L’oroscopo di venerdì 26 dicembre 2025: ancora tanta voglia di coccole per Pesci e Scorpione

Ariete

Con Venere e Marte a sfavore potresti far uscire tutta la tua forza di grande innovatore che, incurante delle tradizioni più romantiche, oggi ottimizza e concretizza. Non ci vedi niente di male, infatti, nel fatto che in Danimarca finisca una storia lunga 400 anni, ovvero quella della posta tradizionale. Anche tu vai di più al risultato che non ai rituali emotivi. Proprio adesso che il periodo natalizio ci insegna quanto siano importanti!

Toro

Oggi potresti sentirti di dare degli ottimi consigli, anche dal punto di vista delle decorazioni, degli outfit, di tutto quello che ci rende belli e soprattutto crea armonia intorno a noi. La bellezza, sia quella concreta che quella metafisica, non ha più alcun segreto per te, grazie a tutti questi pianeti a favore. Ti senti come il decoratore ufficiale degli alberi di Natale dei VIP che accontenta tutti, dalla Ferragni a De Martino.

Gemelli

Con la Luna storta e Mercurio in opposizione approfitterai delle ore libere di oggi per fare una grande pulizia di tutti i tuoi contatti social. Ovviamente senza pietà! D'altronde essere simpatico e ben voluto non è certo una tua priorità in questo momento. Come David e Victoria Beckham che hanno tolto il follow al figlio Brooklyn su Instagram. Una guerra familiare a suon di like!

Cancro

Avere la Luna a favore proprio oggi, con un'ondata di emotività e dolcezza, mentre tutti gli altri pianeti sono in opposizione, potrebbe farti fare davvero delle cose pazze. Sia in amore che in amicizia! Ad esempio, prendi spunto dalla signorina giapponese di 23 anni che ha sposato un’AI creata con ChatGPT.

Leone

Dato che quest'anno credi di meritarti davvero tutto il meglio possibile, soprattutto adesso che hai letto che il 2026 per te sarà l'anno di Giove a favore, ti alleni fin da subito esagerando sia con le spese sia coi progetti! Non ti fanno paura i conti di Madonna di Campiglio dove, pare, per una notte a Capodanno ci vogliono fino a 10.000 €.

Vergine

Con Venere e Marte a favore sei carichissima, nonostante i momenti di panico che ti possa portare la Luna opposta. Sai però che per fare grandi cose bisogna mettersi in gioco quindi oggi non avrai alcuna paura di esporti e di promettere esibizioni importanti di tutta la tua meravigliosa personalità. Come Mariah Carey che aprirà le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina il 6 febbraio.

Bilancia

Direi proprio che in questa giornata la voglia di essere ottimista e di fare a tutti gli auguri di Natale sarà decisamente assente. Che sia colpa di tutti i pianeti che si trovano nel segno del Capricorno e che quindi ti danno particolarmente fastidio? È molto probabile! Quindi anche tu, come Giorgia Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi, potresti dire "il 2025 è stato un anno tosto, ma il 2026 sarà molto peggio". Diciamo che i pensieri positivi forse li rimandi a domani.

Scorpione

Oggi il tuo istinto davvero non mente, caro Scorpione, e tu non hai alcun dubbio nel decidere di seguirlo ciecamente, qualsiasi cosa ti suggerisca! Per fortuna avrai delle idee geniali e ti consiglio di appuntartele per non rischiare di dimenticarle. Ad esempio, sono sicura che potrebbe essere tuo l’innesco del business delle tute dei tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che sono in vendita online fino ad oltre 1500 €.

Sagittario

Dato che hai la Luna storta proprio oggi, ma in compenso Mercurio a favore, non vedrai l'ora di poter restare solo soletto per dedicarti alla cosa che ti piace di più: imparare cose nuove. Quasi quasi vorresti chattare di notte con il Santo Padre che alle tre è stato pizzicato sui social mentre faceva lezione di tedesco online. Avreste molte cose da condividere!

Capricorno

Tutto questo amore e questa passione che circolano nel tuo cuoricino fanno strano persino a te: immaginati quanto possiamo essere stupiti noi! Se vuoi un consiglio, però, goditi tutto senza farti troppe domande, alle quali semmai penserai domani. Nel frattempo divertiti più che puoi e abbonda di baci e coccole. Divertiti come in Arabia Saudita, dove una nevicata tinge di bianco il deserto come non accadeva da più di trent'anni e i locali ne approfittano per un bob improvvisato.

Acquario

Anche oggi la tua capacità di empatizzare con tutti e di comprendere davvero a fondo le emozioni che smuovono le persone che hai intorno sarà davvero fortissima e tu non vorrai proprio uscire da questa centrifuga di sentimenti. Un po' tuoi e un po' condivisi! Ad esempio, saresti disposto anche tu a scioperare insieme al personale addetto alle pulizie di Disneyland Paris che si è ribellato alle condizioni di lavoro.

Pesci

Con la Luna nel segno oggi ti commuoverai davvero per un nonnulla e avrai voglia di ascoltare ore e ore di lamenti infiniti solo per poter condividere un po' di emozioni toccanti. Per esempio, ti commuovi anche quando leggi la notizia che pare, da un calcolo approssimativo, che coloro che nascono nel mese di dicembre ricevano in media 160 regali in meno nel corso dell'intera vita. Quasi quasi osservi addirittura un minuto di silenzio!