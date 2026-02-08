Macerata, tre amici escursionisti trovano in un dirupo il corpo di un uomo scomparso da 2 settimane

Tre giovani escursionisti stavano percorrendo un sentiero nel borgo di Sarnano quando, nei pressi della cascata dei Tre Santi, si sono trovati davanti un corpo senza vita. Era quello di Sergiu Catalin Cosoiu, scomparso il 23 gennaio scorso.

Stavano facendo una passeggiata sui Monti Sibillini quando hanno trovato in un dirupo il cadavere di un uomo: è accaduto ieri a Sarnano, in provincia di Macerata, dove tre escursionisti si sono imbattuti nel corpo senza vita di una persona. I successivi accertamenti hanno chiarito che si trattava di Sergiu Catalin Cosoiu, 46enne residente a San Severino Marche scomparso da alcune settimane.

Dell'uomo, padre di due figli e titolare di un'impresa edile, si erano perse le tracce il 23 gennaio: quel giorno era uscito per un'escursione ed era stato visto l'ultima volta al rifugio di Pintura di Bolognola, dove aveva acquistato un panino: poi più nulla, tanto che i suoi familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. Le ricerche erano scattate immediatamente ma non avevano dato alcun esito.

Ieri la svolta: tre giovani escursionisti stavano percorrendo un sentiero nel borgo di Sarnano quando, nei pressi della cascata dei Tre Santi, a circa 1.200 metri di altezza, si sono trovati davanti un corpo senza vita. Sul posto sono intervenuti il 118, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico, i vigili del fuoco di Tolentino e la squadra speleo alpino fluviale da Macerata per il recupero della salma, che era integra, conservata anche dalla neve e dalle basse temperature. Difficile risalire alla data precisa del decesso. Nello zaino è stata trovata della frutta.

Stando alla ricostruzione ipotizzata dagli inquirenti il 46enne avrebbe intrapreso un percorso nel bosco facendo trekking. Tra le cause del decesso o una caduta accidentale, essendo stato trovato ai piedi di un dirupo alto 40-50 metri, oppure un malore improvviso, a seguito della salita. Cosoiu viveva a San Severino Marche, dove era apprezzato per il suo lavoro in ambito edile e per la sua partecipazione alla vita sociale cittadina.