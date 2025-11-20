L’oroscopo di venerdì 21 novembre 2025: ultimo giorno di Sole in Scorpione

L'oroscopo di venerdì 21 novembre 2025 sarà quello in cui il Sole si troverà per l'ultimo giorno nel segno dello Scorpione mentre il 22 passerà in Sagittario. Salutiamo quindi questa stagione che è stata così particolarmente intensa fino all'ultimo minuto e, soprattutto, godiamoci Mercurio congiunto a Lilith per un pensiero davvero profondo che indaga i nostri specifici bisogni emotivi. Il segno fortunato di oggi è l'Ariete mentre il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Sei un po' invidioso, caro Ariete. Bridget Jones, alias Renée Zellweger, inaugura la sua stessa statua di bronzo (del personaggio, non dell'attrice) a Londra, a Earl’s Court Square. Anche tu credi proprio di meritarti un piccolo riconoscimento quantomeno condominiale, se non proprio cittadino! Insomma, che almeno la tua dolce metà si faccia sentire con una gran quantità di complimenti.

Amore: Con il Sole ancora passionale ti senti irresistibile e pretendi attenzioni generose, quindi chi ti ama oggi dovrà dichiararlo con gesti plateali che scalderanno subito il cuore.

Lavoro: Marte non ti appoggia pienamente e ti spinge a difendere il tuo valore con ardore, rendendoti deciso nel chiedere ciò che ti spetta anche nei progetti meno riconosciuti.

Fortuna: La Luna neutrale mantiene l’equilibrio e rende la giornata stabile, così eviti scivoloni e ottieni piccoli benefici che migliorano l’umore senza grandi sforzi.

Il consiglio del giorno: Regala a te stesso una medaglietta personalizzata, un portachiavi o un oggetto simbolico che celebri un tuo recente traguardo.

Voto: 8

Toro

Con Mercurio e Venere in opposizione hai paura a prendere qualsiasi genere di decisione perché ti sembrerà di sbagliare anche soltanto se respiri, e questa sensazione ti invade anche nei tuoi rapporti intimi con la dolce metà. Insomma, sarà difficile trovare un Toro che faccia valere la sicurezza in sé stesso! Farai anche tu come la Lazio che, per scegliere il nuovo nome dell’aquila simbolo della squadra, ha addirittura indetto un contest mettendo in gara ben tre alternative: Olimpia, Vittoria o Flaminia.

Amore: Venere storta ti rende sensibile a ogni sfumatura e vivi i sentimenti con una cautela che sorprende persino te, quindi preferisci coccole discrete e rassicurazioni serene.

Lavoro: Mercurio dissonante ti confonde sulle scelte quotidiane e rallenta trattative e idee, anche se riesci comunque a gestire tutto con la tua calma determinata.

Fortuna: L’opposizione dei pianeti limita i colpi di scena, quindi ti affidi ai tuoi ritmi lenti e costanti che evitano imprevisti e mantengono la giornata in equilibrio.

Il consiglio del giorno: Prenditi un quaderno nuovo e crea una lista di decisioni “micro” da affrontare in settimana così ti senti più stabile e meno sotto pressione.

Voto: 6

Gemelli

Ti senti ingiustamente privato di buona parte dell'affetto e soprattutto del riconoscimento per colpa di Marte e, oggi, anche della Luna in opposizione; ma tu, caro Gemelli, non ti dai certo per vinto e sai che quello che conta è ciò che hai realmente costruito. Però ti toglierai qualche sassolino dalla scarpa quando ti chiederanno che cosa ne pensi di chi ti ha mal giudicato. Così ha fatto anche il ristorante Arnaldo, quando ha scoperto a sorpresa che la stella Michelin che deteneva dal 1959 gli era stata tolta.

Amore: Marte contrario ti fa vivere tutto con intensità e pretendi chiarimenti immediati, quindi oggi ti avvicini solo a chi sa rispondere con sincerità e zero giri di parole.

Lavoro: La Luna dissonante ti mette in modalità “critico interiore” però riesci a dire la tua con brillantezza, anche quando devi affrontare questioni delicate.

Fortuna: Le opposizioni planetarie ti complicano la giornata, anche se un piccolo incontro o un messaggio inaspettato potrebbe risollevare l’autostima.

