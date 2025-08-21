Attualità
L’oroscopo di venerdì 22 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Le emozioni si fanno profonde in questo oroscopo di venerdì 22 agosto 2025 con la Luna che percorre gli ultimi gradi del Leone insieme al Sole.
A cura di Ginny Chiara Viola
Immagine
Ariete

Amore: La quadratura di Venere non ti aiuta a cedere, oggi l’amore sembra un lusso. Ricerchi più indipendenza che coccole.
Lavoro: Marte spinge idee coraggiose: meglio progetti autonomi che catene da ufficio.
Fortuna: Luna balsamica poco generosa: qualche piccolo intoppo da accettare con filosofia.
Il consiglio del giorno: Fai un giro in libreria indipendente e scegli un manuale motivazionale.
Voto: 6

Toro

Amore: Venere quadrata ti rende pungente: rischi di trasformare i dialoghi in discussioni animate.
Lavoro: Mercurio non collabora: parole taglienti che creano attriti anche con i colleghi.
Fortuna: La Luna storta riduce le occasioni: meglio non rischiare troppo.
Il consiglio del giorno: Sfogati cucinando un piatto nuovo e speziato, meglio se piccante.
Voto: 5

Gemelli

Amore: Marte accende il cuore: oggi parli di sentimenti con la passione di un romanzo rosa.
Lavoro: Sai motivare chi ti circonda: trascini i colleghi verso i tuoi progetti con entusiasmo.
Fortuna: La Luna vicina al Sole ti regala intuizioni geniali e piccoli colpi di scena positivi.
Il consiglio del giorno: Compra un quaderno nuovo per annotare sogni e idee.
Voto: 8

Cancro

Amore: Venere ti coccola: sei dolce, profondo, pronto a dichiarazioni senza freni.
Lavoro: Non pensi ai traguardi, ti interessa la qualità delle relazioni.
Fortuna: La Luna ti dona serenità interiore, anche se il portafoglio non sorride.
Il consiglio del giorno: Regala un mazzo di fiori a una persona speciale.
Voto: 8

Leone

Amore: Il Sole nel tuo segno ti rende irresistibile e carismatico.
Lavoro: Oggi hai la sicurezza di guidare un team come un leader nato.
Fortuna: La giornata è fluida: ti sembra che ogni porta si apra senza sforzi.
Il consiglio del giorno: Prova una meditazione al mattino per rafforzare la fiducia.
Voto: 9

Vergine

Amore: Luna e Sole ti scuotono: oggi lasci cadere ogni difesa emotiva.
Lavoro: Non tutto fila liscio, ti distrai facilmente e perdi precisione.
Fortuna: Piccoli alti e bassi ti rendono vulnerabile, ma anche autentica.
Il consiglio del giorno: Regalati un pomeriggio di relax con un film sentimentale.
Voto: 6

Bilancia

Amore: Marte ti rende audace: cerchi avventure emozionanti e fuori dal comune.
Lavoro: Sei pronta a rompere schemi: idee innovative bussano alla porta.
Fortuna: La giornata è frizzante, un imprevisto porta sorprese interessanti.
Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso di danza improvvisata.
Voto: 7

Scorpione

Amore: Luna nuova ti spegne la passione: sei più introspettivo che romantico.
Lavoro: Mercurio ti rallenta, le idee non girano come vorresti.
Fortuna: Fortuna bassa: tutto sembra chiederti una pausa.
Il consiglio del giorno: Concediti un massaggio rilassante.
Voto: 5

Sagittario

Amore: Venere ti sostiene: anche le difficoltà diventano occasione di complicità.
Lavoro: Marte ti dona resistenza: non molli e conquisti la stima di tutti.
Fortuna: Piccoli segni del destino ti premiano: è la tua giornata.
Il consiglio del giorno: Premiati con una cena gourmet.
Voto: 8

Capricorno

Amore: Venere storta ti rende burbero: non sei in vena di carezze.
Lavoro: La tensione rischia di sfociare in scontri verbali con i colleghi.
Fortuna: Scarsa: meglio evitare decisioni rischiose oggi.
Il consiglio del giorno: Vai a correre per scaricare l’aggressività.
Voto: 5

Acquario

Amore: Luna e Venere stonate ti rendono più freddo e distaccato.
Lavoro: Sei netto e deciso: niente più compromessi, solo chiarezza.
Fortuna: La giornata è piatta, senza grandi colpi di scena.
Il consiglio del giorno: Scrivi nero su bianco i tuoi obiettivi futuri.
Voto: 6

Pesci

Amore: Venere ti rende affascinante, ma rischi di essere dispersivo.
Lavoro: Creativo sì, pratico meno: meglio non firmare nulla di importante.
Fortuna: L’umore ballerino incide sulla giornata.
Il consiglio del giorno: Prova un gioco da tavolo con gli amici per distrarti.
Voto: 6

