"Vendite triplicate, boom tra i turisti" per la Lotteria Italia di quest'anno: stasera l'estrazione SI terrà stasera l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023-2024 nel corso della trasmissione di Rai 1 "Affari Tuoi" condotta da Amadeus e in onda a partire dalle 20:35. Quest'anno vendita dei tagliandi triplicata, a fare da traino soprattutto i turisti.

Manca pochissimo al tradizionale appuntamento dell'Epifania con la Lotteria Italia. Oggi, sabato 6 gennaio, infatti, si terrà l'estrazione dei biglietti vincenti nel corso della trasmissione "Affari Tuoi" condotta da Amadeus su Rai 1 a partire dalle 20.35. Il primo premio, come di consueto, sarà quello da 5 milioni di euro, mentre gli altri cosiddetti di prima categoria saranno stabiliti qualche ora prima dell'estrazione.

Quest'anno ammontano a 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell'11% rispetto allo scorso anno, come rileva Agipronews. Si tratta del maggior incremento delle vendite dopo il crollo nell'anno della pandemia. Secondo i dati diffusi dall'agenzia specializzata Agipronews, la Regione leader della vendita è il Lazio con oltre 1 milione e 200 mila tagliandi, un dato in leggero aumento rispetto al 2022 quando furono 1,18. Segue a stretto giro la Lombardia con poco più di un milione di biglietti staccati (nel 2022 furono 959mila). La Campania, con 645mila tagliandi staccati, si piazza sul terzo gradino del podio, davanti all'Emilia-Romagna a 616mila biglietti.

Quest'anno i protagonisti dell'acquisto dei biglietti della Lotteria sono stati i pendolari ma anche e soprattutto i turisti, come è successo a Roma. "Le vendite rispetto ad un anno fa – afferma ad Agipronews il titolare di una delle tabaccherie della stazione di Roma Termini – sono triplicate. A comprare i biglietti sono soprattutto i turisti, in particolare italiani. La vendita è partita subito bene, ma nelle feste è aumentata a dismisura”.

Ma non c'è solo la Capitale. In tutte le rivendite dei principali snodi ferroviari i tagliandi si staccano alla velocità della luce: "Da noi quest'anno i biglietti sono stati polverizzati subito, li abbiamo già finiti da tempo – spiegano ad Agipronews nella tabaccheria della stazione di Venezia Santa Lucia -. Il merito è dei turisti italiani, sono soprattutto loro a comprare".

Scendendo più a Sud, a Palermo, nei pressi della stazione centrale, un esercente afferma soddisfatto: "I biglietti sono già finiti, grazie anche ai tanti palermitani che ogni giorno passano di qua". Anche a Napoli fondamentale il traino del turismo, che invade il capoluogo campano dodici mesi all'anno: "I viaggiatori che giungono da ogni parte d'Italia comprano tantissimo, abbiamo finito i biglietti da giorni, cosa che in realtà succede tutti gli anni”, conferma il titolare di una tabaccheria di fianco alla Stazione centrale.