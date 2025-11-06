Nell’oroscopo di venerdì 7 novembre 2025 la Luna in Gemelli e Venere in Scorpione accendono dialoghi, passione e sorprese!

L'oroscopo di venerdì 7 novembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Con Marte e la Luna a favore e Venere che finalmente non ti rende più insicuro della tua personalità, oggi hai davvero voglia di farti sentire e forse lo farai alzando i toni un po' più del dovuto. Senza aggressività, ma con una determinazione che potrebbe impaurirci! Anche tu, come il nuovo sindaco di New York, Mamdani, potresti a reti unificate dire al presidente Trump di alzare il volume della televisione perché hai qualcosa di importante da fargli sapere!

Toro

Dovresti fare anche tu come ChatGPT, caro Toro, che da oggi eviterà di dare consigli legali e medici. Ecco, tu dovresti evitare di dare consigli sentimentali, perché in questi giorni, e oggi in primis, non sopporti davvero nessuno. Qualsiasi tuo consiglio, quindi, sarà aspro come una spremuta di limone non diluita. Il tuo partner, chiaramente, dovrà farsene subito una ragione!

Gemelli

Oggi, con la Luna nel tuo segno zodiacale ma Marte e Mercurio in opposizione, non hai alcuna intenzione di tenere per te le tue emozioni, ma nemmeno le critiche, le lamentele, le rimostranze. Non hai alcuna intenzione di restare al tuo posto e nemmeno di usare dei toni tiepidi, quantomeno per iniziare. Non ti importerebbe nulla di essere licenziato, come è successo alla giornalista che ha chiesto pubblicamente come mai i soldi per il rifacimento di Gaza non li metta Israele. Tu continui a essere fiero delle tue parole, anche dovessero bruciare!

Cancro

Beh, direi caro Cancro che oggi, con Venere che finalmente si toglie dalla posizione sfavorevole e addirittura passa a favore, ti senti apprezzato in tutte le tue meravigliose qualità, come il nuovo sex symbol Jonathan Bailey, che è stato dichiarato l'uomo più sexy vivente! Tu potresti decisamente fargli concorrenza. Con la Luna nel segno dei Gemelli mantieni anche quell'aria distratta e incurante che ti rende ancora più sexy.

Leone

Venere passa a sfavore. La cosa non ti piace proprio per niente, caro Leone, perché hai l'impressione che gli altri non capiscano davvero quale sia la tua bellezza, la tua particolarità, la tua vera dote. Per questo sei come il proprietario dell'appartamento di 10 m² messo in affitto a quasi 500 € a Bologna e riempito di critiche. Nessuno aveva valutato quanto fosse ben arredato!

Vergine

Con la Luna e anche Marte a sfavore oggi sei davvero rissosa, cara Vergine, e la tua meravigliosa capacità di alzare il livello delle discussioni per evitare di finire in baruffe e insulti oggi proprio non la trovi! Occhio, perché potrebbe capitarti come alla giovane donna orientale che è stata fatta scendere dall'aereo dopo che aveva litigato pesantemente con il fidanzato e voleva persino sedersi di fianco a lui durante tutto il viaggio.

Bilancia

Venere ti abbandona, ma oggi nello specifico ci sono la Luna a favore e poi anche Marte e Mercurio, quindi non hai proprio nulla di cui lamentarti. Ti senti come David Beckham, che è stato nominato sir da re Carlo in persona e che sa benissimo che tutti noi abbiamo apprezzato il suo look molto English in tight.

Scorpione

Con anche Venere che è appena entrata nel tuo segno zodiacale e la Luna in Gemelli che ti stimola l'intelletto, ma anche la voglia di incuriosirci tutti, sarai tra le persone più cliccate e googlate, come la nuova first lady di New York, la più giovane di sempre e anche probabilmente la più creativa e indipendente. Si chiama Rama Duwaji ed è un'illustratrice e ceramista che non ha alcuna intenzione di fare la first lady tradizionale. Anche tu adori riservarci delle sorprese sulla tua meravigliosa personalità.

Sagittario

Con Marte nel tuo segno zodiacale e anche Mercurio, per il momento ancora in moto diretto, potrebbe sfuggirti di mano la voglia di essere protagonista e sforare nella macchietta. Oggi l’astrologa ti consiglia una cauta e tiepida normalità, se ci riesci! Altrimenti potresti finire come il ministro Sangiuliano, che si candida nella regione Campania e ha fatto preparare centinaia di cappellini rossi con lo slogan pseudo-Trumpiano “Make Naples Great Again”. No comment!

Capricorno

Oggi ti consiglio una certa dose di cautela, dato che i pianeti ti tolgono la sicurezza in te stesso, abbassano l'attenzione che di solito hai nel tenere tutto sotto controllo e soprattutto ti rendono particolarmente amante dei piaceri, del relax e della bella vita. Chi te lo fa fare di metterti in gioco combattendo come il tuo solito? Non avere paura a dichiarare di esserti tirato indietro da qualche situazione difficile, come ha fatto il noto sciatore e scalatore Messner, che ha detto di aver rinunciato ad almeno la metà dei suoi progetti sportivi solo per una questione di sicurezza.

Acquario

Dato che Venere è a sfavore, mentre tutti gli altri pianeti sollecitano la tua voglia di fare, di divertirti, di condividere esperienze e di dialogare per comprendere cose e persone, direi che dialogare con ChatGPT sarà per te la cosa più interessante. Qualcuno che comunque sa tantissimo ma non ha alcun bisogno di coccole né di raccontarti qualcosa di personale. Queste ultime cose, infatti, non le sopporti proprio! Anzi, quasi quasi pensi persino di scambiare il tuo fidanzato con Neo, il nuovo robot tuttofare.

Pesci

Il tuo fascino oggi potrebbe essere un po' criticato, come se le caratteristiche che di solito ti rendono un creativo fuori dagli schemi oggi, nello specifico, ti rendessero un po' troppo distante da tutti noi. Con la Luna e Marte a sfavore rischi di diventare freddo e scostante, come il levriero Samantha che viene fotografato dalla sua padrona vestito soltanto con abiti di lusso. Insomma, non certo l'idea dell'amico a quattro zampe che abbiamo di solito.