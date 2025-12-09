Attualità
L’ultima follia del 2025: giochiamo ai soldatini mentre il clima è sempre più fuori controllo

Mentre anche il 2025 fa segnare temperature fuori controllo, il cambiamento climatico non interessa più a nessuno. Ora la priorità è armarsi e minacciare guerre, e difendere i confini è diventato più importante di difendere la Terra.
A cura di Francesco Cancellato
Ce l’hanno fatta, alla fine. Dopo anni a dirci che non è vero che il pianeta si stava riscaldando, che fosse colpa delle attività umane e che potessimo far qualcosa per invertire la tendenza, finalmente il mondo si è convinto: il cambiamento climatico non esiste più, le alluvioni, le siccità e gli incendi che periodicamente devastano territori sempre più grandi – buon ultimo lo Sri Lanka – sono fenomeni casuali, e comunque ci dobbiamo occupare di altro che le emergenze sono altrove: i migranti, ad esempio, o la terribile ideologia gender.

L’ultima, in ordine di tempo, è la guerra. Dobbiamo armarci, dice il presidente americano Donald Trump, e noi rispondiamo “presente”, da bravi camerat.., ops scusate: patrioti. Perché difendere la Terra con la T maiuscola, no, sia mai, ma difendere i confini, perbacco, quello sì. È così bello, così ottocentesco: i tatuaggi delle forze armate altrui sul braccio di politici che non sanno nemmeno come si prende in mano un fucile, le parate militari, il ritorno alla leva obbligatoria che piace a un italiano su due, perché “insegna la disciplina ai giovani”. E poi soldi, soldi e ancora soldi da spendere in obici, aeroplani, droni e compagnia sparante. Perché, è il mantra, per evitare le guerre bisogna armarsi tantissimo. Lo dicevano i romani, “si vis pacem para bellum”, che pare brutto contraddirli, i nostri più celebri tra gli antenati. Anche se, a dirla tutta, non sono diventati un Impero a pacche sulle spalle.

Nel frattempo, il 2025 è il secondo anno più caldo della Storia da quando si registrano le temperature, preceduto solo dal 2024 e seguito a ruota dal 2023, ma cosa volete che sia? In fondo, tra il 2024 e il 2025 le cose sono migliorate. E comunque è colpa della Cina, che per inciso è il Nemico con la N maiuscola. Poco ci manca che qualcuno, per prendere due piccioni con una fava, non proponga di dichiararle guerra.

Francesco Cancellato
Francesco Cancellato è direttore responsabile del giornale online Fanpage.it e membro del board of directors dell'European Journalism Centre. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore del quotidiano online Linkiesta.it. È autore di “Fattore G. Perché i tedeschi hanno ragione” (UBE, 2016), “Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia” (Egea, 2018) e “Il Muro.15 storie dalla fine della guerra fredda” (Egea, 2019) e"Nel continente nero, la destra alla conquista dell'Europa" (Rizzoli, 2024). Il suo ultimo libro è "Il nemico dentro. Caso Paragon, spie e metodi da regime nell'Italia di Giorgia Meloni" (Rizzoli, 2025)
