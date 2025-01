Sta per brillare la Luna Piena in Cancro il 13 gennaio 2025: cerchiamo con forza sicurezze e stabilità

video suggerito

Lunedì 13 gennaio 2025 intorno alle 23:30 in Italia ci sarà la Luna piena in Cancro: si tratta della prima Luna piena di questo 2025 e della Luna nel segno zodiacale "lunatico" per eccellenza. Proprio per questo motivo, la fase di Luna piena nel segno del Cancro, che si ripete ogni anno in questo periodo, è sempre particolarmente intensa: Sole e Luna sono rafforzati dalle caratteristiche dei segni zodiacali che li ospitano. In più, come oramai sapete benissimo, durante la Luna piena la nostra parte emotiva, sensibile, sentimentale (sia del singolo che dell'intera collettività) è particolarmente sollecitata e difficilmente riesce a placarsi per restare in comportamenti convenzionali e adeguati.

Con la Luna piena in Cancro non solo i segni zodiacali più sollecitati, che sono Ariete, Bilancia e Capricorno, ma tutti noi saremo più tesi, sensibili, permalosi, pronti ad arrabbiarci e a scoppiare in lacrime. Mantenere la calma o la lucidità sarà decisamente più difficile. Anche questa lunazione viene conosciuta con un nome che deriva dall'antica saggezza degli indiani d'America: viene chiamata "Luna Piena del Lupo" perché, nel primo mese dell'anno, i lupi oramai affamati scendevano spesso nei villaggi in cerca di cibo.

Il significato della Luna piena in Cancro di lunedì 13 gennaio

Se già abbiamo raccontato di quanto la Luna piena quando cade nel segno del Cancro sia particolarmente intensa, la configurazione degli altri pianeti in questo specifico lunedì 13 gennaio 2025 amplificherà questa forza. A caratterizzare il cielo delle ultime settimane, già dalla fine del 2024, è stata l'opposizione dura tra due pianeti legati alla forza e al potere: Marte e Plutone. L'opposizione Sole-Luna della Luna piena nel segno del Cancro va proprio ad appoggiarsi su questo primo aspetto.

In più, la Luna sarà congiunta a Marte che si muove di moto retrogrado: le emozioni forti e il bisogno di rassicurazione porteranno spesso al venire a galla di rabbia, frustrazione, rimostranze. Il Sole nel frattempo, nel segno zodiacale del Capricorno che è imperioso e granitico, sarà sostenuto sia da Plutone sia da Urano. La normale opposizione quindi tra Sole e Luna di questa fase diventerà come uno scontro importante tra i valori più autoritari da un lato e i bisogni non ascoltati di cura e protezione dall'altro. Ovviamente dobbiamo vedere queste dinamiche simboliche sia nel privato sia nel pubblico.

Gli effetti della Luna Piena in Cancro segno per segno

Gli effetti della Luna Piena in Cancro su tutti i segni zodiacali: Ariete, Capricorno e Bilancia i segni più toccati dal primo plenilunio dell'anno.

Ariete

Come tutti i segni cardinali anche tu caro Ariete sarai particolarmente coinvolto da questa Luna piena così come stai sentendo molto forte la quadratura di Marte retrogrado. Questo significa che ti ritroverai a mettere in discussione molte delle tue certezze e probabilmente il tuo modo sicuro di approcciare la vita dovrà rivedere qualche aspetto.

Toro

Questa fase di Luna piena ti farà riconsiderare quelle che sono le tue fortune, gli oggetti e gli affetti che costruiscono davvero la struttura incrollabile della tua felicità.

Gemelli

Anche se tu continui a essere impegnato con Saturno contro che ti fa domande pungenti, questa Luna piena potrebbe farti alzare lo sguardo su quello che ti circonda: fai parte di gruppi sociali ai quali è bene sempre prestare attenzione e soprattutto aiuto.

Cancro

Sei tu il grande protagonista di questa Luna piena e nonostante spesso faticherai a riconoscere te stesso non ti abbandonerà mai la sensazione di essere sulla strada giusta.

Leone

In questi giorni riscoprirai un'etica, un'empatia, un amore per il prossimo che non sempre ci sono così chiari nella mente. Il tuo ego si fa decisamente da parte.

Vergine

Ti senti protagonista, in questa fase di Luna piena in Cancro, di un bisogno di attenzioni da richiedere e da donare alle persone che ami intorno a te. Anche se sappiamo benissimo che questi ultimi mesi sono stati piuttosto faticosi per te, questo è il momento di comprendere davvero quali sono i tuoi bisogni emotivi e cercare appoggio in chi hai vicino.

Bilancia

Questa Luna piena nel segno del Cancro tirerà fuori un lato agguerrito che avevi dimenticato di avere e soprattutto ti ricorderà quanto la giustizia personale e sociale sia per te è un valore fondamentale.

Scorpione

Le fasi di Luna piena, soprattutto nei segni d'acqua, sono sempre per te particolarmente emozionanti e questa nello specifico ti trascina come se fosse sugli sci d'acqua sull'onda dei grandi valori e dei grandi progetti.

Sagittario

Sarà davvero difficile in queste giornate mantenere la lucidità che vorrebbe proprio da te Saturno. Le risposte concrete e logiche fanno a pugni con i bisogni sentimentali più basici.

Capricorno

La Luna piena nel segno del Cancro, esattamente opposta al Sole ancora nel tuo segno, sembra metterti davanti uno specchio di quello che ultimamente ti sta sfuggendo: l'importanza di dare e ricevere accoglienza, amore, empatia e stabilità.

Acquario

Per te che sei il segno zodiacale del gruppo per eccellenza, questa fase lunare indica il bisogno di tornare ad esprimere ad alta voce tutto quello che pensi e senti sia in famiglia sia nei gruppi a cui appartieni.

Pesci

Questa Luna piena ti spalanca il cuore e soprattutto, da segno empatico e sensibile quale sei, sarai tra i primi a sentire inevitabili e fortissime le richieste di essere ascoltate dalle persone che hai intorno.