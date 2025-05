video suggerito

L'oroscopo di venerdì 9 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di venerdì 9 maggio 2025 è finalmente pieno d'amore con una Luna in bilancia e un Sole in toro, i due segni zodiacali nei quali domina il pianeta Venere.

Ariete

Amore: Venere ti coccola e tu vuoi ricambiare. Con la Luna contro qualche cosetta potrebbe andare storto però

Lavoro: Marte ti distrae, Venere ti spinge a lavorare con il cuore. La Luna contraria ti innervosisce.

Fortuna: Giornata fortunata se resti flessibile e non ti intestardisci.

Il consiglio del giorno: Prenota un massaggio rilassante o una spa.

Voto: 8

Toro

Amore: Oggi ti senti incompreso, ma chi ti ama saprà come calmarti.

Lavoro: Anche se sei nervoso, fai tutto con meticolosità svizzera.

Fortuna: La stabilità vacilla, ma il Sole ti tiene in carreggiata.

Il consiglio del giorno: Acquista una tisana rilassante alle erbe.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: L'amore si arrende al vostro fascino, siete irresistibili.

Lavoro: Sfruttate il vostro carisma anche nei colloqui o con i clienti.

Fortuna: È uno di quei giorni in cui tutto sembra più semplice.

Il consiglio del giorno: Cambiate look o taglio di capelli: stupirete.

Voto: 9

Cancro

Amore: Se ti dimentichi un appuntamento, recupera con dolcezza.

Lavoro: Piccole disattenzioni, ma grandi intuizioni in arrivo.

Fortuna: I colpi di fortuna ti colgono… di sorpresa.

Il consiglio del giorno: Attiva le notifiche per compleanni e impegni.

Voto: 6

Leone

Amore: Hai voglia di passione. I corteggiamenti tiepidi ti annoiano.

Lavoro: Oggi conquisti chiunque. Ti basta un discorso brillante.

Fortuna: Senti di essere al centro della scena, e lo sei davvero.

Il consiglio del giorno: Prova un corso di teatro o public speaking.

Voto: 8

Vergine

Amore: Sei selettiva, forse un po’ troppo. Ma chi ti conquista oggi… resta.

Lavoro: Saturno ti chiede organizzazione: meno ansia, più pianificazione.

Fortuna: Non splendi, ma nemmeno inciampi. Bilancio stabile.

Il consiglio del giorno: Apri un file Excel per le spese del mese.

Voto: 7

Bilancia

Amore: Hai bisogno di dolcezza, non di grandi discorsi. Chi ti capisce, vince.

Lavoro: Con la Luna nel segno sei empatica e creativa, anche se distratta.

Fortuna: Sei la cocca della Luna: piccole coincidenze ti salvano.

Il consiglio del giorno: Fatti un regalo, anche piccolo. Un oggetto bello e inutile.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: Zero voglia di romanticismo. Meglio restare sotto le coperte con Netflix.

Lavoro: Non sei in vena di teamwork, ma nelle attività solitarie dai il meglio.

Fortuna: Oggi ti salva solo il silenzio. Meno parli, meglio va.

Il consiglio del giorno: Compra un paio di cuffie noise-cancelling.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Amore: Occhi puntati su di te. Se sei single, preparati a ricevere inviti.

Lavoro: Sei carismatico e convincente. Perfetto per trattative e discorsi pubblici.

Fortuna: La fortuna ti sorride da ogni angolo, anche se non la cerchi.

Il consiglio del giorno: Posta una tua foto ben fatta: i like ti sollevano l'umore.

Voto: 8 e mezzo

Capricorno

Amore: Sei troppo suscettibile per ascoltare critiche. Respiri profondi e via.

Lavoro: Evita le riunioni tese. Lavora in autonomia se puoi.

Fortuna: Piccoli drammi ti destabilizzano, ma resti in piedi.

Il consiglio del giorno: Compra una pianta da tenere in casa: ti radica.

Voto: 6

Acquario

Amore: La gelosia ti gioca brutti scherzi. Fai un passo indietro.

Lavoro: I dubbi ti frenano, ma non annullano le idee geniali.

Fortuna: È un giorno traballante. Evita azzardi o decisioni affrettate.

Il consiglio del giorno: Cambia la password del Wi-Fi e rilassati un po'.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: Qualcuno vi farà notare un errore e voi lo cancellerete dalla vita.

Lavoro: Evitate confronti e cercate spazi protetti per lavorare in pace.

Fortuna: Intuizioni a raffica, se restate centrati su voi stessi.

Il consiglio del giorno: Acquistate un quaderno nuovo e iniziate a scrivere liberamente.

Voto: 7