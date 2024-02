Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani domenica 11 febbraio: le 11 regioni a rischio Torna il maltempo sull’Italia dopo 3 settimane di clima mite e assenza di piogge: la Protezione Civile ha diramato per domani domenica 11 febbraio un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Campania e Lombardia e allerta meteo gialla su 11 regioni in totale: l’elenco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo una fase di stabilità e clima mite su tutta Italia, torna il maltempo sulla penisola. Per domenica 11 febbraio, infatti, la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Lombardia e Campania e un'allerta gialla per rischio idrogeologico su altre 11 regioni. Sono attesi piogge e forti venti.

Stando al bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento di Protezione Civile, è prevista l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sulla Campania e sulla Lombardia, con diversi settori delle due regioni interessate da forti piogge. L'allerta gialla, invece, toccherà altre 11 regioni italiane.

Maltempo, allerta meteo arancione in Campania e Lombardia domani domenica 11 febbraio

Le regioni interessate dall'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sono Campania e Lombardia. A renderlo noto è la Protezione Civile, secondo la quale nella giornata di domani, domenica 11 febbraio 2024, sono previste piogge e forti venti. Ecco di seguito i settori interessati nel dettaglio:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Maltempo, allerta gialla domani domenica 11 febbraio: le regioni a rischio

Secondo il bollettino di criticità emesso dalla Protezione Civile, è prevista l'allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su altre 11 regioni con diversi settori interessati dal maltempo. L'elenco nel dettaglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud

Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Tanagro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Meteo, le previsioni per domani domenica 11 febbraio

Dopo 3 settimane di dominio anticiclonico, torna pioggia e vento sull'Italia. Arriva la perturbazione n.1 del mese di febbraio. Domenica 11 febbraio sarà caratterizzata da neve sulle Alpi (con accumuli anche superiori al mezzo metro) per quanto riguarda le quote elevate (oltre i 1500 metri).

Il peggioramento del tempo sarà accompagnato dall'afflusso di aria un po' più fredda tra sabato notte e domenica. Le temperature saranno in calo, ma resteranno comunque al di sopra della norma del periodo.

All’inizio della prossima settimana, infine, si assisterà ad un miglioramento del tempo, salvo gli ultimi episodi di instabilità al Centro-Sud.