L’oroscopo di venerdì 8 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: Nessuno ha voglia di rischiare un bacio se poi si becca una sfuriata. Respira prima di rispondere al messaggio di chi ti piace.
Lavoro: Ogni email è una sfida e ogni collega un potenziale nemico. Respira anche qui.
Fortuna: Hai la stessa fortuna di un turista senza ombrellone ad agosto.
Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso di kickboxing: sfoghi Marte senza danneggiare nessuno.
Voto: 5
Toro
Amore: Tutto troppo complicato oggi. Anche aprire un messaggio può sembrarti un’impresa.
Lavoro: La voglia di fare è sotto la sabbia come le infradito dimenticate.
Fortuna: Le stelle ti evitano come si evita un vicino invadente in ascensore.
Il consiglio del giorno: Compra un buon libro e leggilo senza rispondere a nessuno.
Voto: 4.5
Gemelli
Amore: Una parola: magnetico. Ti basta un sorriso per mandare KO chiunque.
Lavoro: Brilli come una stella cometa nel brainstorming. Prendi la scena.
Fortuna: Nettuno ti regala intuizioni geniali. Fatti ispirare!
Il consiglio del giorno: Fai un reel: oggi sei virale anche senza filtro.
Voto: 9.5
Cancro
Amore: Sei il peluche emotivo che tutti vogliono abbracciare.
Lavoro: L’empatia è la tua arma segreta anche nella chat di gruppo.
Fortuna: Hai fortuna nelle connessioni umane più che nei grattavinci.
Il consiglio del giorno: Porta biscotti fatti in casa a qualcuno che non se li aspetta.
Voto: 7.5
Leone
Amore: Hai bisogno di profondità, non di storielle da DMs.
Lavoro: Valuti progetti e persone con l'occhio dell'anima.
Fortuna: C’è un’intuizione preziosa dietro ogni pensiero ripetuto.
Il consiglio del giorno: Compra un taccuino bello e scrivici dentro quello che senti.
Voto: 6.5
Vergine
Amore: Parla chiaro, non aspettare che gli altri leggano la tua mente.
Lavoro: Se vuoi che qualcosa sia fatto bene, delega e respira.
Fortuna: I ritardi di Mercurio sbloccano strade migliori.
Il consiglio del giorno: Regalati un massaggio. Anche il controllo ha bisogno di pause.
Voto: 6
Bilancia
Amore: Ti ami così tanto che gli altri si sentono fortunati a starti accanto.
Lavoro: Fai tutto con grazia, anche il multitasking.
Fortuna: Hai il flow giusto per far girare gli eventi a tuo favore.
Il consiglio del giorno: Vai a nuotare all’aperto. Corpo e mente ti ringrazieranno.
Voto: 8.5
Scorpione
Amore: Ti basta uno sguardo per fare terra bruciata. Passionale ma sospettoso.
Lavoro: Difficile collaborare se tutti ti sembrano nemici.
Fortuna: Nettuno ti protegge nei momenti di crollo emotivo.
Il consiglio del giorno: Concediti un pomeriggio alla spa, sauna compresa.
Voto: 5.5
Sagittario
Amore: Intrigante come un ballerino andaluso. Tutti ti guardano.
Lavoro: Idee brillanti che spuntano come fuochi d’artificio.
Fortuna: La Luna ti dà carisma extra. Sfruttalo in pubblico.
Il consiglio del giorno: Prendi lezioni di ballo: flamenco, tango o street jazz.
Voto: 8
Capricorno
Amore: Difficile lasciarsi andare quando l’umore è artico.
Lavoro: Metti in pausa i drammi e torna al tuo Excel zen.
Fortuna: Se piove dentro, apri l’ombrello interiore.
Il consiglio del giorno: Fatti un regalo: una coperta elettrica o una felpa gigante.
Voto: 5.5
Acquario
Amore: Sei visionario, imprevedibile e affascinante. Occhi puntati su di te.
Lavoro: Tagli i rami secchi e punti sull’innovazione. Scelta perfetta.
Fortuna: Plutone ti dà coraggio per cambiare.
Il consiglio del giorno: Compra un oggetto vintage e dallo nuova vita.
Voto: 8.5
Pesci
Amore: Hai amore da vendere e lo distribuisci come coriandoli.
Lavoro: Sensibilità e creatività sono le tue skill vincenti oggi.
Fortuna: Nettuno ti guida verso emozioni che portano magia.
Il consiglio del giorno: Prepara una cena per chi ami. Anche due, se serve.
Voto: 8