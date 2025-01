video suggerito

L’uomo che custodiva 800mila euro in contanti: soldi nascosti in auto e in un armadio in buste sottovuoto I militari della Guardia di Finanza durante un controllo mentre si trovavano sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce hanno fermato una macchina dove hanno trovato 229mila euro in contanti. A causa dell’automobilista hanno trovato altri 633mila euro nascosti all’interno di un armadio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

240 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nascondeva nella sua auto e a casa contanti per 800mila euro. É quello che hanno trovato i militari della Guardia di Finanza di Lecce durante un controllo mentre si trovavano sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Qui hanno fermato un'auto guidata da un uomo originario dell'Albania: pochi secondi dopo aver parlato con lui i finanzieri si sono insospettiti e hanno iniziato a perquisire la macchina trovando al suo interno 229mila euro di banconote. Erano confezionate in una busta sottovuoto al cui interno c'erano altri "pacchetti" di denaro con banconote di diversi tagli. Le Fiamme Gialle si sono subito accorte della netta sproporzione patrimoniale e hanno fatto scattare il sequestro che è proseguito anche nella casa dell'uomo.

Nella sua abitazione, i militari hanno trovato un’ulteriore somma di denaro di oltre 633mila euro nascosta all’interno di un armadio e suddivisa sempre in “pacchetti” di banconote di diversi tagli. Anche tutta questa è finita sotto sequestro. Inoltre da ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo era sconosciuto al fisco, per lui dunque è scattata la denuncia per le ipotesi di reato di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, in concorso con altre persone ancora da identificare.

Si indaga ancora non solo per trovare i complici ma anche per risalire alla provenienza dei contanti. La Guardia di Finanza infine in una nota precisa: "L’azione di servizio, si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo finalizzato a prevenire e contrastare i traffici illeciti e testimonia il perdurante e costante impegno della Guardia di Finanza a presidio della sicurezza

del Paese, alla tutela dell’economia legale nonché al contrasto della criminalità organizzata".