Il consiglio del giorno: Concediti un dolce artigianale o un pasto speciale così celebri i tuoi successi anche quando gli altri non li riconoscono subito.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Dato che in Corea del Sud pare che il “non fare nulla” sia diventato addirittura uno sport agonistico, tu hai voglia di dimostrare quanto, nell'apparente non fare nulla, in realtà stai facendo tantissimo. Tutte le tue attività oggi saranno concentrate tra la testa e il cuore, senza necessità di alzare le chiappette dal divano. Che si tratti di amore dichiarato o dimostrato a suon di coccole, ti senti decisamente un campione olimpionico.

Amore: Con la Luna intensa vivi ogni emozione come un film d’autore e ti lasci cullare da gesti dolci che fanno vibrare il cuore senza bisogno di troppe parole.

Lavoro: Marte non ti pressa e l’energia bassa si trasforma in intuizioni profonde che ti aiutano a riorganizzare idee e progetti lontano da stress inutili.

Fortuna: Le stelle ti proteggono con una calma preziosa che rende tutto più fluido, così risolvi piccoli disagi con sensibilità e zero ansie.

Il consiglio del giorno: Scegli un cuscino nuovo super morbido che accompagni i tuoi momenti meditativi e migliori il tuo angolo relax.

Voto: 8

Leone

Con Luna e Marte a favore, caro Leone, di Mercurio contro non te ne frega assolutamente niente e non hai alcun problema a proporre un tuo personale stile di vita o una tua idea anche controcorrente. Del consenso degli altri te ne importa decisamente meno di niente. Sarai come il nuovo papa Leone che a Castel Gandolfo propone tennis, piscina e letture rilassanti perché “mens sana in corpore sano”.

Amore: Con Marte tonico ti senti seducente e diretto, quindi conquisti con sorrisi audaci e un carisma che brilla anche senza fare troppa scena.

Lavoro: La Luna complice sostiene la tua creatività così presenti idee originali che sorprendono colleghi e superiori, lasciando un segno chiaro.

Fortuna: Mercurio non ti favorisce del tutto, anche se la tua energia resta così alta da portarti comunque iniziative fortunate.

Il consiglio del giorno: Compra una nuova agenda o un planner per organizzare i tuoi progetti creativi con stile e una buona dose di orgoglio felino.

Voto: 8

Vergine

Sei proprio stufa delle persone che non si rendono conto di quanto tu sia davvero meravigliosa e quindi, oggi, con Marte e anche la Luna a sfavore che ti rendono capricciosa e particolarmente polemica, decidi di fare come Paul McCartney che pubblicherà un brano muto solo per protestare contro gli abusi dell'intelligenza artificiale. Che nessuno pensi di metterti i piedi in testa, perché tu sei pronta a sbraitare come un’aquila!

Amore: Venere non ti coccola e ti senti ipersensibile a ogni dettaglio, quindi preferisci relazioni oneste con zero fronzoli e tanta chiarezza emotiva.

Lavoro: Marte contrariato ti rende severa nelle analisi e individui difetti ovunque, anche se questa capacità può salvare un progetto da errori evidenti.

Fortuna: La Luna storta non ti regala leggerezza, quindi ti affidi alla tua precisione che salva la giornata e mantiene tutto sotto controllo.

Il consiglio del giorno: Regalati una tisana calmante nuova o un blend rilassante che ti aiuti a gestire meglio le tensioni nervose.

Voto: 5

Bilancia

Oggi la tua capacità di unire l'utile al dilettevole è davvero meravigliosamente sagace, divertente e persino autoironica. Approvi e apprezzi l'idea di Jennifer Aniston che, dopo diversi fidanzati, opta per il suo terapista come partner. Effettivamente ti sembra un'ottima idea per ottimizzare. Anche tu sei pronta ad avere uscite così geniali!

Amore: Con Venere frizzante ti senti brillante e attraente, quindi vivi momenti romantici leggeri e vivaci che alimentano la tua voglia di armonia.

Lavoro: Mercurio finalmente ti sostiene e ti aiuta a bilanciare impegni e piaceri con una precisione che stupisce anche chi ti conosce bene.

Fortuna: La Luna a favore ti porta occasioni piacevoli che migliorano l’umore e rendono la giornata scorrevole come una playlist perfetta.

Il consiglio del giorno: Rendi più chic la tua scrivania con una penna elegante o un nuovo taccuino che stimoli idee fresche.

Voto: 7

Scorpione

Con Venere e Mercurio ancora nel tuo segno zodiacale, potentissimi, la tua capacità di sondare l'insondabile e la tua attrazione per tutto ciò che è metafisico, oscuro e magico è davvero potentissima. Adori la scrittrice Margaret Atwood che a Dua Lipa ha confessato di discendere da una famiglia di streghe.

