Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 24 febbraio: le regioni a rischio Per domani, sabato 24 febbraio, valutata un'allerta meteo allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio idraulico sul Friuli Venezia Giulia, allerta gialla su diverse altre regioni da nord a sud per una giornata che si preannuncia all'insegna di pioggia, freddo e vento forte. Non mancherà la neve.

A cura di Biagio Chiariello

L'ultimo weekend di febbraio è coinciso anche col ritorno del maltempo in Italia e pure per la giornata di domani, sabato 24 febbraio, il Dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo che riguarda diverse regioni.

In particolare, gli occhi sono puntati sul Friuli Venezia Giulia dove l'allerta meteo sarà di colore arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico. Allerta meteo gialla invece su Calabria, Veneto, Basilicata, Sicilia, Campania, Lombardia, Puglia, Trentino Alto Adige, Umbria oltre che per lo stesso Friuli Venezia Giulia.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Friuli Venezia Giulia

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di sabato 24 febbraio, dunque, sarà allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio idraulico su buona parte del Friuli-Venezia Giulia. Questa la situazione:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Allerta meteo gialla in diverse regioni per sabato 24 febbraio

Sempre per la giornata di venerdì prevista allerta meteo gialla sui restanti settori del Friuli-Venezia Giulia, oltre che per diverse zone di Calabria, Veneto, Basilicata, Sicilia, Campania, Lombardia, Puglia, Trentino Alto Adige, Umbria.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani sabato 24 febbraio

Ulteriore peggioramento meteorologico in vista per la giornata di domani, sabato 24 febbraio: l’intensa perturbazione atlantica insisterà sulle regioni del Sud Italia e in Sicilia; al Centro-Nord ancora instabilità ma non mancheranno delle schiarite.

Nel corso della giornata precipitazioni isolate e brevi rovesci in Lombardia, Triveneto, Liguria, regioni centrali e Sardegna; quota della neve tra 700 e 900 metri su Alpi e Prealpi, intorno a 1.200 metri sull’Appennino. Temperature minime in calo significativo al Centro-Nord e in Sardegna, con rischio gelate nelle zone dei fondovalle alpini.