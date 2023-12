Lotteria Italia 2023-2024, verso quota 6,6 milioni di biglietti venduti: le novità su premi e estrazione Manca poco all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia che quest’anno si terrà sabato 6 gennaio, festa dell’Epifania, durante la trasmissione Affari Tuoi condotta da Amadeus su Rai1. Venduti finora oltre 6,6 milioni di biglietti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È cominciato il conto alla rovescia per l'estrazione della Lotteria Italia, che come da tradizione si terrà il 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Quest'anno l'estrazione avverrà durante il programma abbinato Affari Tuoi condotto da Amadeus su Rai 1. Il primo premio in palio è di 5 milioni di euro.

Quando manca ancora poco più di una settimana, i biglietti venduti hanno superato quota 6,6 milioni, con un aumento delle vendite pari al 10% rispetto all'anno scorso tra piccole ricevitorie di provincia e i grandi Autogrill. Secondo quanto apprende Agipronews, al momento la Regione leader è la Lombardia, seguita da Lazio e Campania. L'incremento è stato registrato anche dalle vendite online che rappresentano meno dell'1,5%.

Una bella inversione di tendenza, considerando che nel 2020, lo scoppio della pandemia e le conseguenti chiusure hanno rallentato il commercio mondiale, e con esso anche la stessa Lotteria Italia. Nel periodo di lockdown e delle famose “zone a colori”, i tagliandi staccati sono stati 4,6 milioni. Poi, messa alle spalle la pagina nera della pandemia, ecco le vendite tornare nel 2021 a 6,4 milioni, poco meno delle edizioni del 2018 (6,9 di biglietti venduti) e 2019 (6,7).

Si ricordi che l'estrazione finale dei biglietti di Lotteria Italia 2023 avviene la notte dell'Epifania, sabato 6 gennaio 2024, durante il programma abbinato Affari Tuoi condotto da Amadeus, che comunicherà, nella seconda parte della serata, il vincitore di prima categoria del premio finale.

Chi non riuscisse a seguire la trasmissione in onda su Rai 1 può ricorrere allo strumento di verifica delle vincite di Lotteria Italia per capire se sia tra i vincitori o meno. L'elenco completo dei biglietti vincitori dell’estrazione finale di Lotteria Italia 2023 saranno pubblicati an che sul sito di ADM e Lotteria Italia stessa, oltre che su Fanpage.it.