Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per domani 20 gennaio: l’elenco delle regioni a rischio Ancora una giornata di maltempo al Centro-Sud: per la giornata di domani, venerdì 20 gennaio sarà allerta arancione della Protezione civile sulla Campania per rischio idrogeologico, e gialla su diverse altre regioni.

A cura di Redazione Meteo

Ancora una giornata di maltempo sulle regioni dell'Italia centro-meridionale. Anche per domani, venerdì 20 gennaio, sono infatti attesi temporali, anche di forte intensità e accompagnati da vento forte, su alcuni territori. Per questo la Protezione civile ha diramato per queste aree avvisi di allerte meteo arancioni o gialle a seconda della gravità dei fenomeni attesi.

Sono in totale nove le regioni interessate dalle allerte: in primis la Campania, per la quale è stata diramata allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, poi Basilicata, Abruzzo, Calabria, Molise e Sicilia, per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per rischio temporali, a cui si aggiunge Lazio (allerta gialla per rischio idrogeologico) e Puglia e Sardegna (allerta gialla per rischio idraulico).

Meteo, allerta gialla e arancione regione per regione

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, venerdì 20 gennaio. Ecco l'elenco completo dei settori interessati, regione per regione:

Moderata criticità per rischio idraulico (Allerta arancione):

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana.

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana. Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla):

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle;

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso.

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro; Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle; Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso. Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla) :

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla):

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno, Salento;

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Le previsioni meteo per domani, 20 gennaio

Il maltempo la farà ancora da padrone in Italia: secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 20 gennaio, il tempo sarà nuvoloso dappertutto con nevicate al centro nord e pioggia al sud.

Tra mattino e pomeriggio pioverà su gran parte della Sardegna e ci saranno nevicate locali nella parte orientale dell’isola; al Centro invece sarà prevalentemente nuvoloso. Al Sud al mattino sarà una giornata soleggiata, con qualche pioggia in Sicilia e Campania; nel resto della giornata poi le piogge si estenderanno anche a Calabria, Basilicata, Puglia e Molise.