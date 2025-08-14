L’oroscopo di venerdì 15 agosto 2025, speciale Ferragosto: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: Con Marte opposto l’ego scricchiola; desideri attenzioni e spazio insieme: parla chiaro, chiedi abbracci e lascia che siano i gesti a rassicurarti.

Lavoro: Canalizza l’energia in un compito breve e concreto; una consegna pulita vale più di cento discussioni, specie se l’autostima balla.

Fortuna: Moderata; evita colpi di testa e spese impulsive, segui una lista essenziale e scegli la semplicità operativa.

Il consiglio del giorno: Compra un termometro da cucina e organizza la griglia a turni; delega insalate e bevande per alleggerire il carico.

Voto: 6

Toro

Amore: Luna nel segno, cuore pieno: tenerezze lente, mani intrecciate e zero fretta; una promessa semplice vale come un regalo prezioso.

Lavoro: Gestisci logistica e persone con calma ferma; media una piccola frizione e chiudi il giro di chiamate con tono affabile.

Fortuna: Cielo generoso; occasioni morbide e coincidenze utili ti trovano senza cercarle, segno fortunato del giorno docet.

Il consiglio del giorno: Prepara una tovaglia a quadri, spray anti-zanzare e una playlist soft; aggiungi anguria ghiacciata per chiudere in bellezza.

Voto: 9

Gemelli

Amore: Parole leggere e gesti dolci si sommano alla passione; invia un messaggio brillante e fissa un tramonto condiviso.

Lavoro: Idee rapide in formato bozza; registra una nota vocale con tre spunti e condividila al gruppo per feedback flash.

Fortuna: Scintille social tra chat e DM; una dritta amica apre una porta curiosa proprio quando serviva.

Il consiglio del giorno: Scatta tre polaroid e scrivi sul retro una dedica; consegnale a fine serata come ricordo immediato.

Voto: 8

Cancro

Amore: Tenerezza piena e ritmi slow; chiedi carezze chiare e proteggi i tuoi tempi emotivi con gentile fermezza.

Lavoro: Micro-task e pause morbide; limita le richieste al minimo e consegna una sola cosa fatta bene.

Fortuna: Vibrazione soft; le scelte semplici portano più gioia del complicato, segui il comfort.

Il consiglio del giorno: Prenota seggiovia e tavolo al rifugio; porta crema solare, plaid leggero e un libro che scalda il cuore.

Voto: 7

Leone

Amore: Con la Luna storta il filtro scende; scegli ironia affettuosa e conta fino a tre prima di rispondere a tono.

Lavoro: Evita flame inutili; poni due domande chiare e definisci confini di tempo per ogni discussione.

Fortuna: Altalena di eventi; l’umorismo salva la scena e ti riporta al centro con stile.

Il consiglio del giorno: Metti in borsa carte da gioco e un timer; interrompi sul più bello e lascia che la serata resti leggera.

Voto: 6

Vergine

Amore: Venere, Giove e Luna a favore: dolcezza profonda, parole giuste e tempi perfetti; lasciati abbracciare senza analizzare tutto.

Lavoro: Tris planetario produttivo; coordina il gruppo, affida compiti chiari e chiudi una pratica con eleganza concreta.

Fortuna: Cielo generoso; arrivano inviti belli e piccoli upgrade che profumano di merito.

Il consiglio del giorno: Compra una maxi-anguria e un coltello da picnic; brinda con succhi freschi e scatta una foto di squadra.

Voto: 9

Bilancia

Amore: Con Marte nel segno cresce il desiderio; proponi un gioco a due che fa ridere e sudare il giusto.

Lavoro: Usa la spinta fisica per sfoltire l’arretrato; tre azioni nette e poi stacca senza sensi di colpa.

Fortuna: Si attiva muovendoti; piccole coincidenze arrivano dopo un allenamento fatto bene.

Il consiglio del giorno: Sessione full body di 30 minuti e doccia fredda finale; prepara smoothie proteico alla frutta.

Voto: 7

Scorpione

Amore: Luna opposta più Venere e Giove amici: emozione alta e dolcezza possibile; respira prima di prendere tutto sul personale.

Lavoro: Gestisci telefonate e formalità con tono calmo; prepara risposte brevi e script di cortesia.

Fortuna: Mista; proteggi i nervi e lascia spazio a un incontro gentile che riequilibra l’umore.

Il consiglio del giorno: Programma una finestra di socialità e un angolo quiete; cuffie con musica morbida sempre a portata.

Voto: 7

Sagittario

Amore: Entusiasmo contagioso; racconta una storia che ispira e invita a seguirti in una mini esplorazione urbana.

Lavoro: Pianifica un itinerario smart e condividi link utili; chiudi la giornata con due idee pronte per settembre.

Fortuna: In crescita tra mostre, festival e incontri curiosi; resta aperto agli imprevisti felici.

Il consiglio del giorno: Scarica l’app del museo e prenota la visita gratuita; bottiglia d’acqua riutilizzabile nello zaino.

Voto: 8

Capricorno

Amore: Luna a favore addolcisce il tono, Marte e Venere contrari chiedono cautela; scegli un confidente affidabile e ascolta senza giudizi.

Lavoro: Rimanda decisioni spinose; metti ordine, delega il tecnico e proteggi il focus con orari chiari.

Fortuna: Prudente; conserva energie e risorse, le userai meglio tra pochi giorni.

Il consiglio del giorno: Picnic minimal con due persone fidate; porta taccuino per annotare intuizioni serene.

Voto: 6

Acquario

Amore: Con Luna e Mercurio a sfavore preferisci silenzi comodi; comunica confini semplici e proponi una serata breve, senza sovraccarico.

Lavoro: Evita meeting infiniti; scegli mansioni tecniche e chiudi un compito operativo senza distrazioni.

Fortuna: Bassa; salva energie e non inseguire occasioni rumorose, torneranno tempi più fluidi.

Il consiglio del giorno: Offriti alla postazione barbecue o al bar; compra birra artigianale e guanti termici, servizio efficiente e zero chiacchiere.

Voto: 5

Pesci

Amore: Luna a favore e Venere calda: abbracci lunghi, parole dolci e ritorni di fiamma possibili; l’empatia fa miracoli.

Lavoro: Sei collante del gruppo; ascolta, media e cura dettagli che fanno la differenza sul clima.

Fortuna: Fluida e affettiva; ciò che doni torna moltiplicato in gesti gentili e inviti piacevoli.

Il consiglio del giorno: Prepara una box “confidenze” con bigliettini e polaroid; consegnala agli amici a fine giornata.

Voto: 9