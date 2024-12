video suggerito

Macchinista investito e ucciso da un treno nel Reggiano: disagi sulla linea Milano-Bologna Un operaio ferroviario di Mercitalia, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato, è stato investito e ucciso da un treno in corsa. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.40 allo scalo merci di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, causando l’immediata sospensione della circolazione lungo la linea Milano-Bologna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Incidente mortale in provincia di Reggio Emilia, dove un operaio ferroviario di Mercitalia, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato, è stato investito e ucciso da un treno in corsa nelle vicinanze dello scalo merci di Rubiera causando l'immediata sospensione della circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Bologna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.40 di oggi, mercoledì 11 dicembre e, secondo quanto riportano i quotidiani locali, la vittima sarebbe un macchinista, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, impegnati nelle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato al tragico investimento, mentre il traffico ferroviario ha subito pesanti disagi.

A quanto si apprende, in base a una prima parziale ricostruzione che è in corso di verifica da parte dei militari, l'uomo, un manovratore, stava camminando a piedi per arrivare in stazione dopo aver finito il turno di lavoro. Si sarebbe probabilmente avvicinato troppo ai binari e un treno regionale lo ha investito, uccidendolo sul colpo.

"È in corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente – informa Trenitalia in un comunicato aggiornato alle 22.30 – I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti".

I Treni Alta velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento sono:

FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:55) : il treno oggi ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia. I passeggeri in discesa a Reggio Emilia, possono rivolgersi al Personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia. I passeggeri in discesa a Reggio Emilia, possono rivolgersi al Personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 9330 Roma Termini (19:50) – Milano Centrale (0:25) : il treno oggi ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia. I passeggeri in discesa a Reggio Emilia, possono rivolgersi al Personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia. I passeggeri in discesa a Reggio Emilia, possono rivolgersi al Personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. FR 8829 Milano Centrale (19:50) – Ancona (23:38) : il treno oggi ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia. I passeggeri in discesa a Reggio Emilia, possono rivolgersi al Personale di Assistenza Clienti di Trenitalia

: il treno oggi ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia. I passeggeri in discesa a Reggio Emilia, possono rivolgersi al Personale di Assistenza Clienti di Trenitalia IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Milano Centrale (23:17): il treno oggi termina la corsa a Bologna Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40)