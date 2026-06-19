Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi venerdì 19 giugno 2026: numeri vincenti e quote
Sono avvenute le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 19 giugno 2026: i numeri vincenti, le quote e le vincite di stasera su Fanpage.it. In tempo reale scopri chi vince il jackpot di 181,5 milioni di euro al SuperEnalotto. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio quando a Desenzano del Garda un fortunato giocatore ha vinto circa 35milioni di euro. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto, la sestina vincente di venerdì 19 giugno 2026
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 89 – 25 – 81 – 18 – 14 – 69
- Numero Jolly: 11
- Numero Superstar: 69
- Jackpot: 181.500.000€
Lotto, i numeri vincenti di venerdì 19 giugno 2026
Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:
- Bari: 86 – 18 – 47 – 54 – 70
- Cagliari: 14 – 13 – 5 – 84 – 33
- Firenze: 6 – 60 – 2 – 50 – 51
- Genova: 43 – 90 – 75 – 70 – 89
- Milano: 13 – 58 – 43 – 47 – 88
- Napoli: 36 – 13 – 8 – 82 – 43
- Palermo: 79 – 69 – 85 – 56 – 84
- Roma: 61 – 50 – 4 – 33 – 8
- Torino: 41 – 23 – 34 – 71 – 19
- Venezia: 18 – 60 – 72 – 85 – 29
- Nazionale: 16 – 89 – 51 – 75 – 15
10eLotto serale, la combinazione fortunata
- Combinazione vincente del 10eLotto: 2 – 5 – 6 – 13 – 14 – 18 – 23 – 36 – 41 – 43 – 47 – 50 – 58 – 60 – 61 – 69 – 75 – 79 – 86 – 90
- Numero oro: 86
- Numero doppio oro: 86, 18
- Numeri Extra: 4, 8, 33, 34, 51, 54, 56, 70, 71, 72, 82, 84, 85, 88, 89
I simboli estratti al Simbolotto
39 – Forbici
23 – Amo
4 – Maiale
20 – Festa
17 – Sfortuna
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto è necessario scegliere una combinazione fino a dieci numeri da 1 a 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. Dopo aver scelto l'importo della giocata si può vincere con ambo, terno, quaterna e cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali al grado di difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Si può giocare anche al Simbolotto, un gioco gratuito associato al gioco del Lotto, dove si ricevono automaticamente 5 simboli casuali sullo scontrino.
Come funziona il gioco del SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto si possono scegliere sei numeri selezionati da 1 a 90 con una giocata minima di 1 euro. Si vince indovinando le combinazioni di 2, 3, 4, 5, 5+1 (con il Jolly) e 6. Per vincere al 5+1 è necessario giocare e centrare il numero Jolly. Con un costo di 0,50 centesimi è possibile tentare la fortuna anche con il numero Superstar, sempre compreso da 1 a 90.