L’oroscopo di venerdì 15 agosto 2025, speciale Ferragosto: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di venerdì 15 agosto 2025, nello speciale di Ferragosto il cielo promette bene per chi decide di darsi ai pic nic fuoriporta, con una bella Luna in Toro.
A cura di Ginny Chiara Viola
Ariete

Amore: Con Marte opposto l’ego scricchiola; desideri attenzioni e spazio insieme: parla chiaro, chiedi abbracci e lascia che siano i gesti a rassicurarti.
Lavoro: Canalizza l’energia in un compito breve e concreto; una consegna pulita vale più di cento discussioni, specie se l’autostima balla.
Fortuna: Moderata; evita colpi di testa e spese impulsive, segui una lista essenziale e scegli la semplicità operativa.
Il consiglio del giorno: Compra un termometro da cucina e organizza la griglia a turni; delega insalate e bevande per alleggerire il carico.
Voto: 6

Toro

Amore: Luna nel segno, cuore pieno: tenerezze lente, mani intrecciate e zero fretta; una promessa semplice vale come un regalo prezioso.
Lavoro: Gestisci logistica e persone con calma ferma; media una piccola frizione e chiudi il giro di chiamate con tono affabile.
Fortuna: Cielo generoso; occasioni morbide e coincidenze utili ti trovano senza cercarle, segno fortunato del giorno docet.
Il consiglio del giorno: Prepara una tovaglia a quadri, spray anti-zanzare e una playlist soft; aggiungi anguria ghiacciata per chiudere in bellezza.
Voto: 9

Gemelli

Amore: Parole leggere e gesti dolci si sommano alla passione; invia un messaggio brillante e fissa un tramonto condiviso.
Lavoro: Idee rapide in formato bozza; registra una nota vocale con tre spunti e condividila al gruppo per feedback flash.
Fortuna: Scintille social tra chat e DM; una dritta amica apre una porta curiosa proprio quando serviva.
Il consiglio del giorno: Scatta tre polaroid e scrivi sul retro una dedica; consegnale a fine serata come ricordo immediato.
Voto: 8

Cancro

Amore: Tenerezza piena e ritmi slow; chiedi carezze chiare e proteggi i tuoi tempi emotivi con gentile fermezza.
Lavoro: Micro-task e pause morbide; limita le richieste al minimo e consegna una sola cosa fatta bene.
Fortuna: Vibrazione soft; le scelte semplici portano più gioia del complicato, segui il comfort.
Il consiglio del giorno: Prenota seggiovia e tavolo al rifugio; porta crema solare, plaid leggero e un libro che scalda il cuore.
Voto: 7

Leone

Amore: Con la Luna storta il filtro scende; scegli ironia affettuosa e conta fino a tre prima di rispondere a tono.
Lavoro: Evita flame inutili; poni due domande chiare e definisci confini di tempo per ogni discussione.
Fortuna: Altalena di eventi; l’umorismo salva la scena e ti riporta al centro con stile.
Il consiglio del giorno: Metti in borsa carte da gioco e un timer; interrompi sul più bello e lascia che la serata resti leggera.
Voto: 6

Vergine

Amore: Venere, Giove e Luna a favore: dolcezza profonda, parole giuste e tempi perfetti; lasciati abbracciare senza analizzare tutto.
Lavoro: Tris planetario produttivo; coordina il gruppo, affida compiti chiari e chiudi una pratica con eleganza concreta.
Fortuna: Cielo generoso; arrivano inviti belli e piccoli upgrade che profumano di merito.
Il consiglio del giorno: Compra una maxi-anguria e un coltello da picnic; brinda con succhi freschi e scatta una foto di squadra.
Voto: 9

Bilancia

Amore: Con Marte nel segno cresce il desiderio; proponi un gioco a due che fa ridere e sudare il giusto.
Lavoro: Usa la spinta fisica per sfoltire l’arretrato; tre azioni nette e poi stacca senza sensi di colpa.
Fortuna: Si attiva muovendoti; piccole coincidenze arrivano dopo un allenamento fatto bene.
Il consiglio del giorno: Sessione full body di 30 minuti e doccia fredda finale; prepara smoothie proteico alla frutta.
Voto: 7

Scorpione

Amore: Luna opposta più Venere e Giove amici: emozione alta e dolcezza possibile; respira prima di prendere tutto sul personale.
Lavoro: Gestisci telefonate e formalità con tono calmo; prepara risposte brevi e script di cortesia.
Fortuna: Mista; proteggi i nervi e lascia spazio a un incontro gentile che riequilibra l’umore.
Il consiglio del giorno: Programma una finestra di socialità e un angolo quiete; cuffie con musica morbida sempre a portata.
Voto: 7

Sagittario

Amore: Entusiasmo contagioso; racconta una storia che ispira e invita a seguirti in una mini esplorazione urbana.
Lavoro: Pianifica un itinerario smart e condividi link utili; chiudi la giornata con due idee pronte per settembre.
Fortuna: In crescita tra mostre, festival e incontri curiosi; resta aperto agli imprevisti felici.
Il consiglio del giorno: Scarica l’app del museo e prenota la visita gratuita; bottiglia d’acqua riutilizzabile nello zaino.
Voto: 8

Capricorno

Amore: Luna a favore addolcisce il tono, Marte e Venere contrari chiedono cautela; scegli un confidente affidabile e ascolta senza giudizi.
Lavoro: Rimanda decisioni spinose; metti ordine, delega il tecnico e proteggi il focus con orari chiari.
Fortuna: Prudente; conserva energie e risorse, le userai meglio tra pochi giorni.
Il consiglio del giorno: Picnic minimal con due persone fidate; porta taccuino per annotare intuizioni serene.
Voto: 6

Acquario

Amore: Con Luna e Mercurio a sfavore preferisci silenzi comodi; comunica confini semplici e proponi una serata breve, senza sovraccarico.
Lavoro: Evita meeting infiniti; scegli mansioni tecniche e chiudi un compito operativo senza distrazioni.
Fortuna: Bassa; salva energie e non inseguire occasioni rumorose, torneranno tempi più fluidi.
Il consiglio del giorno: Offriti alla postazione barbecue o al bar; compra birra artigianale e guanti termici, servizio efficiente e zero chiacchiere.
Voto: 5

Pesci

Amore: Luna a favore e Venere calda: abbracci lunghi, parole dolci e ritorni di fiamma possibili; l’empatia fa miracoli.
Lavoro: Sei collante del gruppo; ascolta, media e cura dettagli che fanno la differenza sul clima.
Fortuna: Fluida e affettiva; ciò che doni torna moltiplicato in gesti gentili e inviti piacevoli.
Il consiglio del giorno: Prepara una box “confidenze” con bigliettini e polaroid; consegnala agli amici a fine giornata.
Voto: 9

