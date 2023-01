Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 19 gennaio: l’elenco delle regioni a rischio Ancora una giornata di maltempo al Centro-Sud: per la giornata di giovedì 19 gennaio sarà allerta arancione della Protezione civile sulla Campania, gialla su diverse altre regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo a Centro-Sud non accenna a placarsi e anche per la giornata di domani, giovedì 19 gennaio, il dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta arancione sulla Campania e gialla su altre regioni.

Viene valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su alcune zone della Campania– a Napoli resteranno chiuse le scuole fino alle 10 di domani – e gialla su Sardegna, Molise, Umbria, Basilicata e su alcune zone della Campania.

Meteo, allerta arancione domani sulla Campania

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, 19 gennaio. Sarà allerta arancione in Campania e gialla su Calabria, Molise, Umbria, Basilicata e su alcune aree della Campania.

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana Ordinaria criticità per rischio idraulico/ allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio temporali/ allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, le previsioni di domani: neve fino in pianura

Tempo instabile dunque a Sud, con rovesci e qualche temporale sul versante tirrenico; nubi sparse e schiarite su Molise, Puglia e Sicilia ionica. Dal pomeriggio rasserena all’estremo Nord-Ovest, cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, salvo alcune schiarite tra basse Marche, Abruzzo e Molise.

Neve fino in pianura in Emilia, mista a pioggia su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Quota neve tra 500 e 900 metri al Centro e sulla Sardegna (anche meno sull’isola e sull’alta Toscana), oltre 900-1200 metri sull’Appennino meridionale.

Temperature in generale diminuzione, più sensibile al Nord-Est, sulle regioni peninsulari e sulle Isole.