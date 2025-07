L’oroscopo di venerdì 25 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: metti sul tavolo la verità e lasci che l’altro risponda. Con te, o senza di te.

Lavoro: chiudi con grazia ciò che non ti rappresenta più. Lo stile è tuo.

Fortuna: se ti lasci alle spalle il vecchio, lo spazio per il nuovo si apre da solo.

Il consiglio del giorno: sii radicale, ma gentile. Anche la rivoluzione ha il suo bon ton.

Voto: 8 e mezzo — chiusure nette, ma con eleganza cosmica

Toro

Amore: il cuore è confuso, ma i fatti sono più chiari delle parole. Fidati dei gesti.

Lavoro: meglio delegare che cercare risposte nel caos. Rimanda le decisioni delicate.

Fortuna: intermittente, ma non assente. Qualcosa si salva sempre.

Il consiglio del giorno: lascia che sia un altro a guidare, anche solo per oggi.

Voto: 5 + — non cercare risposte ma solo appoggi

Gemelli

Amore: emozionanti, brillanti, sorprendenti. Fate venire voglia di innamorarsi.

Lavoro: curatori di parole, contenuti, idee. Ogni cosa risplende se ci mettete lo zampino.

Fortuna: arriva dove voi fate spazio. Basta un po’ di respiro.

Il consiglio del giorno: lasciate parlare l’immaginazione, poi fatela diventare realtà.

Voto: 9 – Siete l’anteprima romantica di qualcosa di meravigliosamente inedito.

Leggi anche L’oroscopo giovedì 24 luglio 2025

Cancro

Amore: proteggi ciò che ami con gesti piccoli ma inconfondibili.

Lavoro: solido, preciso, senza necessità di alzare la voce.

Fortuna: è fatta di piccoli miracoli quotidiani.

Il consiglio del giorno: la tua dolcezza è un’arma segreta. Usala.

Voto: 8 – Sei la tempesta tranquilla che tutti sottovalutano. Finché non brilli.

Leone

Amore: generoso e protettivo, ma con una nuova consapevolezza.

Lavoro: raccogli stima per qualcosa che hai fatto senza nemmeno pensarci troppo.

Fortuna: cresce con il senso di giustizia che ti guida.

Il consiglio del giorno: non aspettare un applauso. Agisci come se fosse già dentro di te.

Voto: 9 – Sei l’eroe quotidiano con il carisma di un re silenzioso.

Vergine

Amore: il cuore è lucido, ma non deve diventare troppo tecnico.

Lavoro: sei una macchina da risultati, ma non tutti lo sono.

Fortuna: puntuale, come una checklist ben fatta.

Il consiglio del giorno: considera anche il passo più lento. Ti farà arrivare più lontano.

Voto: 7 + — ricalcola con attenzione.

Bilancia

Amore: travolgente, dichiarato, iconico. Ti manca solo l’inno personalizzato.

Lavoro: ti fai notare senza fatica, il fascino è uno strumento professionale.

Fortuna: è dalla tua parte, soprattutto se la ringrazi con stile.

Il consiglio del giorno: mostra, racconta, celebra quello che provi. Farai bene anche agli altri.

Voto: 8 e mezzo – La reginetta del feed oggi sei tu, ma con sostanza.

Scorpione

Amore: eviti i drammi, ma ne crei due nuovi. Rifletti prima di reagire.

Lavoro: l’indipendenza è un vanto, ma la collaborazione oggi ti salva.

Fortuna: confusa, come il GPS che continua a ricalcolare.

Il consiglio del giorno: abbi il coraggio di chiedere una mano.

Voto: 5 e mezzo – Più geniale del previsto, ma fuori traccia.

Sagittario

Amore: niente mezze misure. Ami? Dillo. Non ami più? Dillo meglio.

Lavoro: ti senti motivato, centrato, pronto a rivendicare il tuo valore.

Fortuna: brillante. Ti basta un’idea per far succedere qualcosa.

Il consiglio del giorno: parla come se fossi ascoltato dal futuro.

Voto: 8 – Alta precisione emotiva, come la sartoria migliore.

Capricorno

Amore: più gioco, meno strategia.

Lavoro: togli lo smoking emotivo e prova a respirare.

Fortuna: meglio se abbassi le aspettative e alzi il volume.

Il consiglio del giorno: ridi. Forte. Anche di te.

Voto: 7 – Hai il cervello da manager, ma oggi serve un meme.

Acquario

Amore: troppo nella testa, troppo poco nel cuore.

Lavoro: idee brillanti, ma dispersive. Scegline una, e seguila.

Fortuna: in standby, come la linea Wi-Fi dopo un blackout.

Il consiglio del giorno: trova una direzione prima di difendere la destinazione.

Voto: 6 – Geniale, ma disperso come un tweet non salvato.

Pesci

Amore: servono silenzi sinceri più che dichiarazioni sgangherate.

Lavoro: scegliete con cura dove mettere la testa e dove il cuore.

Fortuna: timida ma presente, se non la spaventate con ansie inutili.

Il consiglio del giorno: meno esposizione, più profondità.

Voto: 7 – Distanti, precisi, e splendidamente fuori moda. Come certi capolavori.