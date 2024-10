Lucia, morta in auto a San Severo. I risultati delle perizie: “Velocità bassa e liquido infiammabile dentro”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Lucia Salcone

"Bassa velocità e tracce di liquido infiammabile all'interno della vettura". Sono questi alcuni dei risultati delle perizie effettuate sulla Fiat 500 su cui viaggiava Lucia Salcone, la 47enne di San Severo morta carbonizzata il 27 settembre scorso in un incidente stradale, avvenuto sulla provinciale 13, che unisce San Severo a Castelnuovo della Daunia. Il marito della donna, Ciro Caliendo, che si trovava con lei, risulta al momento indagato per omicidio volontario, mentre continuano le indagini per cercare di capire esattamente cosa sia successo.

Ebbene, dalle perizie effettuate sul mezzo è emerso che la Fiat 500, che si è schiantata contro un albero prima di prendere fuoco, procedeva ad una velocità intorno ai 40 chilometri all'ora, quindi bassa, che non avrebbe fatto aprire gli air-bag nell'impatto.

I periti, come riporta Il Corriere della Sera, inoltre avrebbero accertato che, prima di finire contro l'albero, l'automobile avrebbe urtato dei piccoli paletti in cemento utilizzati per delimitare i terreni agricoli. Nell'automobile, che dopo l'impatto con l'albero – stando al racconto del marito della vittima – avrebbe preso fuoco, sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Bisogna ora capire se si tratti di benzina o di diesel carburante, che alimentava la Fiat 500.

Gli inquirenti non escludono che l'incidente possa stata una messinscena organizzata dall'uomo. Intanto, si attendono i risultati degli esami tossicologici effettuati sul corpo della vittima per capire se ci sia fumo nei polmoni, il che potrebbe almeno chiarire se la donna sia morta nell'incidente o in un momento precedente, mentre dall'autopsia sarebbe già emersa la presenza di una ferita alla testa.