in foto: Lotteria Italia, seconda categoria: biglietti vincenti

L'estrazione della Lotteria Italia del 6 gennaio 2020 ha premiato 20 vincitori con un premio di 100 mila euro per la seconda categoria. Il primo premio da 5 milioni è andato a Torino (qui l'elenco dei 5 biglietti con le vincite più alte) mentre i premi di terza categoria sono stati 180 per un valore di 20mila euro. Ecco l'elenco diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: per ogni biglietto è possibile leggere il numero di serie e il Comune in cui è stato venduto, in attesa di conoscere anche i premi di entità inferiore (i cosiddetti "premi di consolazione").

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno. Eccoli:

C497235 ROMA

L064678 CASTELLARANO (RE)

E237293 ROMA

E235721 ROMA

N221621 MOLFETTA (BA)

F409216 SALERNO (SA)

D133481 PAVIA (PV)

E346697 TORINO DI SANGRO (CH)

P431020 PALO DEL COLLE (BA)

P412570 LAVIS (TN)

M059274 RICCIONE (RN)

L288423 TORINO

E468061 FRASCATI (RM)

A473573 TORTONA (AL)

M160464 TRIESTE (TS)

P475690 ROMA

N065499 NAPOLI

M003332 SALERNO

A351631 PARMA

E323839 PISCINA (TO)