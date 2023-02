Maestra muore per Covid a 92 anni e lascia l’eredità a un ex allievo: “Per me era come una mamma” La storia di Andrea che a 54 anni ha ricevuto un cospicuo lascito dalla sua maestra delle elementari, morta a 92 anni lo scorso anno a causa di complicazioni legate al Covid: “I professori me li sono scordati tutti. Lei la vedevo un po’ come una seconda mamma. Ma non avrei pensato che mi lasciasse l’eredità”.

A cura di Ida Artiaco

"Mi hanno telefonato per informarmi del lascito, una somma significativa. Maria aveva una polizza sulla vita e l’aveva intestata a me. Anche l’impiegata della banca era stupita".

A parlare è Andrea, 54enne toscano, che ha ricevuto dalla sua insegnante delle elementari, la maestra Maria Pettirossi, una cospicua eredità dopo il decesso di quest'ultima, verificatosi lo scorso anno per complicazioni legate al Covid.

Come ha raccontato a La Nazione, i due si sono conosciuti all’Istituto Fratti di Sesto Fiorentino che ora non esiste più. Era il 1976: Andrea era alunno di Maria, e sin da subito hanno instaurato un rapporto speciale.

"I miei genitori avevano un negozio di merceria, a Natale regalavamo alla maestra Maria l’asciugamano con il calendario – ha detto l’ex studente -. In estate le inviavamo una cartolina dalle vacanze, e questi piccoli gesti continuarono anche dopo la scuola elementare. I professori me li sono scordati tutti. Lei no, la vedevo un po’ come una seconda mamma. Ma non avrei pensato che mi lasciasse l’eredità".

Anche dopo che la maestra Maria è andata in pensione, infatti, e si è trasferita tra Sarzana e Trebiano d’Arcola, i due sono rimasti in contatto. "Il rapporto negli anni si è rafforzato. Quando mi sono sposato vent’anni fa, l’ho invitata al matrimonio, ma non ha potuto partecipare. Quando sono nati i miei figli, mi ha inviato un telegramma di auguri", ha aggiunto Andrea.

Poi, la sorpresa dell'eredità. "Molte volte mi ha detto che quando fosse venuta a mancare avrebbe avuto un pensiero per me, ma naturalmente pensavo che scherzasse, era molto anziana… Ma quando ha saputo che mi ero trasferito, mi ha chiesto una serie di informazioni dettagliate. Allora ho cominciato a pensare che fosse seria", ha raccontato l'ex allievo.

La maestra Maria è morta a 92 anni nel novembre scorso, dopo un periodo difficile a causa del Covid. "L’ultima volta l’ho vista ad aprile. Dopo un legame di quasi 50 anni, non potevo mancare al funerale. È stato allora che la badante mi ha detto che presto ci saremmo sentiti. Ho capito che la maestra non stava scherzando", ha concluso.