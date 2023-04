Lucca, scoppia bombola di gas e crolla una casa: una persona estratta viva, altre 2 sotto le macerie L’esplosione, causata dallo scoppio di una bombola di gas, è avvenuta intorno alle 11.30 a Montecarlo (Lucca), i vigili del fuoco scavano sotto le macerie. Una persona è stata estratta viva, due sono disperse. Quattro i feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Un'esplosione con successivo crollo di un'abitazione di campagna in via del Marginone a Montecarlo, nella provincia di Lucca, è avvenuta intorno alle ore 11:30 di oggi 15 aprile. Secondo le prime ipotesi la deflagrazione sarebbe stata provocata dallo scoppio di una bombola di gas.

Il boato è stato avvertito a distanza e nel parziale crollo dell’edificio ci sarebbero in totale tre persone coinvolte, coi vigili del fuoco al lavoro che hanno estratto un uomo in vita dalle macerie. In corso la ricerca di due persone segnalate come disperse sotto le macerie. Pare si trovassero al piano terra dell'abitazione.

Al momento sarebbero quattro le persone ferite, tutte in maniera lieve, coinvolte nell'esplosione: tutte sono state trasportate dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca: una donna con sospetta frattura del polso e i suoi due figli di 9 e 12 anni avrebbero riportato escoriazioni e contusioni. Per una quarta persona si sospetta invece un trauma toracico.

Gli aggiornamenti così come la notizia sono stati diffusi dai vigili del fuoco. C'è stata un'esplosione "con successivo crollo di un'abitazione di campagna a Montecarlo" nella provincia di Lucca, "causa una probabile fuga di gas", hanno scritto in una nota. Gli stessi pompieri hanno poi comunicato di essere al lavoro e che è stato "estratto un uomo in vita dalle macerie" ed è "in corso la ricerca di due persone segnalate come disperse".

Sul luogo della deflagrazione sono arrivate le squadre del comando di Lucca con due Aps e un autogru, il personale Usar per la ricerca tra le macerie dai comandi di Prato e di Pisa. Oltre a squadre da Pistoia, Pescia, i cinofili dal comando di Siena. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Accorso sul luogo del terribile incidente anche il sindaco Federico Carrara.

IN AGGIORNAMENTO