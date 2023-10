Maltempo, allerta e nubifragi in Toscana: a Casciana Terme caduti 36 mm di pioggia in 15 minuti Forti temporali in Toscana tra le province di Livorno e Pisa dove si registrano fino a 60mm di pioggia alle prime ore del mattino. Oggi scuole chiuse in diversi Comuni, il maltempo si sposta verso est.

A cura di Susanna Picone

È stata una notte di maltempo per la Toscana, dove oggi è in vigore una allerta meteo arancione e gialla. Dopo la bomba d’acqua che ieri ha colpito Follonica, nella notte ci sono stati forti temporali soprattutto tra le province di Pisa e Livorno. A fornire i dettagli della situazione, sui social, è il presidente della Regione Eugenio Giani.

"Forti temporali tra le province di Livorno e Pisa dove si registrano fino 60mm di pioggia nell'ultima ora. Nubifragio a Casciana Terme con 36 mm di pioggia caduti in 15 minuti. Così tanta pioggia in poco tempo può causare improvvisi allagamenti, prestiamo sempre massima prudenza", le parole sui social di Giani che segnala anche temporali meno intensi sulle province di Lucca e Pistoia. Il maltempo si sposterà nelle prossime ore verso est su Pistoia, Prato, Firenze e la parte settentrionale della provincia di Siena.

Allerta meteo oggi in Toscana e scuole chiuse

Fino alle 14 di oggi per la Toscana nord-ovest e per la zona del Valdarno inferiore la Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Allerta meteo gialla per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca. A causa del maltempo oggi le scuole restano chiuse a Livorno, a Carrara e in altri comuni della provincia di Massa Carrara.

Leggi anche Il decreto Piantedosi sui 5mila euro dai migranti è già un flop in Tribunale

In Liguria allerta arancione su Spezzino e Tigullio

Occhi puntati anche sulla Liguria oggi: la Regione ha comunicato che passa a gialla l’allerta per temporali sulle zone della costa savonese fino a Noli, Città Metropolitana di Genova, Valli Trebbia, Aveto e Scrivia fino alle 24.00 di oggi; è arancione sullo Spezzino e Tigullio fino alle 11.00 di oggi. Anche in Liguria alcune scuole resteranno chiuse oggi a causa dell’allerta meteo. Una perturbazione atlantica sta portando in queste ore piogge e temporali soprattutto sul Centro e sul Nord dell'Italia. Oltre a Toscana e Liguria, oggi allerta arancione per il maltempo anche in parte dell’Emilia Romagna. Gialla in Friuli Venezia Giulia, e Piemonte.