L'oroscopo di venerdì 30 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di venerdì 30 maggio 2025 con le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano gli astri in questa giornata.

Ariete

Amore: se ti dicono “calmati”, potresti rispondere con una sberla. Non sei proprio nel mood per tenerezze. Venere e Chirone ti pungono sul vivo.

Lavoro: hai un’idea brillante ogni mezz’ora, peccato siano tutte impossibili da realizzare oggi. La Luna ti distrae.

Fortuna: hai un’energia esplosiva, ma non la fortuna per incanalarla bene. Rimanda le grandi decisioni.

Il consiglio del giorno: prova un allenamento HIIT. Sfiancarti fisicamente è l’unica via per non mordere nessuno.

Voto: 6

Toro

Amore: tenerezza, presenza, concretezza. Sei un partner modello oggi, e chi ti ama lo sente forte e chiaro.

Lavoro: sei lucido e motivato. Oggi porti a termine anche quella pratica che rimandi da settimane.

Fortuna: la Luna ti coccola e ti protegge. Anche le coincidenze sembrano volerti bene.

Il consiglio del giorno: compra una pianta nuova. Verde, rigogliosa, da curare con amore come fai con tutto.

Voto: 8 e mezzo

Gemelli

Amore: il vostro cervello sexy è irresistibile. Vi bastano due battute intelligenti per conquistare chi volete.

Lavoro: idee brillanti e pronte all’uso. Chi lavora con voi oggi ha l’impressione di stare accanto a un genio.

Fortuna: Giove e Mercurio con voi: siete baciati dalle stelle. Approfittatene senza esitazione.

Il consiglio del giorno: iniziate un podcast: avete troppo da dire per tenerlo solo per voi.

Voto: 8

Cancro

Amore: la dolcezza oggi la chiedi più che offrirla. Hai bisogno di sentirti visto e coccolato.

Lavoro: sei sensibile e facilmente irritabile. Meglio attività di routine, niente confronti diretti.

Fortuna: con la Luna nel tuo segno ti senti al centro dell’universo, e forse oggi un po’ lo sei.

Il consiglio del giorno: regalati una seduta di skincare professionale. Torna a piacerti con cura e gentilezza.

Voto: 9

Leone

Amore: poche parole, molti sguardi. Ti basti tu oggi, e va benissimo così.

Lavoro: i risultati parlano da soli. Lascia che siano i fatti a mostrarti vincente.

Fortuna: le energie interiori sono alte, quelle sociali un po’ meno. Concentrati su ciò che ti fa brillare.

Il consiglio del giorno: organizza un weekend detox da solo, con vista panoramica e silenzio.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore: sei distratta, e si vede. Le coccole passano in secondo piano. Sarà per domani.

Lavoro: errori di distrazione e lentezza esasperante. Nessuno tocchi la tua scrivania.

Fortuna: la precisione oggi ti abbandona, la fortuna pure. È un giorno da modalità risparmio energetico.

Il consiglio del giorno: ritagliati un’ora per colorare mandala. Ricalibra testa e mano.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Amore: sensazione di invisibilità. Oggi servirebbe una dichiarazione d’amore in grande stile.

Lavoro: hai dato troppo, e ora ti aspetti riconoscimento. Non arriva. Trattativa rinviata.

Fortuna: non gira. Oggi ti serve solo una cosa: pazienza.

Il consiglio del giorno: regalati un paio di occhiali nuovi. Nuova visione, nuovi sguardi.

Voto: 5 –

Scorpione

Amore: oggi parli solo con chi ti fa bene. Il resto resta fuori dal tuo cuore.

Lavoro: voglia zero. Se non è urgente, lo rimandi. Se è urgente, ti spaventa.

Fortuna: i segnali dell’universo sono chiari: fermati un attimo e ricaricati.

Il consiglio del giorno: prenota un trattamento corpo completo. Il tuo corpo ti ringrazierà.

Voto: 6

Sagittario

Amore: tutto cuore, emozioni e pelle d’oca. Hai un romanticismo contagioso.

Lavoro: lavorare? No grazie. Sei in sciopero emotivo e il pc lo sa.

Fortuna: i colpi di fortuna arrivano da dove non te l’aspetti. Tieni gli occhi aperti.

Il consiglio del giorno: compra un biglietto per un concerto all’aperto. Emozione pura.

Voto: 7

Capricorno

Amore: cuore chiuso per ferie. Non è il momento di parlare di sentimenti.

Lavoro: ti manca la motivazione. Ogni task sembra una maratona.

Fortuna: i pianeti non ti aiutano. Stai basso e aspetta il cambio di vento.

Il consiglio del giorno: acquista una coperta pesante. Isolati e ricaricati.

Voto: 5 e mezzo

Acquario

Amore: hai bisogno di rassicurazioni più che di passione. Chiedi, senza vergogna.

Lavoro: hai la sensazione che tutti ti osservino. Concentrati su una sola cosa alla volta.

Fortuna: oggi la fortuna dorme. Non fare mosse azzardate.

Il consiglio del giorno: prenota una seduta di meditazione guidata o suona una campana tibetana.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore: romantico, fantasioso, distante. Amate a modo vostro, e oggi funziona.

Lavoro: la vostra creatività è geniale, ma difficile da gestire. Chi vi capisce vi ama.

Fortuna: Mercurio confonde, l’intuizione salva. Fidatevi del vostro sesto senso.

Il consiglio del giorno: scrivete una poesia e inviatela a qualcuno. Sorprendetelo.

Voto: 7