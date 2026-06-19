Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi venerdì 19 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Estratti i numeri di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 19 giugno 2026 con tutti i numeri vincenti, le quote e i risultati dei concorsi di questa sera. Al SuperEnalotto si gioca per 181,5 milioni di euro per la sestina vincente.

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Sono avvenute le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 19 giugno 2026: i numeri vincenti, le quote e le vincite di stasera su Fanpage.it. In tempo reale scopri chi vince il jackpot di 181,5 milioni di euro al SuperEnalotto. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio quando a Desenzano del Garda un fortunato giocatore ha vinto circa 35milioni di euro. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la sestina vincente di venerdì 19 giugno 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 89 – 25 – 81 – 18 – 14 – 69

Numero Jolly: 11

Numero Superstar: 69

Jackpot: 181.500.000€

Lotto, i numeri vincenti di venerdì 19 giugno 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 86 – 18 – 47 – 54 – 70

Cagliari: 14 – 13 – 5 – 84 – 33

Firenze: 6 – 60 – 2 – 50 – 51

Genova: 43 – 90 – 75 – 70 – 89

Milano: 13 – 58 – 43 – 47 – 88

Napoli: 36 – 13 – 8 – 82 – 43

Palermo: 79 – 69 – 85 – 56 – 84

Roma: 61 – 50 – 4 – 33 – 8

Torino: 41 – 23 – 34 – 71 – 19

Venezia: 18 – 60 – 72 – 85 – 29

Nazionale: 16 – 89 – 51 – 75 – 15

10eLotto serale, la combinazione fortunata

Combinazione vincente del 10eLotto: 2 – 5 – 6 – 13 – 14 – 18 – 23 – 36 – 41 – 43 – 47 – 50 – 58 – 60 – 61 – 69 – 75 – 79 – 86 – 90

Numero oro: 86

Numero doppio oro: 86, 18

Numeri Extra: 4, 8, 33, 34, 51, 54, 56, 70, 71, 72, 82, 84, 85, 88, 89

I simboli estratti al Simbolotto

39 – Forbici

23 – Amo

4 – Maiale

20 – Festa

17 – Sfortuna

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere una combinazione fino a dieci numeri da 1 a 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. Dopo aver scelto l'importo della giocata si può vincere con ambo, terno, quaterna e cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali al grado di difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Si può giocare anche al Simbolotto, un gioco gratuito associato al gioco del Lotto, dove si ricevono automaticamente 5 simboli casuali sullo scontrino.

Come funziona il gioco del SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto si possono scegliere sei numeri selezionati da 1 a 90 con una giocata minima di 1 euro. Si vince indovinando le combinazioni di 2, 3, 4, 5, 5+1 (con il Jolly) e 6. Per vincere al 5+1 è necessario giocare e centrare il numero Jolly. Con un costo di 0,50 centesimi è possibile tentare la fortuna anche con il numero Superstar, sempre compreso da 1 a 90.

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