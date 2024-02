Dove è previsto l’arrivo della neve in Italia e quanto durerà la nuova ondata di maltempo L’inverno non si arrende e nelle prossime ore è attesa una nuova ondata di freddo: nevicate in arrivo sulle Alpi e sull’Appennino Centro-Settentrionale. Il maltempo in Italia durerà per almeno i prossimi quattro giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

L'arrivo della neve in Italia è previsto per questo weekend, insieme all'ingresso di una nuova perturbazione che porterà un'ondata di maltempo sulla penisola con freddo e piogge.

Dalla Scozia è infatti in arrivo un ciclone polare a partire da oggi, venerdì 23 febbraio, che sicuramente porterà maltempo sulla Penisola: sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovesci, vento forte e abbondanti nevicate sulle nostre montagne a partire dal Centro-Nord. Non a caso il dipartimento di Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione su Lombardia e Friuli Venezia Giulia e allerta gialla su diverse altre regioni.

Come ha confermato a Fanpage nei giorni scorsi il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, "sta per tornare un pizzico d'inverno in extremis, dal momento che dal punto di vista climatico la stagione finisce il 29 febbraio. È un colpo di coda, che durerà dal 23 al 26 febbraio e che porterà freddo, pioggia e neve su tutta Italia".

Dove arriverà la neve in Italia, le zone interessate

La primavera in anticipo ha dunque le ore contate col ciclone polare in arrivo dalla Scozia che porterà un’intensa perturbazione in buona parte della Penisola.

Le temperature scenderanno anche di 10 gradi e visto il calo termico sono attese importanti nevicate su tutto l'arco alpino, le Dolomiti e l'Alto Adige. Sui rilievi il clima secco di metà febbraio farà spazio al ritorno dei fiocchi di neve anche se in un primo momento solo a quote elevate, intorno ai 1300-1400 metri.

Col passare delle ore i fiocchi raggiungeranno i 900/1000 metri, in particolare sulle Alpi centro-orientali, dove si attende fino a mezzo metro di neve.

Secondo Giuliacci "la giornata più nevosa sarà venerdì 23 febbraio. Fino al 25 sulle Alpi si accumuleranno più di 30/40 centimetri di neve. Il 24 si segnalano nevicate anche sulle Alpi Centrali e Dolomiti oltre 800 metri e il 25 nevicate in Alto Adige e Appennino Centro-Settentrionale".

Quanto durerà l'ondata di maltempo sull'Italia

Questo colpo di coda porterà dunque un clima invernale su tutta la Penisola. Secondo le analisi di Giuliacci quest'ultima irruzione di aria fredda durerà almeno per i prossimi quattro giorni.

L'esperto ha infatti precisato che questa fase "durerà da venerdì 23 a lunedì 26 febbraio. Ci sarà un sensibile calo delle temperature di 6/8 gradi al Nord, di 4/6 al Centro e 3/4 al Sud".

In tutti questi giorni "ci sarà chiaramente freddo, amplificato da eventi che accompagneranno questa perturbazione, come venti, pioggia e neve", ha chiarito il meteorologo.