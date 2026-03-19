Oroscopo di venerdì 20 marzo 2026: con il Sole in Ariete inizia la primavera, le previsioni segno per segno

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Ariete

L'amore trionfa totalmente nella tua giornata e tu non hai alcuna intenzione di contenerlo, come tutti coloro che ieri si sono dichiarati sui social irrimediabilmente innamorati del papà. Ti senti un grande protagonista di questa giornata, caro Ariete, e non hai alcuna intenzione di tirare il freno. Vuoi goderti davvero tutte le energie.

Toro

Quanto ti piace dire e fare tutto quello che pensi senza peli sulla lingua? La Luna e Venere, che sono proprio alle tue spalle, oggi amplificano le emozioni e ti sguinzagliano completamente le inibizioni. Quindi, via libera a dichiarazioni davvero schiette, a tutte le tue affermazioni. Si potrebbe fare un meme, come è successo a Emma Marrone, che a Radio DJ ha risposto senza diplomazia alla domanda: "Che ne pensi di Stefano De Martino, conduttore di Sanremo?"

Gemelli

L'amore, per fortuna, bussa alla tua porta. Peccato che tu troppo spesso ti lasci coinvolgere dalla polemica, dal nervosismo, dalla gelosia, dall'irritazione e non riesca a trattenerti nemmeno nei confronti di chi ami. Litigare sembra proprio la cosa che ti viene meglio. Sei come Annalisa, la cantante che risponde senza peli sulla lingua alle polemiche di alcuni giornalisti che ritengono che lei sia una cantante da TikTok. Specifica di non essere proprio la marionetta nelle mani di nessuno.

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Cancro

Con la Luna e Venere stortissime, proprio oggi direi che la possibilità che tu prenda delle decisioni fin troppo risolutive e ben poco etiche è davvero altissima. Lo so, sembra strano detto proprio a te, che di solito sei molto attento ai sentimenti di tutti. Oggi, però, sembri proprio fregartene oppure è molto più importante risolvere le cose con rapidità. Sei un po' come il sindaco di Gerre de' Caprioli, che pubblica online le foto del suo pranzo a base di nutrie arrosto e al ragù, dicendo che, effettivamente, essendo troppe, sarebbe meglio mangiarle.

Leone

Con Venere e la Luna a favore, ti senti davvero scaltro, caro Leone. E oggi tutto il fascino che hai lo metti a disposizione delle persone che ti circondano. Quanto ti piace dare meravigliosi consigli a chi ami, soltanto per sentirti dire grazie con riconoscenza. Tutto questo amore interscambiato ti fa davvero felice. Per esempio, sei pronto a consigliare a tutti di prenotare le vacanze il prima possibile, prima che i voli aerei rincarino a causa dell'aumento del costo del carburante.

Vergine

Mercurio e Marte in opposizione sembrano proprio ridurre al minimo il tuo desiderio di lasciare che il tuo intelletto sia coinvolto da qualsiasi iniziativa. Insomma, ti senti spenta, svogliata, disincantata, per niente interessata a tutto quello che ti circonda. Tu, che di solito fai della ricerca intellettuale la tua grande passione, adesso proprio vorresti soltanto fare il sudoku. Non ti scalda nemmeno un po' il cuore sapere che Sanguinetti, l'ultimo negozio di francobolli di Milano, ha chiuso.

Bilancia

Hai proprio l'impressione che qualcuno ce l'abbia con te oggi, con la Luna, Venere, Giove e anche Saturno tutti storti. Oggi pensi proprio di non meritarti queste occhiatacce che ti arrivano. Poi, se le occhiatacce ti arrivano davvero, sono soltanto frutto della tua insicurezza. Questo sarà tutto da comprovare. Ti senti come Timothée Chalamet, arrivato agli Oscar con pochissime possibilità di vittoria, date proprio dalla gaffe sul balletto che aveva fatto qualche giorno prima.

Scorpione

Luna e Venere nel segno dell'Ariete, mentre Marte e Mercurio continuano a renderti così coraggioso e determinato. Ti fanno piacere le sfide, soprattutto quelle più provocatorie. Non ti tirerai indietro davanti a nulla oggi, anzi speri proprio che qualcuno dica o faccia qualcosa per metterti in discussione. Sei pronto ad affrontarlo, occhi negli occhi. Sei come Giorgia Meloni che, come ultimo intervento prima del referendum, decide di andare da Fedez, un personaggio che l'ha sempre contrastata.

Sagittario

Quando leggi l'intervista di Mahmood, che dichiara di trasferirsi in Spagna perché ha bisogno di passare più tempo a camminare per strada, pensare ai suoi drammi senza essere perseguitato e riconosciuto dai fan, senti proprio di aver trovato un'anima gemella anche tu. Infatti, hai tanti di quei drammi sui quali vorresti poter riflettere in pace, che dovresti prenderti almeno un mese di vacanza. Che poi scrivere e filosofeggiare sui tuoi drammi inizia persino a piacerti.

Capricorno

Con la Luna e Venere davvero storti e quest'aria di primavera che non rinvigorisce il tuo cuore e le tue voglie. Oggi sei davvero nervosissimo e pronto a litigare con chiunque, pur di scaricare le colpe sugli altri. Tu di responsabilità proprio non te ne prendi. Lo so, sei irriconoscibile in questo periodo, persino a te stesso. Potresti fare un po' come Valeria Marini, che ha chiamato l'avvocato lamentandosi che un paparazzo al mare l'ha fotografata ingrassandola di proposito.

Acquario

Luna e Venere a tuo favore e quest'aria di primavera sembrano davvero rinvigorire il tuo cuore e anche la tua mente. Tu ti senti assolutamente pronto a cavalcare le iniziative, i progetti, anche le idee più folli. Oggi davvero ti senti coraggioso e impavido. Adori le novità, come quella per cui i Mondiali di calcio saranno trasmessi anche su YouTube.

Pesci

Se c'è un momento nel quale senti che le tue ragioni, il tuo istinto, i tuoi desideri e le tue emozioni debbano assolutamente essere messi al primo posto e fatti rispettare da chi hai intorno, è oggi. Non ti interessa se ci sono delle motivazioni, degli obiettivi o degli interessi più ampi. Tu vuoi essere ascoltato. Sei fiero, ad esempio, della lotta che hanno fatto i fan di Buffy l'ammazzavampiri per far cancellare il reboot del film e ci sono riusciti.