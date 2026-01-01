L’oroscopo di venerdì 2 gennaio 2026: emozioni forti per Cancro e Scorpione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Saranno Venere e Marte a sfavore, ma tu hai ben chiaro fin da subito in questo 2026 che quello che pensi e quello che desideri te lo devi conquistare con dei gesti e delle azioni di grande impatto. Sei pronto, però, a rimboccarti le maniche e soprattutto a prendere il megafono per farci sapere la tua. Sai com'è: il sindaco di Isernia che, per protesta contro i tagli della sanità, dorme intende davanti all'ospedale. Ovviamente ti si amerà!

Toro

Con tutti, ma proprio tutti, i pianeti a favore, persino la luna dal pomeriggio di oggi, ti senti davvero carico per iniziare alla grandissima questo nuovo anno. Oggi poi è il momento giusto per alzare di molto l'asticella dei tuoi progetti immediati, proprio come ha fatto Cristiano Ronaldo, che ha intenzione di non fermarsi finché non avrà raggiunto i 1000 goal. Credere in te stesso ti aiuterà moltissimo!

Gemelli

Sarà la luna nel tuo andare. Tu adesso mi sentirai male, ma quando poi mi chiamate esco perché sono… a tra poco, ok? Va bene, sì sì, sì sì sì. Ma allora è un po' presto per parlare dell'anno del Cavallo… aspetta aspetta allora lo citiamo… ma è un po' presto… possiamo citare del fuoco, elemento fuoco… è l'anno di fuoco, ok sì sì va bene ciao sì sì sì ciao. Segno zodiacale che alleggerisce l'inizio di questo 2026. O sarà che hai capito che questo è l'anno in cui finalmente (a brevissimo) ti liberi da Saturno contro, in modo definitivo e ufficiale, almeno per un po', ma decidi di prendere subito questa giornata con il tuo famosissimo senso dell'ironia e della giocosità. Adori il video che è diventato virale dell'insegnante di scuola materna che si veste da ape per guidare i suoi alunni durante la recita. È praticamente la tua maestra di vita, almeno per oggi.

Cancro

Con la luna che arriva nel tuo segno zodiacale, ma Venere e Marte in opposizione, le emozioni saranno incontenibili e tu ti abbandonerai tra ricordi, amori, paure e romanticismi malinconici. Aspettati oggi una giornata particolarmente turbolenta dal punto di vista emotivo. Sarai come Milo Manara che, sapendo della morte di Brigitte Bardot, ricorda quando da ragazzo se ne innamorò e la ritrasse, pur senza incontrarla, nuda ma casta.

Leone

Questa luna nel segno dei Gemelli oggi potrebbe divertirsi davvero tantissimo e ti farà da subito capire che il tuo modo di prendere le cose in questo nuovo anno sarà con leggerezza, con grande sicurezza nella tua capacità di risolvere qualsiasi cosa. Mi sembra davvero un ottimo auspicio! Sarai come i turisti sulla Muraglia Cinese che, in questo periodo, scivolano per la neve e il ghiaccio, ma non rinunciano a questa meravigliosa esperienza, prendendola anzi con filosofia.

Vergine

La luna è storta, ma Venere e Marte ti sostengono. Così, anche quando oggi farai i primi bilanci e scriverai i buoni propositi, non sarai così tanto severa con te stessa, ma piuttosto prenderai anche tutti gli errori recentemente commessi come nuove scommesse con le quali metterti alla prova. Insomma, proprio quello che piace a te! Così faranno i proprietari di B&B romani che non hanno avuto i clienti desiderati per il Giubileo, ma sono già pronti a rimettere le case in affitto. Insomma, cara Vergine, tutto si muove!

Bilancia

Per fortuna oggi c'è una bellissima luna a favore, soprattutto nella prima parte della giornata, e tu ne hai davvero bisogno, cara Bilancia! Le emozioni e i sentimenti insieme al tuo grande istinto saranno gli aspetti ai quali farai affidamento per sopportare quel senso di stanchezza e solitudine che ti danno Venere e Marte a sfavore. Hai davvero voglia di scappare via dalle situazioni che ti stanno strette e inseguire quello che ti pulsa nel cuore, come ha fatto un cervo del Varesotto che però, correndo, si è infilato in mezzo ai binari. Per fortuna senza gravi conseguenze!

Scorpione

Con la luna che si trova nel segno zodiacale dei Gemelli e poi, dal pomeriggio, a tuo spudorato favore, sarà facilissimo vederti scendere qualche piccola lacrima che però porta con sé anche grandi sogni e grandi iniziative. Adori lo storytelling e il romanticismo in ogni ambito. Per esempio, sei felicissimo di sapere che riapre il caffè di Edimburgo dove la scrittrice Rowling scrisse i libri di Harry Potter. Praticamente una memoria storica!

Sagittario

Oggi hai proprio l'impressione di non riuscire a far felice nessuno intorno a te, figuriamoci te stesso! Con la luna stortissima, quello che vorresti è dedicare tutto il tuo amore a cucinare un pranzo meraviglioso, ma poi mangiartelo solo soletto sul divano. Questo perché di ricevere i commenti dall'esterno non ci pensi nemmeno. Ti sembra proprio che nessuno possa essere d'accordo con te, come quando si parla dell'aumento dei pedaggi autostradali dal 1° gennaio 2026.

Capricorno

Hai proprio l'impressione che oggi, almeno in mattinata, la tua grande capacità di concretizzare cose, prendere decisioni e mettere in piedi i progetti immediatamente sia davvero ai suoi massimi livelli. Venere e Marte sostengono il tuo Sole e quindi la concretezza e la decisione di certo non ti mancheranno. Adori la soluzione proposta da un centro commerciale cinese che ha introdotto, all'ingresso, delle cabine di deposito per mariti, dove le mogli possono lasciare i loro mariti a giocare ai videogiochi e quindi fare shopping con grande serenità.

Acquario

Sarà Mercurio a favore o sarà questa luna che ti bacia proprio nei primi giorni dell'anno, ma tu hai l'impressione che almeno in queste ore la vita sembra darti una mano, una spintarella, un'amichevole calcio nel sedere. Potresti renderti conto di diverse cose utili e convenienti prima di tutti gli altri e quindi farne un colpo di genio. Per esempio, potresti renderti conto che i prezzi dei voli per il Giappone sono ai minimi storici. Così, per dire!

Pesci

Con la luna storta e anche Mercurio che non aiuta, avrai l'impressione che tutto quello che dici sia davvero poco interessante: ti annoi quasi da solo! Tutta la tua meravigliosa fantasia e la grande capacità di raccontare storie ed esprimere desideri sembrano temporaneamente congelate. Anche in amore ti dedicherai soltanto lo stretto necessario. Sei un po' come il balcone di Romeo e Giulietta nella classifica del Telegraph, che è stato dichiarato "il sito turistico più deludente al mondo". Non esagerare, però!