Amore: Venere intensa esalta la tua aura magnetica e ti rendi irresistibile, quindi catturi attenzioni profonde con uno sguardo sicuro e pieno di fascino.

Lavoro: Mercurio ti dona lucidità e intuito, così affronti trattative e analisi con uno sguardo acuto che individua opportunità anche dove altri non vedono nulla.

Fortuna: Le stelle ti premiano con piccole rivelazioni che aprono porte interessanti e alimentano il tuo spirito investigativo.

Il consiglio del giorno: Acquista un mazzo di carte oracolari o un libro esoterico per nutrire la tua curiosità simbolica.

Voto: 9

Sagittario

Anche tu, caro Sagittario, oggi, con la Luna nel tuo segno zodiacale insieme a Marte, senti proprio di meritarti l'affetto e il riconoscimento delle persone che ti circondano. Di certo non ti manca l'autostima né la grinta nel farcelo notare! Anche tu vorresti una moneta tutta tua come quella che il governo britannico ha concesso a Freddie Mercury.

Amore: Con la Luna nel segno ti senti generoso e aperto, quindi vivi l’amore come un’avventura sincera che porta entusiasmo in ogni scambio emotivo.

Lavoro: Marte ti dà slancio e affronti ogni progetto con coraggio, così ti distingui come il più intraprendente della giornata.

Fortuna: Le energie del Sole in arrivo ti preparano a novità fortunate che accendono l’ottimismo e attirano persone utili.

Il consiglio del giorno: Concediti una spilla colorata o un accessorio brillante che celebri la tua vitalità contagiosa.

Voto: 9

Capricorno

Sarà che Giove in opposizione ti toglie energia vitale e voglia di condividerla o sarà soprattutto per i pianeti in Scorpione, ma la Luna in Sagittario amplifica il tuo misticismo, la tua introspezione intellettuale più filosofica e ti toglie un po' di quella ambizione al risultato che di solito ti ha guidato. Direi che ti piace parecchio la scelta di Ariana Grande di bloccare i suoi tour per dedicarsi alla sua anima. Quanto lo vorresti fare anche tu!

Amore: Venere non ti spinge all’azione e preferisci vibrazioni silenziose che creano connessioni profonde senza bisogno di gesti plateali.

Lavoro: Giove opposto rallenta i ritmi così concentri le energie su idee che meritano davvero attenzione, lasciando indietro il superfluo.

Fortuna: La Luna ti invita alla calma e ti porta intuizioni delicate che migliorano lo stato d’animo in modo sottile.

Il consiglio del giorno: Regala a te stesso un libro introspettivo o un diario da usare per annotare riflessioni e pensieri.

Voto: 7

Acquario

Mercurio a sfavore ti dà anche oggi quella sensazione di essere capitato su un pianeta di alieni. Per fortuna la prendi con ironia e con grande spirito di adattamento, ma intorno a te ti sembrano tutti pazzi come a Milano, dove pare che ci sia la caccia alla baby-sitter e siano le baby-sitter stesse a fare i colloqui ai genitori.

Amore: Venere neutrale ti rende curioso e leggero così cerchi complicità stravaganti che accendono la fantasia e smuovono conversazioni originali.

Lavoro: Mercurio storto crea qualche pasticcio comunicativo, anche se lo trasformi in battute brillanti che alleggeriscono il clima.

Fortuna: Le stelle non complicano troppo la giornata e ti regalano situazioni impreviste che ti mettono nella tua amata modalità sperimentale.

Il consiglio del giorno: Fai un salto in cartoleria e compra stickers o penne colorate per dare un tocco giocoso alle tue note.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Nonostante tu sia uno dei segni mistici e filosofici per eccellenza, ti ribellerai, con Marte e la Luna a sfavore, alla nuova moda dei preti influencer. Non sopporti proprio quando qualcuno mette in ridicolo o tratta con superficialità qualcosa che per te è così importante come un'emozione o un bisogno mistico.

Amore: Venere non ti sostiene del tutto e vivi i sentimenti con un'intensità poetica che richiede delicatezza da parte di chi ti è vicino.

Lavoro: Marte contrario ti toglie energia organizzativa, anche se la tua intuizione resta forte e ti aiuta a risolvere piccoli nodi emotivi tra colleghi.

Fortuna: La Luna dissonante ti crea qualche ansia in più, quindi ti affidi all’immaginazione che trasforma le preoccupazioni in idee simboliche.

Il consiglio del giorno: Regalati un set di candele profumate o un incenso che favorisca un’atmosfera meditativa più armoniosa.

Voto: 6 e mezzo