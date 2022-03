Maltempo a Palermo, il vento fa crollare impalcatura in aeroporto: la gente fugge terrorizzata Le fortissime raffiche di vento di scirocco hanno provocato il crollo di un’impalcatura all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Panico fra i passeggeri presenti.

A cura di Biagio Chiariello

Il forte vento di scirocco ha causato gravi danni a Palermo. In particolare, le fortissime raffiche hanno causato il crollo di un'impalcatura all'aeroporto Falcone Borsellino seminando il panico fra i passeggeri presenti. Quando tutto è tornalo alla normalità l'aeroporto è stato riaperto. Non è stato segnalato nessun ferito. Diversi i video del fuggi fuggi fra la gente pubblicati sui social.

Crollo per il vento in aeroporto

Le forti raffiche arrivate fino a 75 nodi, ha danneggiato le recinzioni a protezione di un cantiere dello scalo palermitano, tra i gate 1 e 8. Subito scattato il piano di emergenza dello scalo e sono stati evacuati tutti i passeggeri che erano all'interno "Si è creato un effetto ‘camino' che ha abbattuto la parete di cartongesso (cesate). Il crollo è avvenuto alle 22,30 circa ed è scattato il piano di emergenza dell'aeroporto. I passeggeri in attesa per la partenza sono stati fatti evacuare dal varco staff. Non ci sono feriti. Al momento l'aeroporto è stato chiuso fino alle 2.30" è l'aggiornamento dello stesso aeroporto, tornato comunque operativo in mattina. "Al momento ci sono 16 nodi e la situazione si è normalizzata. Sono stati cancellati 8 voli. Le compagnie stanno riprogrammando i voli del mattino". Lo rende noto la Gesap, la società di gestione dei servizi a terra dello scalo.

I danni del maltempo a Palermo

Il forte vento aveva già causato il dirottamento di sei voli in arrivo a Palermo verso l'aeroporto di Catania. Numerosi comunque gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo e in provincia. Il centralino della sala operativa è stato sempre attivo per la segnalazione di vetri e pali pericolanti ma anche alberi crollati.