Maltempo, allagamenti e danni tra Piemonte e Liguria: due ponti crollati in Valsusa Ondata di maltempo su diverse regioni d'Italia nella giornata di oggi, giovedì 5 settembre. Tra le zone più colpite, il Piemonte e la Liguria. A Mattie, nel Torinese, è crollato un ponte.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il ponte crollato a Mattie, foto dalla pagina Facebook del Comune

L'ondata di maltempo di oggi, giovedì 5 settembre, ha causato danni in diverse zone d'Italia. In particolare sono stati registrati disagi tra Savona, Torino e Mattie. Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco sono al lavoro a Savona e Torino per far fronte ai danni causati dalle forti piogge: sono stati svolti almeno 50 interventi. Nel savonese più squadre sono impegnate a Andora, Albenga, Finale Ligure e Alassio per allagamenti di scantinati, frane e rimozione di alberi pericolanti. A Torino invece i danni maggiori si registrano in Val di Susa, Val Sangone e Val Chisone. A Mattie, nel Torinese, il crollo di un ponte ha isolato 30 persone.

I ponti crollati in Piemonte, in Valsusa persone isolate

Il maltempo e l'esondazione in più punti del torrente Gerardo, ha fatto saltare due ponti in Valsusa. Uno a Mattie, con 22 residenti di cui si sta valutando l'evacuazione, l'altro in borgata Giordani, che non è isolata. Criticità anche in corrispondenza dell'agriturismo Mulino di Mattie: qui l'acqua ha portato via la strada di accesso e si sta valutando l'evacuazione dei 22 ospiti. Sempre in Valsusa è isolata per caduta di materiale sulla strada la borgata Santa Petronilla di di Bussoleno.

Gli allagamenti in Liguria: esondazione del rio Carenda, evacuati alcuni residenti

Allagamenti anche in Liguria, dove temporali e forti precipitazioni hanno causato frane e disagi soprattutto nelle province di Savona e Imperia. Dalle 7 è stato chiuso un tratto dell'autostrada dei Fiori A6, tra i caselli di Imperia Est e Imperia Ovest, a causa di una frana. Code di 4 chilometri tra i caselli di San Bartolomeo al mare e Imperia Est, dove è stata istituita un'unica uscita obbligatoria.

Almeno 20 chiamate di soccorso nei pressi di Imperia per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per smottamenti e alberi caduti. Nel capoluogo è stata sgomberata un'abitazione per un allagamento. Nel Savonese bloccata la linea ferroviaria per alcune ore all'altezza di Albenga a causa della caduta della linea aerea per il vento molto forte. Le raffiche hanno portato sui fili elettrici materiale dai sottostanti stabilimenti.

Su Imperia, su Savona e su tutta l'area metropolitana genovese è scattata da mezzanotte l'allerta arancione che durerà fino alle 15. Dalla sala operativa integrata della Protezione civile regionale è stata inoltre segnalata l'esondazione di alcuni corsi d'acqua nel Savonese: ad Albenga ha superato gli argini il rio Carenda, nella frazione Campochiesa.

Esondato anche il rio Antoniano a monte della SP39 che è interrotta all'altezza di Campochiesa.

Disagi in Valle d'Aosta, Cogne isolata

La stradare regionale 47 è chiusa al traffico dalla Frazione di Epinel fino al bivio di Ozein a causa dell'esondazione del torrente Grand'Eyvia. Chiusa anche la strada Comunale di Cogne Valnontey per colata detritica e quella Cogne Lillaz per pericolo frana. Sospesa a causa delle avverse condizioni meteo anche l'erogazione dell'acqua potabile nel comprensorio del Comune di Cogne. I residenti sono stati invitati ad evitare l'uso delle automobili e a mantenersi a distanza dai corsi d'acqua.