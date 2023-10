Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo giovedì 19 ottobre in Toscana e Liguria: l’elenco dei Comuni Giovedì 19 ottobre scuole chiuse in Toscana e Liguria a causa del forte maltempo che interesserà le due Regioni. Alcuni sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per la giornata di domani. L’elenco degli istituti in aggiornamento.

A cura di Eleonora Panseri

Scuole chiuse in Toscana e Liguria domani, giovedì 19 ottobre, a causa del forte maltempo che dovrebbe scatenarsi nelle prossime ore. La Protezione civile ha infatti diramato per la giornata di domani un'allerta meteo arancione sulle due Regioni e sull'Emilia-Romagna.

L'elenco delle città in cui le scuole resteranno chiuse è in continuo aggiornamento e potrebbero aggiungersene altre con l'evolversi della situazione.

Scuole chiuse domani per maltempo in molti comuni della Toscana

Domani le scuole resteranno chiuse a Livorno come conseguenza dell'allerta di colore arancione emessa dalla protezione civile della Regione Toscana per la giornata di domani. Il sindaco Luca Salvetti ha infatti firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura di scuole e servizi educativi, centri diurni, ludoteche, parchi cittadini e cimiteri.

Nell'ordinanza si raccomanda inoltre di limitare al massimo gli spostamenti. "La scelta fatta – si legge in una nota del Comune di Livorno – va a tutelare la sicurezza dei nostri cittadini a causa di un'allerta che prevede un'intensità di piogge preoccupanti". Sempre in provincia di Livorno, le scuole resteranno chiuse anche nel comune di Collesalvetti.

Saranno chiuse nella mattinata di giovedì anche le scuole di ogni ordine e grado anche a Carrara e in tutta i comuni della Lunigiana. Chiudono le scuole anche a Aulla, così come "i centri di socializzazione, i cimiteri, gli impianti sportivi comunali e la biblioteca”, dicono dal Comune. Scuole chiuse a Fivizzano, come informa l’amministrazione in un post su Facebook. Lezioni sospese anche a Bagnone, Casola in Lunigiana, Filattiera.

Il Comune di Massa ha invece annunciato per domani la chiusura sì di parchi pubblici e cimiteri, ma non delle scuole, che resteranno aperte.

A Massa è pronta però l'eventuale chiusura di ponti e ponticini sul torrente Ricortola, da via Massa Avenza a via Aurelia ovest. Il torrente sarà monitorato per tutta la durata dell'allerta arancione data dalla Regione Toscana. Anche nel Comune di Montignoso, il più a sud della provincia apuana, le scuole rimarranno aperte; chiusi però cimiteri e parchi.

Maltempo in Liguria e scuole chiuse

Allerta meteo arancione in Liguria, scuole chiuse a La Spezia e in provincia. Il sindaco e presidente della provincia Pierluigi Peracchini ha firmato due ordinanze, una per la sospensione dell’attività didattica e l'altra con misure di sicurezza aggiuntive.

Prevista quindi la “sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale”, comprese le superiori. La misura è estesa anche “ai servizi per l’infanzia educativi e ricreativi”. A fare eccezione, quindi, sono solamente il polo universitario, il conservatorio Giacomo Puccini e gli altri centri di formazione professionale.

Oltre alle scuole chiuse, il primo cittadino ha anche stabilito il divieto di ingresso in “parchi, giardini pubblici, aree giochi e cimiteri” e di transitare in via Beghi, nel sottopassaggio Cozzani vicino alle Terrazze e in via Caselli.

Stop alle lezioni anche in provincia nei comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Borghetto, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Levanto, Luni, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Sarzana, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure e Zignago. Altri Comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.