L’oroscopo di venerdì 18 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: esplosivo e impulsivo: oggi l’amore è una miccia accesa, e tu sei quello col cerino in mano.

Lavoro: qualcosa da dire? Sì, tutto! Non trattieni nemmeno un’opinione. Neanche su come si archivia in ufficio.

Fortuna: la fortuna arriva se fai rumore: chi resta zitto oggi, non si becca manco un euro dal karma.

Il consiglio del giorno: compra una felpa con scritta provocatoria: dice tutto senza spiegare nulla.

Voto: 7

Toro

Amore: romanticismo da film francese anni ’70. Con baci lunghi e sguardi carichi di senso.

Lavoro: produttivo solo se senti armonia. Altrimenti scompari nel tuo angolo zen con le cuffie.

Fortuna: le emozioni forti attirano eventi fortunati. Occhi aperti e cuore disponibile.

Il consiglio del giorno: regalati una candela profumata al gelsomino: stimola calma e dolcezza.

Voto: 8

Gemelli

Amore: sentite tutto, volete dire tutto, amate tutto. Persino i messaggi vocali da 7 minuti.

Lavoro: niente multitasking: oggi ne fate una e ci mettete cuore, voce e pure emoticon.

Fortuna: i colpi di fortuna arrivano con le telefonate. Occhio alle chiamate in arrivo.

Il consiglio del giorno: ritagliatevi un pomeriggio per scrivere una lunga lettera a mano.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: hai voglia di farti vedere nudo: emotivamente, s’intende. E chi ti ama, capirà.

Lavoro: sei diretto, persino negli allegati delle email. Nessun fronzolo, solo verità.

Fortuna: ti segue come un cucciolo affettuoso. Coccola le emozioni, e ti premia.

Il consiglio del giorno: prenditi un'ora per fare decluttering nel cassetto dei ricordi.

Voto: 8

Leone

Amore: le discussioni d’amore sembrano arringhe in tribunale. L’importante è crederci.

Lavoro: sei il capo anche se non lo sei. E tutti lo sanno, anche chi fa finta di niente.

Fortuna: altalenante: un giorno superstar, un giorno meme vivente.

Il consiglio del giorno: compra un megafono. Anche metaforico, tipo una maglietta con slogan.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: tenera come un cucciolo goffo. Chi ti ama oggi ti stringe più forte.

Lavoro: perfetta anche se scomposta: le tue idee funzionano, pure se dette tra un’emozione e l’altra.

Fortuna: giornata con effetto wow sottile. Gli altri ti aiutano senza che tu chieda.

Il consiglio del giorno: regalati un rossetto nude: sobrio fuori, intenso dentro.

Voto: 9

Bilancia

Amore: la vulnerabilità oggi è il tuo outfit migliore. Tira più di un vestito firmato.

Lavoro: anche se ti senti fuori fase, gli altri apprezzano la tua sincerità emotiva.

Fortuna: si nasconde nei piccoli momenti. Non cercarla, accoglila.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata senza meta e senza telefono. Ti ricalibra.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: tutto troppo o niente. Hai bisogno di dosare, non solo sentire.

Lavoro: se ti senti sotto attacco, respira. Nessuno vuole farti fuori (oggi).

Fortuna: è in sciopero. Ritorna quando tu ritorni centrato.

Il consiglio del giorno: prova un corso di yoga online, anche da 15 minuti.

Voto: 5

Sagittario

Amore: meno slanci, più pensieri. Chi ti ama deve apprezzare anche la tua mente.

Lavoro: idee brillanti, zero voglia di confronti. Meglio lavorare in solitaria.

Fortuna: coincidenze fortunate nei luoghi culturali. Entra in una libreria.

Il consiglio del giorno: compra un libro d’arte o di poesia contemporanea.

Voto: 7

Capricorno

Amore: fai il duro, ma sogni le coccole. Oggi qualcuno potrebbe capirti davvero.

Lavoro: deciso, produttivo, determinato. Tranne quando ti incarti nei dettagli.

Fortuna: ti arriva nei momenti in cui lasci andare il controllo.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio rilassante, anche express.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: ti manca la connessione mentale. Oggi l’amore ha poco Wi-Fi.

Lavoro: meglio le mansioni ripetitive: il pensiero critico oggi è un campo minato.

Fortuna: nascosta dietro ai dettagli: sii ordinato, anche nei pensieri.

Il consiglio del giorno: fai una lista di 10 cose che hai fatto bene questa settimana.

Voto: 6

Pesci

Amore: intensi, un po’ turbolenti, sempre veri. I sentimenti oggi comandano loro.

Lavoro: avete bisogno di empatia, non Excel. Circondatevi di chi vi ascolta.

Fortuna: la sensibilità è vostra tua bussola: vi guida verso occasioni sincere.

Il consiglio del giorno: ascoltate una playlist di canzoni motivazionali appena svegli.

Voto: 7 e mezzo