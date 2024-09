video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani venerdì 6 settembre: le regioni a rischio Allerta meteo della Protezione civile arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori della Lombardia e gialla su altre regioni da Nord a Sud della penisola. Il bollettino per domani, venerdì 6 settembre.

A cura di Susanna Picone

Continua il maltempo sull’Italia e anche se la situazione sembra leggermente migliorare rispetto ad oggi anche per la giornata di domani, venerdì 6 settembre, c’è una allerta meteo della Protezione civile di colore arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico per parte della Lombardia e una allerta gialla in altre regioni da Nord a Sud della penisola. Nei dettagli, è prevista una allerta meteo gialla in Lombardia, Veneto, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Valle d’Aosta.

Allerta meteo arancione domani in Lombardia

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani, venerdì 6 settembre, è allerta arancione per rischio idraulico nei seguenti settori della Lombardia: Nodo Idraulico di Milano.

Moderata criticità per rischio idrogeologico sempre in Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Maltempo venerdì 6 settembre, allerta meteo gialla in 6 Regioni

Allerta meteo gialla domani per rischio idraulico domani in Lombardia e Veneto:

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale

: Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 6 settembre

Le previsioni per domani in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Al Nord Italia atteso cielo inizialmente molto nuvoloso con residue precipitazioni lungo le coste venete e friulane.

Sole sulla Sardegna, alternanza di schiarite e di annuvolamenti al Centro, con qualche addensamento più consistente in prossimità delle aree montuose e collinari.

Al Sud e in Sicilia è atteso il transito di nubi medio-alte, salvo locali annuvolamenti più consistenti sui monti di Sicilia e Calabria dove saranno possibili locali acquazzoni pomeridiani. Nella notte previsti temporali intensi sulla Puglia meridionale ma con condizioni meteo in rapido miglioramento dal mattino.

Per quanto riguarda le temperature, le minime sono in calo al centro-nord, su Sardegna, Molise, Campania e Puglia meridionale; stazionarie sul resto del Paese.