L'oroscopo di venerdì 6 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di venerdì 6 giugno 2025 è pieno d'amore e altruismo con la Luna in Bilancia e Venere in Toro!

Ariete

Amore: ti senti protettivo come un bodyguard: chi ami oggi lo difendi anche dai like sospetti sotto ai post.

Lavoro: attenzione a non essere troppo rigido con i colleghi, anche se senti di avere ragione.

Fortuna: la tua determinazione fa miracoli, anche se la dea bendata oggi è un po’ diffidente.

Il consiglio del giorno: scarica un'app per monitorare il tuo respiro. Ti aiuterà nei momenti tesi.

Voto: 7

Toro

Amore: rinasci come una fenice glitterata: ami forte, sorridi spesso e baci anche via emoji.

Lavoro: creativo e convincente, oggi riesci a vendere ghiaccio anche agli eschimesi.

Fortuna: Venere ti coccola. Tutto ciò che ha a che fare con il bello oggi ti dice "sì".

Il consiglio del giorno: regalati un profumo nuovo, intenso e sensuale. Farai colpo.

Voto: 8

Gemelli

Amore: progettate viaggi di coppia senza nemmeno chiedere se l'altro ha ferie. Entusiasti!

Lavoro: inventate soluzioni brillanti e veloci. Peccato non tutti riescano a starvi dietro.

Fortuna: fortuna connessa alla velocità: se agite in fretta, vincete.

Il consiglio del giorno: comprate un biglietto del treno per una meta a sorpresa, anche solo per andarci domani.

Voto: 8 e mezzo

Cancro

Amore: ti senti ignorato anche se hai mandato 5 cuori di fila. Giornata di piccole delusioni.

Lavoro: fatichi a trovare il giusto tono, ogni parola sembra fuori posto.

Fortuna: la Luna ti confonde. Evita di prendere decisioni importanti.

Il consiglio del giorno: fai un bagno caldo con sali profumati e playlist nostalgica. Rasserena.

Voto: 5

Leone

Amore: poco incline a condividere emozioni. Sei in modalità "non toccatemi".

Lavoro: vuoi fare tutto da solo, anche se la tua squadra ha buone idee.

Fortuna: il tuo carisma funziona anche senza simpatia. Ti salva nei momenti no.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio rilassante, di quelli lunghi e silenziosi.

Voto: 6

Vergine

Amore: hai voglia di amore da film, anche se sei ancora ai trailer.

Lavoro: qualche svista di troppo. Rileggi tre volte prima di inviare una mail.

Fortuna: Venere ti regala fascino e intuizione, Mercurio confonde le rotte.

Il consiglio del giorno: fai la lista delle priorità su carta, con penna colorata.

Voto: 7

Bilancia

Amore: senti vibrazioni nuove anche da chi finora ti sembrava invisibile.

Lavoro: cambiare orizzonti è un pensiero concreto. Le proposte fioccano.

Fortuna: la Luna ti regala charme e parole calibrate. Ottimo mix.

Il consiglio del giorno: visita un'esposizione d'arte contemporanea. Ispirante.

Voto: 8

Scorpione

Amore: il romanticismo oggi è come una spina nel fianco. Irritabile.

Lavoro: c'è un po’ di tensione anche nelle piccole cose. Respira prima di rispondere.

Fortuna: i pianeti non collaborano. Fatti furbo e temporeggia.

Il consiglio del giorno: sfogati con una sessione di kickboxing. Meglio del cuscino.

Voto: 5

Sagittario

Amore: travolgente come una tempesta tropicale. Nessuno ti resiste.

Lavoro: sei instancabile. Spunti obiettivi prima ancora di averli scritti.

Fortuna: Marte ti regala uno slancio vincente in ogni campo.

Il consiglio del giorno: prova una nuova attività sportiva, anche estrema.

Voto: 8

Capricorno

Amore: oggi il cuore batte forte. Ti concedi dolcezze che mancavano.

Lavoro: lascia spazio all'intuizione. Anche le emozioni guidano bene.

Fortuna: Venere ti bacia. Piccoli miracoli quotidiani in arrivo.

Il consiglio del giorno: compra dei fiori freschi per casa. Portano bellezza e calma.

Voto: 7

Acquario

Amore: zero pazienza per il drama. Vuoi solo relazioni trasparenti.

Lavoro: difendi le tue idee con grinta. Oggi nessuno ti fa tacere.

Fortuna: parole giuste al momento giusto. Effetto wow assicurato.

Il consiglio del giorno: rinnova il tuo profilo LinkedIn. Qualcuno lo noterà.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: cuore in fiamme. Pronti a scrivere lettere d'amore anche ai contatti spam.

Lavoro: faticate a restare coi piedi per terra, ma la creatività esplode.

Fortuna: i pianeti vi sorridono. Tutto è possibile se ci credete.

Il consiglio del giorno: iniziate un diario dei sogni. Sarà una miniera di idee.

Voto: 9