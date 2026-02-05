L’oroscopo di venerdì 6 febbraio 2026 per tutti i segni: amore cosmico per Gemelli e Acquario

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Nemmeno la Luna storta riesce a fermarti, Ariete, anche se forse dovrebbe proprio! Tiri dritto, testardo e irremovibile, il che qualche volta è una qualità e qualche altra una forma di rigidità indefessa. Sei come la sciatrice Lindsay Vonn, che ha confermato che parteciperà alle Olimpiadi benché a Crans Montana si sia spaccata il crociato.

Toro

Oggi non hai alcuna voglia di fingere e ti prendi le tue responsabilità: anche degli errori e delle cose che non sei in grado di fare. Inutile girarci intorno: i pianeti che ti innervosiscono possono essere attenuati lasciando andare i pesi che provocano nel tuo cuoricino. Sei come Emanuele Filiberto che ammette che spesso la sua famiglia ha violato l'esilio per venire a cena in Italia.

Gemelli

Con anche la Luna a tuo favore, insieme ovviamente anche a tutti gli altri pianeti dal segno dell'Acquario, oggi ti senti davvero invincibile. Il bello però sarà che, anziché strafare, decidi di goderti la vita e di prendere le cose con spirito un po' zen e un po' reggae. Ti senti come Snoop Dogg che porta la fiaccola olimpica a Gallarate ballando tra la folla.

Cancro

Hai l'impressione oggi che, anche se non sei perfettamente in linea con le energie del momento, sei comunque amato e apprezzato. L'importante è non perdere la tua personalità, le tue caratteristiche, la tua unicità. Ti senti come l'attore comico e speaker radiofonico Lillo che viene chiamato a co-condurre il Festival di Sanremo. Sei pronto!

Leone

La Luna oggi sembra volerti coccolare un po', abbracciare e riscaldare anche dal punto di vista emotivo, ma i pianeti in posizione continuano a darti particolarmente fastidio, tanto che ti senti preso di mira, hai l'impressione che tutti parlino male di te e che facciano cose solo per farti dispetto. Ti senti come Salvini abbandonato da Vannacci: non avresti alcuna paura a litigare pubblicamente, come stanno facendo i due.

Vergine

Restano ancora poche ore, cara Vergine, prima che il tuo cervello si spenga completamente e vada in stand-by per colpa di Mercurio in opposizione. Quindi oggi sputa tutte le idee più intelligenti che ti vengono e soprattutto scriviti dei memo per i prossimi giorni, quando il cervello funzionerà soltanto per ricordarti di accendere i fari quando guidi. Sono sicura che oggi potranno venire a galla ancora delle idee geniali, come gli spagnoli che hanno inventato addirittura l'acqua al sapore di vino. Ovviamente completamente fat free.

Bilancia

Non hai certo paura di esprimere ad alta voce i tuoi sentimenti, Bilancia! Anche quando il rischio è quello di apparire decisamente troppo romantica, passionale, amorosa. Sì: l'amore è il tuo primo pensiero. E allora??? Sei come Jacob Elordi che non ha paura di dire che chiama la mamma anche 4 volte al giorno.

Scorpione

Sei un po' troppo intransigente, Scorpione, con tutti i pianeti contro! Oggi la Luna dal segno della Bilancia ti carica di ansie e pensieri profondissimi ma arzigogolati, che non sai bene da che parte comincino. Potresti uscirtene con frasi un po' troppo irruenti come il Pentagono che minaccia gli Scout che risultano un po' troppo woke!

Sagittario

Con anche la Luna che sostiene il tuo intelletto, Sagittario, pensi davvero di non volerti perdere alcuna innovazione. Sei completamente aperto a imparare cose nuove e anche a metterti in gioco per cavalcare l'innovazione. Sia mai che qualcuno arrivi prima di te! Hai sentito che negli USA hanno venduto la prima macchina volante e stai già pensando di fare anche tu l'ordine… peccato abbia un'autonomia di sì e no 30 minuti!

Capricorno

Con la Luna stortissima oggi ti è chiaro che qualcosa non sta funzionando a dovere. Ti fai mille domande ma alla fine consideri l'idea di cambiare la base delle tue azioni. Insomma c'è da prendere in mano la situazione e guardarla da una diversa prospettiva. Sei come le iguanine che in Florida scivolano dagli alberi a causa del freddo. L'ambiente che ti circonda è importante!

Acquario

Oggi sei totalmente proteso all'aiuto del prossimo, dai vicini ai colleghi, sei la persona più buona in circolazione!

Per te creare armonia è un po' un lavoro e un po' una missione di vita… adori sentire le belle notizie come quella del tassista che ha salvato un cliente da un attacco di infarto seguendo gli insegnamenti del mitico Dottor House.

Pesci

Ti senti un po' come il curling, caro Pesci, oggi: decisamente incompreso, sottovalutato, difficile da comprendere e anche da spiegare. D'altronde dentro la tua testolina i pensieri vengono sfornati come le brioches dal panettiere alle sette di mattina e tu credi che sia davvero impossibile trattenere queste emozioni che scorrono fortissime. Per fortuna, a brevissimo arriverà Mercurio nel tuo segno zodiacale a renderti quantomeno più facile comunicare all'esterno.