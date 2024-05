Maltempo ad Avezzano, salvata donna intrappolata in auto nel sottopasso allagato L’incidente è avvenuto nel sottopasso allagato tra via Don Minzoni e via Pagani. La donna è stata salvata da due agenti della polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio ad Avezzano, dove a causa di un violento nubifragio una donna ha rischiato di annegare in un sottopassaggio che si è rapidamente riempito d'acqua. La donna, alla guida di una Fiat Panda, è stata tratta in salvo da due agenti della polizia locale della città abruzzese che non hanno esitato a gettarsi in acqua, estrarre dalla vettura la malcapitata terrorizzata e portarla al sicuro. L'incidente è avvenuto nel sottopasso allagato tra via Don Minzoni e via Pagani.

Come riferisce Marsica Live anche nel sottopasso di San Rocco, come già era accaduto in quello di via Pagani, automobili sono rimasti bloccati e sommersi dall’acqua e dal fango. Alcuni dipendenti di una ditta privata di sicurezza, hanno salvato un uomo che si era rifugiato sul tettuccio della sua macchina completamente ricoperta dall’acqua. Con il loro suv sono entrati nel sottopasso ed hanno fatto salire la persona intrappolata sul cofano della loro vettura.

Il nubifragio tanto violento quanto improvviso, ha sorpreso diverse persone che transitavano per le strade con le loro auto e che si sono ritrovate in mezzo a qualcosa di davvero raro. Le strade erano completamente allagate e il rischio che qualcuno annegasse è stato quanto mai concreto.