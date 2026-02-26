L’oroscopo di venerdì 27 febbraio 2026: Scorpione e Cancro si fidino del loro intuito

Mercurio è retrogrado anche nell’oroscopo di venerdì 27 febbraio 2026, ma i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) possono aiutarci a sfruttarlo nel migliore dei modi. La Luna è potente e profonda in Cancro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con la Luna storta e i tanti pianeti che ti rendono malinconico dal segno zodiacale dei Pesci, ma soprattutto insicuro, oggi ti senti decisamente messo alla prova, con poche possibilità di dare del tuo meglio. Ti senti un po' come Carlo Conti quando legge sul giornale che è ufficiale: gli italiani preferiscono Amadeus.

Toro

Con la Luna a tuo favore e Venere che ti rende bisognoso di coccole e di affetto, non hai alcuna intenzione, per tutta la giornata, di allontanarti dalle persone e dalle cose che ami. Assolutamente impossibile chiederti di stare lontano dalla tua dolce metà o dal tuo amico a quattro zampe. Per fortuna, da oggi Ita Airways accoglie in cabina gli animali domestici di grossa taglia.

Gemelli

La possibilità di non essere davvero capiti oggi è altissima, cari Gemelli. Solo che, a differenza del solito, voi non la prenderete con la solita leggerezza e la voglia di farne una risata fragorosa. Insomma, ci potreste rimanere effettivamente male, un po' come è successo a Dito nella Piaga, che pare essere stata citata in giudizio da Miss Italia perché una sua canzone diffamerebbe il concorso.

Leggi anche L'oroscopo di giovedì 26 febbraio 2026

Cancro

Nonostante tu sia uno dei grandi protagonisti di questa giornata, hai l'impressione che nessuno sia davvero concentrato su di te, come sta succedendo alle sfilate della moda milanese, mentre tutti sono con la testa a Sanremo. Anche a te la cosa non sembra per niente dispiacere, caro Cancro, e ne approfitti per fare della solitudine il tuo momento di massimo piacere.

Leone

Con Marte ancora in opposizione, e questo Mercurio retrogrado che, anche se non ti dà fastidio nello specifico, comunque ci fa camminare tutti sulle uova, declini con eleganza ogni irresponsabilità e ogni presa di posizione. Che si chieda a qualcun altro, che si interpelli qualcun altro, perché tu te ne stai sulle tue. Sei come Irina Shayk quando, in conferenza stampa, le chiedono che cosa ne pensi della guerra russa, a lei che dalla Russia viene.

Vergine

Oggi ti renderai conto di quanto Mercurio retrogrado possa, in realtà, farti prendere delle scelte sagge, anche quando ti fa tornare indietro su qualche decisione o ti fa rivedere dei punti delle tue posizioni. Oggi è il giorno giusto per renderti conto di qualcosa che puoi aver sottovalutato. Per esempio, la Francia vieta agli influencer di promuovere interventi di chirurgia estetica proprio perché non è serio. Tu le cose non serie non le vuoi davvero nemmeno considerare.

Bilancia

Con la Luna storta, ma Marte a tuo favore, pensi che ogni malumore, ogni momento di tristezza e ogni sensazione di solitudine possano essere debellati con un po' di determinazione e soprattutto una gestione audace. Quindi non ti farai ripetere due volte un'idea dal tuo cervello e la metterai subito in pratica. L'importante per te è prendere posizione e darti da fare, anche sbagliando. Senti di aver bisogno di energie e, quando vieni a sapere che il parmigiano è la barretta proteica più salutare, sai già quale sarà il tuo snack.

Scorpione

Anche se qualcosa dovesse andare storto, tu oggi ne faresti una hit, un meme, una trovata geniale, indimenticabile. Sei un po' la nostra Elettra Lamborghini, caro Scorpione, con tutti i pianeti a tuo favore, anche se Marte continua a guardarti storto. Quindi sappi che anche dove ti senti stanco e inadeguato, noi ti troviamo fantastico.

Sagittario

Le gaffe sono veramente dietro l'angolo, con questo Mercurio retrogrado proprio in opposizione. Io sono sicura che tu potrai approfittarne per andare oltre l'errore e anzi scendere da quella posizione nella quale ti sembra di sapere sempre tutto e di dover sapere sempre tutto, proprio per metterti alla prova nella tua umanità. Ti senti come chi ha sbagliato a digitare la parola "Repubblica" sul mega schermo dell'Ariston.

Capricorno

Con la Luna storta e Giove e Saturno che, abbiamo detto, non aiutano proprio per niente, questa è la giornata dei tagli netti, un po' come la Cina che ha vietato OnlyFans, definendolo una malattia occidentale che porta al declino della società. Ecco, caro Capricorno. Forse la metti giù un po' troppo dura, ma direi che non ti manca la sicurezza nei tuoi valori.

Acquario

Con la Luna a favore e con Marte ancora nel tuo segno zodiacale, oggi la tua priorità è quella di tenerti in forma, di sentirti bene dentro e fuori. Per questo, lo stress lo scacci via come le cattive notizie. Da quando hai visto Raf sul palco di Sanremo, che ha davvero 66 anni ma ne dimostra meno di te, hai deciso che è il momento della svolta.

Pesci

Oggi ci fai piangere, davvero tutti, caro Pesci, non perché ci stai antipatico, anzi, perché quello che dici ci tocca davvero il cuore. E ad essere toccato, prima di tutto, è il tuo cuore, che oggi sente in una modalità per la quale ogni ragionamento logico non può assolutamente reggere. Sei emozionante come Achille Lauro che canta sul palco dell'Ariston dedicando la sua canzone ai ragazzi che hanno perduto la vita a Crans Montana.