L’oroscopo di venerdì 15 agosto 2025, speciale Ferragosto: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: Con Marte opposto l’ego scricchiola; desideri attenzioni e spazio insieme: parla chiaro, chiedi abbracci e lascia che siano i gesti a rassicurarti.
Lavoro: Canalizza l’energia in un compito breve e concreto; una consegna pulita vale più di cento discussioni, specie se l’autostima balla.
Fortuna: Moderata; evita colpi di testa e spese impulsive, segui una lista essenziale e scegli la semplicità operativa.
Il consiglio del giorno: Compra un termometro da cucina e organizza la griglia a turni; delega insalate e bevande per alleggerire il carico.
Voto: 6
Toro
Amore: Luna nel segno, cuore pieno: tenerezze lente, mani intrecciate e zero fretta; una promessa semplice vale come un regalo prezioso.
Lavoro: Gestisci logistica e persone con calma ferma; media una piccola frizione e chiudi il giro di chiamate con tono affabile.
Fortuna: Cielo generoso; occasioni morbide e coincidenze utili ti trovano senza cercarle, segno fortunato del giorno docet.
Il consiglio del giorno: Prepara una tovaglia a quadri, spray anti-zanzare e una playlist soft; aggiungi anguria ghiacciata per chiudere in bellezza.
Voto: 9
Gemelli
Amore: Parole leggere e gesti dolci si sommano alla passione; invia un messaggio brillante e fissa un tramonto condiviso.
Lavoro: Idee rapide in formato bozza; registra una nota vocale con tre spunti e condividila al gruppo per feedback flash.
Fortuna: Scintille social tra chat e DM; una dritta amica apre una porta curiosa proprio quando serviva.
Il consiglio del giorno: Scatta tre polaroid e scrivi sul retro una dedica; consegnale a fine serata come ricordo immediato.
Voto: 8
Cancro
Amore: Tenerezza piena e ritmi slow; chiedi carezze chiare e proteggi i tuoi tempi emotivi con gentile fermezza.
Lavoro: Micro-task e pause morbide; limita le richieste al minimo e consegna una sola cosa fatta bene.
Fortuna: Vibrazione soft; le scelte semplici portano più gioia del complicato, segui il comfort.
Il consiglio del giorno: Prenota seggiovia e tavolo al rifugio; porta crema solare, plaid leggero e un libro che scalda il cuore.
Voto: 7
Leone
Amore: Con la Luna storta il filtro scende; scegli ironia affettuosa e conta fino a tre prima di rispondere a tono.
Lavoro: Evita flame inutili; poni due domande chiare e definisci confini di tempo per ogni discussione.
Fortuna: Altalena di eventi; l’umorismo salva la scena e ti riporta al centro con stile.
Il consiglio del giorno: Metti in borsa carte da gioco e un timer; interrompi sul più bello e lascia che la serata resti leggera.
Voto: 6
Vergine
Amore: Venere, Giove e Luna a favore: dolcezza profonda, parole giuste e tempi perfetti; lasciati abbracciare senza analizzare tutto.
Lavoro: Tris planetario produttivo; coordina il gruppo, affida compiti chiari e chiudi una pratica con eleganza concreta.
Fortuna: Cielo generoso; arrivano inviti belli e piccoli upgrade che profumano di merito.
Il consiglio del giorno: Compra una maxi-anguria e un coltello da picnic; brinda con succhi freschi e scatta una foto di squadra.
Voto: 9
Bilancia
Amore: Con Marte nel segno cresce il desiderio; proponi un gioco a due che fa ridere e sudare il giusto.
Lavoro: Usa la spinta fisica per sfoltire l’arretrato; tre azioni nette e poi stacca senza sensi di colpa.
Fortuna: Si attiva muovendoti; piccole coincidenze arrivano dopo un allenamento fatto bene.
Il consiglio del giorno: Sessione full body di 30 minuti e doccia fredda finale; prepara smoothie proteico alla frutta.
Voto: 7
Scorpione
Amore: Luna opposta più Venere e Giove amici: emozione alta e dolcezza possibile; respira prima di prendere tutto sul personale.
Lavoro: Gestisci telefonate e formalità con tono calmo; prepara risposte brevi e script di cortesia.
Fortuna: Mista; proteggi i nervi e lascia spazio a un incontro gentile che riequilibra l’umore.
Il consiglio del giorno: Programma una finestra di socialità e un angolo quiete; cuffie con musica morbida sempre a portata.
Voto: 7
Sagittario
Amore: Entusiasmo contagioso; racconta una storia che ispira e invita a seguirti in una mini esplorazione urbana.
Lavoro: Pianifica un itinerario smart e condividi link utili; chiudi la giornata con due idee pronte per settembre.
Fortuna: In crescita tra mostre, festival e incontri curiosi; resta aperto agli imprevisti felici.
Il consiglio del giorno: Scarica l’app del museo e prenota la visita gratuita; bottiglia d’acqua riutilizzabile nello zaino.
Voto: 8
Capricorno
Amore: Luna a favore addolcisce il tono, Marte e Venere contrari chiedono cautela; scegli un confidente affidabile e ascolta senza giudizi.
Lavoro: Rimanda decisioni spinose; metti ordine, delega il tecnico e proteggi il focus con orari chiari.
Fortuna: Prudente; conserva energie e risorse, le userai meglio tra pochi giorni.
Il consiglio del giorno: Picnic minimal con due persone fidate; porta taccuino per annotare intuizioni serene.
Voto: 6
Acquario
Amore: Con Luna e Mercurio a sfavore preferisci silenzi comodi; comunica confini semplici e proponi una serata breve, senza sovraccarico.
Lavoro: Evita meeting infiniti; scegli mansioni tecniche e chiudi un compito operativo senza distrazioni.
Fortuna: Bassa; salva energie e non inseguire occasioni rumorose, torneranno tempi più fluidi.
Il consiglio del giorno: Offriti alla postazione barbecue o al bar; compra birra artigianale e guanti termici, servizio efficiente e zero chiacchiere.
Voto: 5
Pesci
Amore: Luna a favore e Venere calda: abbracci lunghi, parole dolci e ritorni di fiamma possibili; l’empatia fa miracoli.
Lavoro: Sei collante del gruppo; ascolta, media e cura dettagli che fanno la differenza sul clima.
Fortuna: Fluida e affettiva; ciò che doni torna moltiplicato in gesti gentili e inviti piacevoli.
Il consiglio del giorno: Prepara una box “confidenze” con bigliettini e polaroid; consegnala agli amici a fine giornata.
Voto: 9