L’oroscopo di venerdì 23 gennaio 2026 per tutti i segni: trionfo per Acquario e Bilancia

Ariete

Questa sensazione di volerti rifare del tempo perduto, sonnecchiando nei giorni scorsi, è davvero incontenibile. Oggi è proprio l'impressione che il mondo sia tuo, soprattutto nel pomeriggio con la Luna nel tuo segno zodiacale. Dato però che tu con le mezze misure non hai mai avuto un gran feeling, rischi di strafare come al tuo solito anche soltanto per risolvere questioni rapidamente e poter procedere verso i tuoi obiettivi. Occhio però a chi ti trovi di fronte come Fabrizio Corona denunciato da Mediaset che chiede addirittura di vietargli l'uso dei social.

Toro

Ci è chiaro ormai che queste non sono giornate nelle quali potrai contare sulla tua forza intellettuale e sulla tua capacità di immaginare soluzioni strategiche interessanti. Insomma, il tuo cervello è decisamente dormiente e tu non hai alcuna intenzione di svegliarlo con una doccia di caffeina. Te ne stai lì e succeda quel che succeda. Sei un po' come Trump coinvolto in una valanga di meme sui social, dopo che ha confuso, durante il suo discorso al Forum di Davos, la Groenlandia con l'Islanda.

Gemelli

Sarà la Luna storta che ti rende ancora un po' desideroso di solitudine, di raccoglimento e anche di punzecchiarci con i tuoi piccoli dispetti, ma oggi userai quel Mercurio così a tuo favore per coinvolgerci con dialoghi non immediatamente comprensibili. Adori i giochi di parole soltanto perché richiedono al tuo interlocutore di prestare grande attenzione e quindi eviti che ti si approccino persone con superficialità. Per esempio, hai trovato geniale la trovata di Checco Zalone che nella targa della Ferrari usata in "Buon Cammino" ha nascosto il suo stesso nome. Come in un rebus!

Cancro

Con la Luna ancora a tuo favore per tutta la mattinata, anche oggi avrai decisamente voglia di coccole. Da fare e da ricevere! Questo perché il calore che stai piano piano ritrovando nelle relazioni e nella voglia di condividere emozioni ha bisogno di qualche gesto concreto. Basta un sorriso o una piccola gentilezza e tu già vai in visibilio. Sei come Checco Zalone che ogni anno manda le ciliegie a Lino Banfi, in segno di amicizia.

Leone

Con Venere e Mercurio entrambi in opposizione, vai dritto verso i tuoi obiettivi in una modalità che potrebbe sembrare qualche volta un po' grezzotta e qualche volta decisamente poco strategica. Insomma, quello di cui hai bisogno te lo vai a prendere senza pensare a come sarebbe meglio chiederlo, anche soltanto per ottenere i migliori risultati. Sei un po' come il nuovo hub digitale per la raccolta delle offerte da parte dei fedeli in chiesa a Santa Maria Maggiore. Utile ma non proprio in area da spiritualità.

Vergine

Con la Luna ancora storta di mattina, potresti esagerare un po' con il desiderio di risolvere immediatamente e anche drasticamente tutti i tuoi piccoli conflitti emotivi. Dentro di te e fuori di te. Quindi, insomma, se c'è qualcosa che ti fa soffrire emotivamente, sei pronta a tagliarlo senza dare grandi spiegazioni e soprattutto senza preoccuparti della forma. Il rischio di passare dalla parte del torto è altissimo! Pensa per esempio a cosa è successo in un'azienda veneta nella quale l'ufficio risorse umane ha sottoposto un questionario ai dipendenti chiedendo chi volessero licenziare tra i loro colleghi. Un po' sadico e un po' poco fair.

Bilancia

Che tu abbia la Luna a favore come questa mattina oppure stortissima come nel pomeriggio, poco importa: hai l'intenzione di recuperare tutto il tempo perduto nelle scorse settimane e sei pronta a buttarti a capofitto in innovazioni di qualsiasi genere. Sia nelle relazioni sia nel business oggi valuti soluzioni diverse da tutti gli altri e che non hanno niente a che fare con la tradizione. Di solito questa cosa ti avrebbe spaventato ma adesso no! Prendi spunto da Italo che diventa uno dei primi treni al mondo a offrire una connessione satellitare Starlink gratuita per i passeggeri.

Scorpione

Con tutti questi pianeti nel segno dell'Acquario e la Luna a favore che però non fa che amplificare la tua delicatezza e fragilità emotiva di oggi, potresti avere la sensazione che tutti ce l'abbiano con te e che tu sia ingiustamente trattato. Ovviamente è giusto che lotti per quelli che ritieni siano i tuoi diritti, ma occhio a non soffrire di ansia da persecuzione. C'è da capire per esempio le motivazioni per le quali la giocatrice di curling Angela Romei non sia stata convocata alle Olimpiadi: lei dice che al suo posto invece è entrata in squadra la figlia del direttore tecnico.

Sagittario

Con la Luna storta, ma tutti gli altri pianeti a favore oggi rispolveri quella parte di te che adora le proprie diversità, le proprie caratteristiche particolari e personali, anche se spesso lasciano basiti intorno. Insomma diciamo che oggi vai fiero di tutto quello che ti rende diverso e quindi non immediatamente comprensibile o apprezzato. Ci vuole forse del tempo ma il risultato è ottimo! Per esempio anche la torre Capital Gate di Abu Dhabi va fiera della sua unicità: è inclinata di 18°, un vero Guinness, essendo quattro volte e mezza più inclinata della Torre di Pisa.

Capricorno

Il governatore della California ha dichiarato che Trump è un T-Rex che, se non sente di essere ubbidito, è pronto a divorare. Così potresti sentirti tu caro Capricorno ma occhio perché già dal primo pomeriggio la Luna storta ti fa perdere sicurezza in te stesso e soprattutto riscontri positivi dall'esterno. Fossi in te ci andrei piano anche con il desiderio di potere.

Acquario

Con tutti i pianeti che sono nel tuo segno zodiacale, direi che sei decisamente pronto per imporci le tue idee, i tuoi punti di vista, soprattutto quando vanno a shakerare un po' il torpore nel quale ti senti coinvolto. Insomma, ci vuole un po' della tua grinta e della tua visione ampia della vita e delle cose per ridare vitalità a tutto quello che ti circonda. Ovviamente non ti farai certo pregare! Sei un po' come Renzi, che simbolicamente si accende una sigaretta per bruciare la foto di Khamenei in solidarietà con le proteste iraniane.

Pesci

Tutti i pianeti nel segno dell'Acquario, mentre la Luna si trova invece proprio tra i tuoi gradi, potrebbero effettivamente rallentare la tua efficienza e produttività che ultimamente non è certo ai suoi massimi livelli. Forse dall'esterno però non tutti si rendono conto di quanto la tua lentezza sia in realtà praticamente una forma di contemplazione interiore e di dialogo con te stesso. Quindi non permettere a nessuno di invaderla! Anche se ti sentissi in ritardo come l'Air Force One che è partito dopo a causa di un piccolo guasto, poco importa: raggiungerai comunque la tua meta.