Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani sabato 7 maggio: le regioni a rischio Allerta arancione per maltempo e temporali domani, sabato 7 maggio, su parte della Calabria. Allerta gialla in 8 regioni: il bollettino delle criticità diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

A cura di Antonio Palma

La fase di maltempo che ha colpito l’Italia si intensifica ed è allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani sabato 7 maggio in diverse regioni italiane del centro sud. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende e amplia quello già in atto nella giornata di oggi, valutando per domani sabato 7 maggio, allerta meteo arancione su parte della Calabria e allerta gialla in 8 regioni.

Allerta meteo arancione domani su Calabria e allerta gialla in 8 regioni

L’avviso infatti prevede dalla mattinata di domani un peggioramento delle condizioni meteorologiche, specialmente sui settori meridionali e insulari del nostro Paese, in particolare su quello ionico. Le precipitazioni, da sparse a diffuse, indizieranno già stasera, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in estensione sulla Calabria e, a seguire, su Sicilia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche elencate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta diffuso dal sito del Dipartimento della Protezione Civile nazionale. Per sabato 7 maggio è stata quindi valutata una allerta arancione di moderata criticità sul Versante Jonico Centro-settentrionale e sul Versante Jionico Centro-meridionale della Calabria, sia per rischio temporali che per rischio idraulico e idrogeologici. È stata valutata inoltre una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Tutte le allerte meteo di domani 3 maggio

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Campidano, Iglesiente

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Previsioni meteo domani sabato 7 maggio

Per la giornata di domani sabato 7 maggio atteso tempo molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse al mattino su Emilia-romagna e nord-est sui regioni settentrionali dove al pomeriggio le piogge si concentreranno sui settori alpini e prealpini. Al Centro maltempo sulla Sardegna con precipitazioni anche intense a prevalente carattere temporalesco specie sul settore centro-orientale dell’Isola, in miglioramento dal tardo pomeriggio/sera. Molto nuvoloso o coperto anche sul resto del centro con precipitazioni occasionali su Toscana e Umbria e più intense sull’Abruzzo sul Lazio fino alla prima serata. Al sud infine maltempo intenso con temporali forti su Sicilia, Calabria e Basilicata, Molto nuvoloso anche sul resto del sud, con precipitazioni più isolate ma con fenomeni anche intensi su Molise, Puglia e Campania.