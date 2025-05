video suggerito

L’oroscopo di venerdì 23 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di venerdì 23 maggio 2025 la forza del fuoco sarà dirompente nella sua passione e anche nella sua testardaggine con la Luna che entra in Ariete. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: Con Venere nel segno sei un bacio continuo, come una GIF romantica da mandare a ripetizione. Hai fascino e zero filtri, e funziona.

Lavoro: Hai idee pronte a schizzare fuori come pop corn nel microonde. Se puoi, lanciati in un nuovo progetto senza pensarci due volte.

Fortuna: La Luna ti regala carisma, grinta e anche un po’ di culo cosmico. Occhio alle coincidenze fortunate.

Il consiglio del giorno: Compra una giacca rossa. Il colore dell’Ariete ti porterà ancora più attenzione e sicurezza.

Voto: 9

Toro

Amore: Ti manca un po’ di tenerezza e oggi anche un abbraccio ti sembra troppo. Meglio restare accoccolati con una tazza di tisana.

Lavoro: Non riesci a concentrarti nemmeno con il silenzio assoluto. Sospendi i progetti più tosti e rimanda ogni decisione.

Fortuna: Le stelle sono fiacche, come il tuo entusiasmo oggi. Meglio evitare spese impulsive o promesse troppo ottimistiche.

Il consiglio del giorno: Prepara una playlist malinconica e cucinati qualcosa di super confortante. Tipo gnocchi al burro e salvia.

Voto: 6

Gemelli

Amore: Siete un flirt inarrestabile. Chi vi guarda rischia di cadere vittima del vostro sorriso. E voi, giustamente, non vi opponete.

Lavoro: Le idee girano veloci, come i reels che saltate ogni 3 secondi. Creatività a mille, ma organizzate meglio le priorità.

Fortuna: Mercurio e Urano vi danno una mente brillante e riflessi pronti. È il momento giusto per un colpo di genio.

Il consiglio del giorno: Prenotate una serata karaoke. Avete bisogno di ridere e urlare canzoni pop senza pudore.

Voto: 8 e mezzo

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 22 maggio 2025

Cancro

Amore: Le emozioni sono ingestibili e anche una carezza potrebbe farti scoppiare in lacrime. Emozioni potenti, meglio non trattenerle.

Lavoro: Ti muovi come se avessi addosso una coperta bagnata. Non pretendere troppo oggi, fai solo l'indispensabile.

Fortuna: Le stelle sono distratte, e tu anche. Evita rischi e prendi fiato. È solo una fase lunare, passa.

Il consiglio del giorno: Compra una pianta nuova da curare. Aiuta a canalizzare le emozioni e ti fa compagnia in silenzio.

Voto: 5 e mezzo

Leone

Amore: Con Marte nel segno sei travolgente, focoso, irresistibile. Una bomba di sex appeal pronta a scoppiare a comando.

Lavoro: Hai voglia di conquistare il mondo e oggi puoi convincere anche i muri. Parla, proponi, guida.

Fortuna: L’energia ti accompagna e le cose girano come devono. Tutto ciò che fai brilla. Continua così.

Il consiglio del giorno: Concediti un massaggio energizzante. Il corpo ringrazia e tu ruggirai ancora meglio.

Voto: 8

Vergine

Amore: Ti interessa più il pensiero dietro al gesto che il gesto stesso. I cuori ti piacciono scritti nei margini dei libri.

Lavoro: Mente brillante e pungente. Sei lucido, analitico, quasi implacabile. Perfetto per sistemare situazioni complicate.

Fortuna: Le stelle ti danno lucidità e raziocinio. Non sarà un colpo di fortuna, ma una vittoria per merito.

Il consiglio del giorno: Compra un libro di filosofia orientale. Ti stimola e ti rilassa allo stesso tempo.

Voto: 8

Bilancia

Amore: Hai la stessa voglia di romanticismo di un cactus in pieno deserto. Meglio il silenzio che una parola fuori posto.

Lavoro: Tutto ti irrita. Evita riunioni, confronti e brainstorming. Se puoi, lavora in solitaria e al buio.

Fortuna: La Luna ti guarda di traverso. Giornata tesa: tieni duro e lascia passare la tempesta.

Il consiglio del giorno: Fatti un bagno caldo con sali rilassanti e musica lo-fi. Serve decompressione.

Voto: 5

Scorpione

Amore: L’amore è un thriller psicologico oggi. Ogni dettaglio è sospetto, ogni like un possibile tradimento.

Lavoro: Sei diffidente anche in ufficio. Rivedi i file tre volte, controlli le email come fossero prove a un processo.

Fortuna: Energia bassa, nervi scoperti. Rimanda le questioni spinose a domani, e se puoi, anche dopodomani.

Il consiglio del giorno: Compra un diario per sfogare sospetti e pensieri in eccesso. Ti sentirai più leggero.

Voto: 6

Sagittario

Amore: Cerchi qualcuno che parli la tua lingua interiore, fatta di libertà, viaggi e ideali. Oggi, l’intesa è mistica.

Lavoro: Sei ispirato come un guru. Ottima giornata per pianificare, scrivere o spiegare idee complesse con leggerezza.

Fortuna: Le stelle ti sostengono con un’energia sottile e costante. Niente fuochi d’artificio, ma nemmeno sfortuna.

Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso di yoga o meditazione. Anche online. Ti centrerà ancora di più.

Voto: 8

Capricorno

Amore: Fai fatica a lasciarti andare. L’affetto ti sembra un dovere da gestire con efficienza. Non esagerare con l’autocontrollo.

Lavoro: Sempre sul pezzo, ma oggi ti senti giudicato anche se nessuno ti osserva. Forse sei tu a essere troppo severo con te stesso.

Fortuna: Venere contraria ti rende un po’ insicuro. Non prendere decisioni estetiche o amorose sotto stress.

Il consiglio del giorno: Prova una nuova skincare mattutina: una coccola funzionale ti cambia la giornata.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: Oggi sembri distante anche nei messaggi. Nessun dramma, solo la voglia di silenzio e sincerità.

Lavoro: I pensieri corrono ovunque tranne dove dovrebbero. Fai una lista, segui i punti. Uno alla volta.

Fortuna: L’umore è ballerino. Non ti aiuta a vedere con chiarezza, quindi prendi tempo. Serve aria fresca.

Il consiglio del giorno: Fai detox dai social per 24 ore. Ritorna a vedere la tua vita senza filtro.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: Il cuore batte forte e dolce. Vi commuovete per poco e donate tanto. L’amore oggi vi colora tutti.

Lavoro: Siete creativi e delicati, come un artista che lavora con il vetro. Curate i dettagli, rendono tutto speciale.

Fortuna: Siete fluidi e ricettivi, come una spugna cosmica. La fortuna scivola da chi è rigido, non da voi.

Il consiglio del giorno: Create una playlist d’amore da condividere. È terapeutica e parla meglio delle parole.

Voto: 8 e mezzo