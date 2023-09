Maddie McCan, Christian Brueckner potrà essere accusato anche in Germania di abusi su minori Christian Brueckner potrà essere accusato anche in Germania di violenza sessuale su minori. Gli abusi a lui imputati si sarebbero verificati in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Stando a quanto reso noto, Berlino si era dovuta tirare indietro perché non aveva la giurisdizione per sottoporre il 45enne a processo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Christian Brueckne e Maddie McCann

Christian Brueckner, l'uomo sospettato dell'omicidio della piccola Madeleine McCann avvenuto in Portogallo nel 2007, potrebbe essere accusato di violenza sessuale su alcuni bambini. I reati sarebbero stati compiuti proprio in Portogallo e l'accusa potrebbe essere avanza contro di lui già nei tribunali della Germania. Il 45enne è in questo momento in prigione con l'accusa di aver violentato una turista americana di 72 anni. Ora però potrebbe dover affrontare un nuovo processo per abusi su minori commessi tra il 2000 e il 2017.

Lo scorso anno, Brueckner era stato accusato in Germania di violenza su due bimbi. Entrambi i casi si erano verificati in Portogallo, ma quelle stesse accuse sono state ritirate nel mese di aprile dopo che un tribunale di Braunschweig aveva stabilito di non avere giurisdizione per occuparsi delle denunce. Il 45enne potrebbe però essere nuovamente accusato dopo l'annullamento della precedente decisione da parte del tribunale regionale superiore. L'uomo potrà quindi essere incriminato in Germania e processato anche se i reati sono stati commessi fuori dal Paese.

L'uomo, con diversi reati riguardanti violenze sessuali e omicidi a danni di minori a suo carico, è stato accusato della scomparsa e della morte di Madeleine. La bimba scomparve nel 2007 dalla sua abitazione per le vacanze: la bimba stava dormendo nel suo lettino quando, secondo quanto reso noto, fu rapita e fatta uscire da una finestra. Il 45enne ha sempre negato di aver preso la bimba, così come ha respinto le accuse relative a un qualsiasi coinvolgimento nel caso della piccola.

Il 45enne attualmente detenuto è stato nuovamente tirato in ballo dopo che la notizia di alcune lettere da lui inviate ad ex amici ha fatto il giro del mondo. Per essere scagionato, l'uomo avrebbe chiesto tramite missive a tutti coloro che lo conoscevano di parlare in tribunale "del suo buon cuore e del suo atteggiamento da bravo ragazzo" per riabilitare il suo nome. Secondo il 45enne, i pubblici ministeri lo avrebbero "bollato come un mostro".

La preoccupazione di Brueckner, però, riguarderebbe solo i casi relativi alle violenze sessuali su minori. "Chris ha inviato messaggi a molte persone – ha raccontato un ex amico dell'uomo al Mirror – e ha davvero spaventato tutti perché nessuno parlava con lui da anni. Le lettere sono arrivate dalla Germania. Ha chiesto a tutti di prendere le sue difese nel caso in cui fosse stato accusato di violenza su minore. Secondo lui, la giustizia tedesca lo odia e lo dipinge come un mostro. Noi non sapevamo che lui fosse un pedofilo e quando la cosa è venuta fuori lo abbiamo allontanato, per questo ci chiede di testimoniare in suo favore con queste lettere".