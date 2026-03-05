L’oroscopo di venerdì 6 marzo 2026: Venere torna a baciare Ariete e Leone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

La bella notizia è che Venere sta arrivando nel tuo segno zodiacale e, quantomeno, l'amore ti sosterrà in questo periodo in cui hai l'impressione che i pensieri siano talmente profondi da far scappare via tutte le certezze. Anzi, direi che proprio questa Venere farà sì che tutta la tua emotività, un po' malinconica, diventi una meravigliosa empatia da condividere con le persone che ti stanno intorno, quasi quasi con le fedine che promuove Sal Da Vinci con il suo brano vincitore di Sanremo, con addirittura una dedica incisa che non lascia scampo.

Toro

Anche se Venere non è più così a tuo favore come era nei giorni scorsi, tu, caro Toro, non hai alcuna intenzione di smettere di essere uno dei segni più dolci, morbidi e amorosi di tutto lo zodiaco. Soprattutto con le persone della tua ristretta cerchia di parenti e amici, sei davvero adorabile. Sei come i genitori Beckham, che augurano al figlio Brooklyn un buon compleanno attraverso i social. Sembra proprio un segno di pace.

Gemelli

Venere è finalmente tornata a tuo favore e anche la Luna oggi ti sostiene, nonostante la confusione emotiva e di direzione. Oggi torni a essere sicuro di quanto sia importante esprimere tutto quello che provi e soprattutto dichiarare apertamente il tuo amore. Sei come Elodie che bacia finalmente in pubblico, senza nascondersi, la sua ballerina Francesca Nuredini.

Cancro

La Luna e Venere sono a sfavore e probabilmente oggi non starai simpatico a tutti, e le decisioni che prenderai non saranno né diplomatiche né tanto meno delle mezze misure. In compenso, però, Marte e anche Mercurio sono a tuo favore, quindi sei pronto a far valere quelli che sono i tuoi pensieri e valori più profondi.

Applaudi al primo ministro spagnolo Sánchez, che vieta agli americani l'appoggio delle loro basi. È il suo modo di dire no alla guerra.

Leone

Con anche Venere a tuo favore, ufficialmente hai riconquistato tutto il tuo charm, il tuo fascino e il tuo magnetismo. Finalmente puoi tornare a sentirti colui che lancia tendenze e mode, e quello che tu dici, indossi o proponi va subito sold out. Ti senti un trend setter come Tony Pitony, la cui maschera da Elvis da 20 dollari è ufficialmente sold out su tutti gli e-commerce e addirittura in vendita a un centinaio di euro sui siti di second hand.

Vergine

Cara Vergine, quantomeno Venere si toglie di torno e tu ricominci a sentire un cuore che batte. Ora, chiariamoci: non è amore folle e incondizionato, ma quantomeno riscopri il piacere di gettarti tra le braccia di qualcuno alla fine di una giornata di pensieri intensi e profondi. Sei un po' come Elisabetta Canalis, la cui vita sentimentale pare vada a gonfie vele, nonostante le malelingue.

Bilancia

La Luna è nel tuo segno zodiacale, ma Venere si piazza perfettamente in opposizione, il che rende le tue relazioni e soprattutto i tuoi approcci relazionali decisamente bollenti. Nessuno osa metterti i piedi in testa e tanto meno giudicarti, perché ti farai sentire come la ballerina di Sanremo, Francesca Tanas, che ribatte a Carlo Conti, che aveva giudicato i suoi jeans da scena. Si sente messa in imbarazzo quando stava soltanto facendo il suo mestiere.

Scorpione

Sarà Giove a tuo favore? Sarà la Luna che ti convince ad abbandonarti a tutte le spinte che ti propone l'universo? Senti davvero che ci sia qualcosa di molto bello in serbo per te, caro Scorpione. E anche se, di natura, la strategia e il controllo sono il tuo forte, adesso ti abbandoni a volo d'angelo su tutto quello che ti riserva il destino. Senti di poter essere fortunato come il turista francese che è partito per un viaggio negli Stati Uniti ed è ritornato in patria milionario perché ha trovato un diamante in un parco nazionale.

Sagittario

E proprio quando pensavi di aver perso ogni speranza di relazioni tranquille e calorose, arriva, anzi ritorna, Venere a tuo favore e anche la Luna che ti addolcisce. Certo, Marte e Mercurio continuano a darti fastidio e a provocare la tua insicurezza, ma ti butti nelle braccia dell'amore, un po' come ha fatto la tennista Aryna Sabalenka, che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato proprio sul campo da tennis californiano di Indian Wells.

Capricorno

Qualcosa non ti torna, caro Capricorno, e con la Luna storta insieme a Giove e Saturno, che non collaborano, e Venere che sta arrivando a darti fastidio, hai proprio l'impressione che qualcuno cospiri contro di te, forse l'universo intero. In realtà è soltanto un momento nel quale la stanchezza e la pressione ti chiederebbero di rallentare. Ti appassioni, per esempio, all'affaire Jim Carrey, perché sui social qualcuno sospetta che a ritirare il premio alla carriera ai César Awards a Parigi non sia stato lui, bensì un sosia. Uno scherzetto dell'attore, forse?

Acquario

Tu lo sai benissimo, Acquario, che qualsiasi cosa ti dicano i pianeti, il fair play, l'amicizia, l'amore, i valori, la correttezza e la tua onestà intellettuale sono sempre al primo posto. Per questo accogli l'arrivo di Venere e anche la Luna a tuo favore come degli stimoli per fare qualcosa di buono per chi ti sta vicino. Fosse anche offrire il caffè o fare un complimento. Sei carico di generosità e onestà, come l'attaccante della Reggiana che non approfitta dell'infortunio del portiere della squadra avversaria per fare gol, ma anzi butta fuori la palla.

Pesci

Sarai tu il primo a scendere in campo, anche nella tua vita quotidiana tra amici, parenti e colleghi, per dichiarare quanto sia necessario ritrovare l'amore, la creatività, la capacità di fare una passeggiata godendo della natura e lasciando scorrazzare i pensieri come fossero delle api in un campo di margherite.

Insomma, Pesci, ti fai portavoce di un ritorno all'umanità. Apprezzi, per esempio, il tentativo della Gran Bretagna di dare uno stop legale ai social network sotto i 16 anni, almeno per una prova di tre mesi.