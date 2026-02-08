Macerata, tre amici escursionisti trovano in un dirupo il corpo di un uomo scomparso da 2 settimane
Stavano facendo una passeggiata sui Monti Sibillini quando hanno trovato in un dirupo il cadavere di un uomo: è accaduto ieri a Sarnano, in provincia di Macerata, dove tre escursionisti si sono imbattuti nel corpo senza vita di una persona. I successivi accertamenti hanno chiarito che si trattava di Sergiu Catalin Cosoiu, 46enne residente a San Severino Marche scomparso da alcune settimane.
Dell'uomo, padre di due figli e titolare di un'impresa edile, si erano perse le tracce il 23 gennaio: quel giorno era uscito per un'escursione ed era stato visto l'ultima volta al rifugio di Pintura di Bolognola, dove aveva acquistato un panino: poi più nulla, tanto che i suoi familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. Le ricerche erano scattate immediatamente ma non avevano dato alcun esito.
Ieri la svolta: tre giovani escursionisti stavano percorrendo un sentiero nel borgo di Sarnano quando, nei pressi della cascata dei Tre Santi, a circa 1.200 metri di altezza, si sono trovati davanti un corpo senza vita. Sul posto sono intervenuti il 118, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico, i vigili del fuoco di Tolentino e la squadra speleo alpino fluviale da Macerata per il recupero della salma, che era integra, conservata anche dalla neve e dalle basse temperature. Difficile risalire alla data precisa del decesso. Nello zaino è stata trovata della frutta.
Stando alla ricostruzione ipotizzata dagli inquirenti il 46enne avrebbe intrapreso un percorso nel bosco facendo trekking. Tra le cause del decesso o una caduta accidentale, essendo stato trovato ai piedi di un dirupo alto 40-50 metri, oppure un malore improvviso, a seguito della salita. Cosoiu viveva a San Severino Marche, dove era apprezzato per il suo lavoro in ambito edile e per la sua partecipazione alla vita sociale cittadina.