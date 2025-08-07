L’oroscopo di venerdì 8 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di venerdì 8 agosto farà perdere la ragione, soprattutto a Leone, Toro e Scorpione!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: Nessuno ha voglia di rischiare un bacio se poi si becca una sfuriata. Respira prima di rispondere al messaggio di chi ti piace.

Lavoro: Ogni email è una sfida e ogni collega un potenziale nemico. Respira anche qui.

Fortuna: Hai la stessa fortuna di un turista senza ombrellone ad agosto.

Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso di kickboxing: sfoghi Marte senza danneggiare nessuno.

Voto: 5

Toro

Amore: Tutto troppo complicato oggi. Anche aprire un messaggio può sembrarti un’impresa.

Lavoro: La voglia di fare è sotto la sabbia come le infradito dimenticate.

Fortuna: Le stelle ti evitano come si evita un vicino invadente in ascensore.

Il consiglio del giorno: Compra un buon libro e leggilo senza rispondere a nessuno.

Voto: 4.5

Leggi anche Arriva la Luna piena in Acquario il 9 Agosto 2025: il pensiero indipendente si fa sentire

Gemelli

Amore: Una parola: magnetico. Ti basta un sorriso per mandare KO chiunque.

Lavoro: Brilli come una stella cometa nel brainstorming. Prendi la scena.

Fortuna: Nettuno ti regala intuizioni geniali. Fatti ispirare!

Il consiglio del giorno: Fai un reel: oggi sei virale anche senza filtro.

Voto: 9.5

Cancro

Amore: Sei il peluche emotivo che tutti vogliono abbracciare.

Lavoro: L’empatia è la tua arma segreta anche nella chat di gruppo.

Fortuna: Hai fortuna nelle connessioni umane più che nei grattavinci.

Il consiglio del giorno: Porta biscotti fatti in casa a qualcuno che non se li aspetta.

Voto: 7.5

Leone

Amore: Hai bisogno di profondità, non di storielle da DMs.

Lavoro: Valuti progetti e persone con l'occhio dell'anima.

Fortuna: C’è un’intuizione preziosa dietro ogni pensiero ripetuto.

Il consiglio del giorno: Compra un taccuino bello e scrivici dentro quello che senti.

Voto: 6.5

Vergine

Amore: Parla chiaro, non aspettare che gli altri leggano la tua mente.

Lavoro: Se vuoi che qualcosa sia fatto bene, delega e respira.

Fortuna: I ritardi di Mercurio sbloccano strade migliori.

Il consiglio del giorno: Regalati un massaggio. Anche il controllo ha bisogno di pause.

Voto: 6

Bilancia

Amore: Ti ami così tanto che gli altri si sentono fortunati a starti accanto.

Lavoro: Fai tutto con grazia, anche il multitasking.

Fortuna: Hai il flow giusto per far girare gli eventi a tuo favore.

Il consiglio del giorno: Vai a nuotare all’aperto. Corpo e mente ti ringrazieranno.

Voto: 8.5

Scorpione

Amore: Ti basta uno sguardo per fare terra bruciata. Passionale ma sospettoso.

Lavoro: Difficile collaborare se tutti ti sembrano nemici.

Fortuna: Nettuno ti protegge nei momenti di crollo emotivo.

Il consiglio del giorno: Concediti un pomeriggio alla spa, sauna compresa.

Voto: 5.5

Sagittario

Amore: Intrigante come un ballerino andaluso. Tutti ti guardano.

Lavoro: Idee brillanti che spuntano come fuochi d’artificio.

Fortuna: La Luna ti dà carisma extra. Sfruttalo in pubblico.

Il consiglio del giorno: Prendi lezioni di ballo: flamenco, tango o street jazz.

Voto: 8

Capricorno

Amore: Difficile lasciarsi andare quando l’umore è artico.

Lavoro: Metti in pausa i drammi e torna al tuo Excel zen.

Fortuna: Se piove dentro, apri l’ombrello interiore.

Il consiglio del giorno: Fatti un regalo: una coperta elettrica o una felpa gigante.

Voto: 5.5

Acquario

Amore: Sei visionario, imprevedibile e affascinante. Occhi puntati su di te.

Lavoro: Tagli i rami secchi e punti sull’innovazione. Scelta perfetta.

Fortuna: Plutone ti dà coraggio per cambiare.

Il consiglio del giorno: Compra un oggetto vintage e dallo nuova vita.

Voto: 8.5

Pesci

Amore: Hai amore da vendere e lo distribuisci come coriandoli.

Lavoro: Sensibilità e creatività sono le tue skill vincenti oggi.

Fortuna: Nettuno ti guida verso emozioni che portano magia.

Il consiglio del giorno: Prepara una cena per chi ami. Anche due, se serve.

Voto: 8