L’oroscopo di venerdì 22 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: La quadratura di Venere non ti aiuta a cedere, oggi l’amore sembra un lusso. Ricerchi più indipendenza che coccole.

Lavoro: Marte spinge idee coraggiose: meglio progetti autonomi che catene da ufficio.

Fortuna: Luna balsamica poco generosa: qualche piccolo intoppo da accettare con filosofia.

Il consiglio del giorno: Fai un giro in libreria indipendente e scegli un manuale motivazionale.

Voto: 6

Toro

Amore: Venere quadrata ti rende pungente: rischi di trasformare i dialoghi in discussioni animate.

Lavoro: Mercurio non collabora: parole taglienti che creano attriti anche con i colleghi.

Fortuna: La Luna storta riduce le occasioni: meglio non rischiare troppo.

Il consiglio del giorno: Sfogati cucinando un piatto nuovo e speziato, meglio se piccante.

Voto: 5

Gemelli

Amore: Marte accende il cuore: oggi parli di sentimenti con la passione di un romanzo rosa.

Lavoro: Sai motivare chi ti circonda: trascini i colleghi verso i tuoi progetti con entusiasmo.

Fortuna: La Luna vicina al Sole ti regala intuizioni geniali e piccoli colpi di scena positivi.

Il consiglio del giorno: Compra un quaderno nuovo per annotare sogni e idee.

Voto: 8

Cancro

Amore: Venere ti coccola: sei dolce, profondo, pronto a dichiarazioni senza freni.

Lavoro: Non pensi ai traguardi, ti interessa la qualità delle relazioni.

Fortuna: La Luna ti dona serenità interiore, anche se il portafoglio non sorride.

Il consiglio del giorno: Regala un mazzo di fiori a una persona speciale.

Voto: 8

Leone

Amore: Il Sole nel tuo segno ti rende irresistibile e carismatico.

Lavoro: Oggi hai la sicurezza di guidare un team come un leader nato.

Fortuna: La giornata è fluida: ti sembra che ogni porta si apra senza sforzi.

Il consiglio del giorno: Prova una meditazione al mattino per rafforzare la fiducia.

Voto: 9

Vergine

Amore: Luna e Sole ti scuotono: oggi lasci cadere ogni difesa emotiva.

Lavoro: Non tutto fila liscio, ti distrai facilmente e perdi precisione.

Fortuna: Piccoli alti e bassi ti rendono vulnerabile, ma anche autentica.

Il consiglio del giorno: Regalati un pomeriggio di relax con un film sentimentale.

Voto: 6

Bilancia

Amore: Marte ti rende audace: cerchi avventure emozionanti e fuori dal comune.

Lavoro: Sei pronta a rompere schemi: idee innovative bussano alla porta.

Fortuna: La giornata è frizzante, un imprevisto porta sorprese interessanti.

Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso di danza improvvisata.

Voto: 7

Scorpione

Amore: Luna nuova ti spegne la passione: sei più introspettivo che romantico.

Lavoro: Mercurio ti rallenta, le idee non girano come vorresti.

Fortuna: Fortuna bassa: tutto sembra chiederti una pausa.

Il consiglio del giorno: Concediti un massaggio rilassante.

Voto: 5

Sagittario

Amore: Venere ti sostiene: anche le difficoltà diventano occasione di complicità.

Lavoro: Marte ti dona resistenza: non molli e conquisti la stima di tutti.

Fortuna: Piccoli segni del destino ti premiano: è la tua giornata.

Il consiglio del giorno: Premiati con una cena gourmet.

Voto: 8

Capricorno

Amore: Venere storta ti rende burbero: non sei in vena di carezze.

Lavoro: La tensione rischia di sfociare in scontri verbali con i colleghi.

Fortuna: Scarsa: meglio evitare decisioni rischiose oggi.

Il consiglio del giorno: Vai a correre per scaricare l’aggressività.

Voto: 5

Acquario

Amore: Luna e Venere stonate ti rendono più freddo e distaccato.

Lavoro: Sei netto e deciso: niente più compromessi, solo chiarezza.

Fortuna: La giornata è piatta, senza grandi colpi di scena.

Il consiglio del giorno: Scrivi nero su bianco i tuoi obiettivi futuri.

Voto: 6

Pesci

Amore: Venere ti rende affascinante, ma rischi di essere dispersivo.

Lavoro: Creativo sì, pratico meno: meglio non firmare nulla di importante.

Fortuna: L’umore ballerino incide sulla giornata.

Il consiglio del giorno: Prova un gioco da tavolo con gli amici per distrarti.

Voto: 6