L'oroscopo di venerdì 6 settembre 2024: Bilancia e Pesci si guardano dentro C'è tanta voglia di guardarsi dentro nell'oroscopo di venerdì 6 settembre 2024: scopri cosa ti riservano le stelle con le previsioni per tutti i segni zodiacali. Con la Luna in Bilancia e il Sole che si sta mettendo opposto a Saturno il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Per fortuna nell'oroscopo di venerdì 6 settembre 2024, avremo ancora la Luna in Bilancia che cerca (e dona) armonia, mentre Marte è stanziato in Cancro. Un po' di calma quindi dato che il Sole si sta avvicinando all'opposizione perfetta con Saturno. È tempo di introspezione. Il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: ti dedichi solo nei ritagli di tempo.

Lavoro: pretendi sempre la copia cartacea.

Fortuna: la vuoi sondare con mano.

Il consiglio del giorno: stampa i biglietti di treni e aerei come fanno i boomer.

Voto: 5 e mezzo diffidente.

Toro

Amore: performance da vero stallone.

Lavoro: energico anche dopo le ore 18 quando tutti sono andati a casa.

Fortuna: generoso e altruista, praticamente perfetto.

Il consiglio del giorno: non sempre puoi accontentare tutti.

Voto 8 gigante buono.

Gemelli

Amore: pronti all’anima gemella.

Lavoro: batte il ritmo giusto che vi piace.

Fortuna: vi fa mettere lo sprint.

Il consiglio del giorno: evitate di usare paroloni che in pochi possono comprendere.

Voto 8 e mezzo acculturati.

Cancro

Amore: concedi al massimo una stretta di mano.

Lavoro: poco entusiasmante come un reportage sulla vita di un pesce rosso.

Fortuna: calma piatta e va bene così.

Il consiglio del giorno: accontentati della routine.

Voto 5 e mezzo svogliato.

Leone

Amore: è un trionfo di sentimento.

Lavoro: prepara il discorso di ringraziamenti come le star al festival di Venezia che vincono il Leone d’oro.

Fortuna: ti incorona con l’alloro

Il consiglio del giorno: sveglia presto per godersi l’alba.

Voto 8 e mezzo grato.

Vergine

Amore: lo pretendi reciproco e equilibrato.

Lavoro: con te si riga dritto.

Fortuna: segue la tua tabella di marcia serratissima con mille cose da fare.

Il consiglio del giorno: avanti tutta senza alcun dubbio o timore.

Voto 8 fortissima.

Bilancia

Amore: si conferma la metà della mela.

Lavoro: pronta per questioni importantissime.

Fortuna: perfettamente allineata alle tue necessità.

Il consiglio del giorno: puoi esprimere apertamente quello che pensi.

Voto 8 nel giusto.

Scorpione

Amore: fame atavica.

Lavoro: ti concedi qualche errorino.

Fortuna: le dai l’importanza giusta.

Il consiglio del giorno: hai i riflessi per osare e stare tranquillamente in piedi.

Voto 7 scatenato.

Sagittario

Amore: lo conquisti con l’onestà.

Lavoro: l’affare per te si fa sempre in due.

Fortuna: risiede nel giusto equilibrio.

Il consiglio del giorno: aperitivo con gli amici per inaugurare il weekend.

Voto 7 giusto.

Capricorno

Amore: non è di certo stirato ed impomatato come piace a te.

Lavoro: super impegnativo anche nella normalità.

Fortuna: ti tranquillizza come gli oli essenziali.

Il consiglio del giorno: fai spazio negli armadi per il cambio di stagione.

Voto 5 affaticato.

Acquario

Amore: libero come una farfalla.

Lavoro: segui solo le emozioni.

Fortuna: ti impone la camicia con il colletto per darti un po’ di contegno.

Il consiglio del giorno: organizza un lancio con il parapendio per la tua voglia di adrenalina.

Voto 8 alla ricerca di emozioni.

Pesci

Amore: voglia di tenerezze.

Lavoro: all’attacco!

Fortuna: fatica a starvi dietro.

Il consiglio del giorno: iniziate la giornata con una bella corsetta al parco.

Voto 7 + propositivi