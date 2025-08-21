L’oroscopo di venerdì 22 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: La quadratura di Venere non ti aiuta a cedere, oggi l’amore sembra un lusso. Ricerchi più indipendenza che coccole.
Lavoro: Marte spinge idee coraggiose: meglio progetti autonomi che catene da ufficio.
Fortuna: Luna balsamica poco generosa: qualche piccolo intoppo da accettare con filosofia.
Il consiglio del giorno: Fai un giro in libreria indipendente e scegli un manuale motivazionale.
Voto: 6
Toro
Amore: Venere quadrata ti rende pungente: rischi di trasformare i dialoghi in discussioni animate.
Lavoro: Mercurio non collabora: parole taglienti che creano attriti anche con i colleghi.
Fortuna: La Luna storta riduce le occasioni: meglio non rischiare troppo.
Il consiglio del giorno: Sfogati cucinando un piatto nuovo e speziato, meglio se piccante.
Voto: 5
Gemelli
Amore: Marte accende il cuore: oggi parli di sentimenti con la passione di un romanzo rosa.
Lavoro: Sai motivare chi ti circonda: trascini i colleghi verso i tuoi progetti con entusiasmo.
Fortuna: La Luna vicina al Sole ti regala intuizioni geniali e piccoli colpi di scena positivi.
Il consiglio del giorno: Compra un quaderno nuovo per annotare sogni e idee.
Voto: 8
Cancro
Amore: Venere ti coccola: sei dolce, profondo, pronto a dichiarazioni senza freni.
Lavoro: Non pensi ai traguardi, ti interessa la qualità delle relazioni.
Fortuna: La Luna ti dona serenità interiore, anche se il portafoglio non sorride.
Il consiglio del giorno: Regala un mazzo di fiori a una persona speciale.
Voto: 8
Leone
Amore: Il Sole nel tuo segno ti rende irresistibile e carismatico.
Lavoro: Oggi hai la sicurezza di guidare un team come un leader nato.
Fortuna: La giornata è fluida: ti sembra che ogni porta si apra senza sforzi.
Il consiglio del giorno: Prova una meditazione al mattino per rafforzare la fiducia.
Voto: 9
Vergine
Amore: Luna e Sole ti scuotono: oggi lasci cadere ogni difesa emotiva.
Lavoro: Non tutto fila liscio, ti distrai facilmente e perdi precisione.
Fortuna: Piccoli alti e bassi ti rendono vulnerabile, ma anche autentica.
Il consiglio del giorno: Regalati un pomeriggio di relax con un film sentimentale.
Voto: 6
Bilancia
Amore: Marte ti rende audace: cerchi avventure emozionanti e fuori dal comune.
Lavoro: Sei pronta a rompere schemi: idee innovative bussano alla porta.
Fortuna: La giornata è frizzante, un imprevisto porta sorprese interessanti.
Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso di danza improvvisata.
Voto: 7
Scorpione
Amore: Luna nuova ti spegne la passione: sei più introspettivo che romantico.
Lavoro: Mercurio ti rallenta, le idee non girano come vorresti.
Fortuna: Fortuna bassa: tutto sembra chiederti una pausa.
Il consiglio del giorno: Concediti un massaggio rilassante.
Voto: 5
Sagittario
Amore: Venere ti sostiene: anche le difficoltà diventano occasione di complicità.
Lavoro: Marte ti dona resistenza: non molli e conquisti la stima di tutti.
Fortuna: Piccoli segni del destino ti premiano: è la tua giornata.
Il consiglio del giorno: Premiati con una cena gourmet.
Voto: 8
Capricorno
Amore: Venere storta ti rende burbero: non sei in vena di carezze.
Lavoro: La tensione rischia di sfociare in scontri verbali con i colleghi.
Fortuna: Scarsa: meglio evitare decisioni rischiose oggi.
Il consiglio del giorno: Vai a correre per scaricare l’aggressività.
Voto: 5
Acquario
Amore: Luna e Venere stonate ti rendono più freddo e distaccato.
Lavoro: Sei netto e deciso: niente più compromessi, solo chiarezza.
Fortuna: La giornata è piatta, senza grandi colpi di scena.
Il consiglio del giorno: Scrivi nero su bianco i tuoi obiettivi futuri.
Voto: 6
Pesci
Amore: Venere ti rende affascinante, ma rischi di essere dispersivo.
Lavoro: Creativo sì, pratico meno: meglio non firmare nulla di importante.
Fortuna: L’umore ballerino incide sulla giornata.
Il consiglio del giorno: Prova un gioco da tavolo con gli amici per distrarti.
Voto: 6