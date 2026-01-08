L’oroscopo di venerdì 9 gennaio 2026: tanto Saturno e tanta responsabilità

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Caro Ariete, per oggi, con la Luna storta e Venere, Marte, il Sole, Mercurio e anche Giove che non perdonano, direi che la cosa migliore da fare sia esporti il meno possibile. Per una volta morditi la lingua anziché dire proprio tutto quello che pensi e fai dei sorrisini di circostanza, studiando semmai con calma e attenzione una risposta degna che però non offenda nessuno. La possibilità di diventare più antipatico del necessario è davvero altissima. Pensa per esempio a Donald Trump che deride le atlete transgender alla Camera degli Stati Uniti, facendo una becera imitazione.

Toro

Oggi senti che qualche tua caratteristica assolutamente naturale potrebbe davvero risultare una grande dote e portarti degli inaspettati ottimi risultati. Non sei soltanto ottimista, ma proprio hai la sensazione che qualcosa di inaspettato arrivi grazie a delle caratteristiche che tu stesso spesso avevi sottovalutato. Insomma, la fortuna potrebbe proprio piovere dal cielo, come si suol dire. Per esempio, anche tu potresti renderti conto di avere delle MetroCard di New York rimaste in fondo a qualche cassetto e scoprire che adesso valgono fino a 5.000 $ se vendute online.

Gemelli

Il tuo bello, caro Gemelli, in questa giornata sarà proprio che per natura sembri essere il più bravo di tutti a scampare alle situazioni più rigide, quelle meno divertenti, quelle che tarpano la tua creatività. Quindi oggi sarai pronto a dimostrarti anche discolo o disubbidiente, ma comunque a non farti intristire da tutto questo Saturno nell'aria. Sarai come gli amanti della montagna che hanno approfittato della nevicata sulle spiagge di Rimini per farsi trainare sugli sci mentre sfrecciano sul bagnasciuga imbiancato.

Cancro

Oggi farai davvero fatica a fidarti di chiunque: avrai la sensazione di essere il bersaglio privilegiato di tutti quelli che hanno voglia di fare pettegolezzo. Ovviamente molto è tua paranoia, ma ci può anche stare che il fatto di essere molto poco simpatico ultimamente attiri qualche antipatia e qualche commento acido. Sei così sospettoso che sarai il primo a pensare che il Venezuela potrebbe nascondere fino a 60 miliardi di dollari in Bitcoin. Guardi storto tutti quelli che pensi non te la raccontino giusta.

Leone

Oggi vuoi proprio concentrarti solo sulle cose belle, sulle buone notizie, un po' perché ti senti così bello e simpatico che qualsiasi tristezza non farebbe che aggiungere una ruga sul tuo bel faccino, un po' perché senti che anche qualsiasi problema lo puoi tranquillamente risolvere. Mi piaci davvero così, hai il lato più bello della tua solarità. Ad esempio, gioisci quando vedi che la benzina è ai suoi minimi storici dalla fine del 2022, grazie al calo dell'accisa.

Vergine

Quando senti dire che questo 2026 sarà l'anno dei grandi matrimoni VIP, non riesci a trattenere una lacrima perché in questi giorni sei davvero amorosa, molto più del solito, e ti lasci coinvolgere da tutte le storie sentimentali che ti circondano. Hai così tanta voglia di emozionarti che ti basterà davvero pochissimo, anche rivedere la foto di Taylor Swift e della sua proposta di matrimonio.

Bilancia

Dato che so che probabilmente oggi l'ansia da rientro, da programmi e progetti, da strade da prendere e previsioni da fare sarà ai suoi massimi livelli nel tuo cuoricino, vorrei rassicurarti. Nonostante ancora per qualche giorno i pianeti nel segno del Capricorno ti daranno fastidio e ti faranno sentire in ritardo, esiste comunque la book therapy: ovvero, gli esperti dicono che leggere è il miglior antidoto contro l'ansia da rientro post-vacanze.

Scorpione

Hai sentito dire nelle riviste di tecnologia che verrà presentato a breve il nuovo BlackBerry, cioè un telefono fatto per veri businessman, ovvero per coloro che hanno voglia di fare e non di scrollare. Ecco, oggi quasi quasi vorresti subito ordinarne uno, perché il tuo obiettivo per questa giornata rimane quello di fare, come se gli scorpioni dentro di te ce ne fossero almeno una decina.

Sagittario

Ti senti davvero al tuo massimo, caro Sagittario, tanto che sarà difficile per te fare autocritica, qualora fosse necessario. L'ottimismo va un po' oltre la semplice fiducia nel potere dell'universo e delle tue preghiere. È anche vero però che l'ottimismo attrae ottimismo e che quindi non è per nulla scontato che tu possa ricevere, da tutto questo buon karma, anche una dose di fortuna extra. Ti senti sereno come una delle ciliegie da record vendute in Giappone a 140 € l'una in un'asta di lusso.

Capricorno

Oggi potresti non avere tanta voglia di provare emozioni, ma soltanto di goderti la vita nel modo più concreto, immediato, facile e semplice: senza troppe storie! D'altronde ogni tanto c'è proprio bisogno anche di prendersela un po' di leggerezza, nonostante non sia proprio la prima dote del tuo carattere. Potresti chiudere fuori tutti gli sbalzi emotivi come il Papa che ha chiuso la Porta Santa alla fine dell'anno del Giubileo.

Acquario

Oggi le emozioni nel tuo cuoricino saranno davvero fortissime, intense, tanto da perdere i confini tra il reale e l'immaginario. Questa situazione, tra l'altro, negli ultimi giorni non ti è così estranea e, dato che sei un tipo intelligente, sono sicura che hai iniziato ad approfittarne: ti scrivi i pensieri profondi che vengono a galla anche mentre sei sotto la doccia. D'altronde spesso le cose cambiano nel percepito in base a come le racconti. Per esempio, se ti dicessi che secondo uno studio di Europa Radicale le frecce che hanno attraversato l'Italia nel 2025 hanno accumulato un ritardo complessivo di quasi due anni, ti sentiresti in ritardo anche tu.

Pesci

Oggi hai proprio quella sensazione che le cose vadano come devono andare, senza che tu ti impegni più di tanto e soprattutto senza che, per essere belle, debbano essere sconvolgenti. Insomma, la tranquillità ha un fascino al quale tu sei assolutamente irresistibile e direi che è proprio quello che tutti noi ti invidiamo. Pensa per esempio al Tamagotchi che compie trent'anni, ma ancora diverte grandi e piccini.