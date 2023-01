Ancora maltempo: allerta meteo prorogata a Napoli e in Campania fino a venerdì 20 gennaio Fino alle ore 9 di domani, giovedì 19 gennaio, l’allerta meteo è di colore arancione, mentre fino alle ore 9 di venerdì 20 gennaio l’allerta sarà di colore giallo.

A cura di Redazione Meteo

Ancora maltempo a Napoli e in Campania: la Protezione Civile regionale ha nuovamente prorogato l'allerta meteo, che sarà valevole fino alle ore 9 di venerdì 20 gennaio. Come precisa il bollettino meteorologico della Regione, l'allerta meteo sarà di colore arancione fino alle ore 9 di domani, giovedì 19 gennaio, mentre sarà di colore giallo, su tutto il territorio regionale, per le 24 ore successive, fino alle ore 9 di venerdì. Sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio temporalesco, così come raffiche di vento, anche molto forti.

Oltre alle precipitazioni, al vento forte e al rischio idrogeologico a essi connesso, la Protezione Civile rende noto che potrebbero verificarsi anche i seguenti fenomeni: