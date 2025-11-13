L’oroscopo di venerdì 14 novembre 2025: Ariete e Sagittario incontenibili

La Luna in Vergine ci placa ma Mercurio retrogrado congiunto a Marte è impaziente e dirompente nell’oroscopo di venerdì 14 novembre 2025.

Ariete

Che dire, Ariete? A te questa congiunzione esplosiva di Mercurio retrogrado con Marte addirittura ti eccita e senti di poter fare il colpaccio della tua vita, come chi ha acquistato il diamante Mellow Blue per 25 milioni di dollari. Ne valeva fino a 30 milioni!

Toro

L'arte e la cultura sono importanti, caro Toro, anche se tu in questo periodo sembri proprio non volerne sapere! Sarà che Venere in opposizione ti toglie la voglia di godere dei piccoli piaceri, come per esempio un bel film la sera o un libro letto sotto le coperte. Ovviamente anche di amore, in questo momento, se ne parla poco, anche se con la Luna a favore ti dovesse venire voglia di un po' di coccole. Rischi di essere drastico come il ministro Giuli, che pare abbia proposto ulteriori tagli ai fondi per il cinema.

Gemelli

Oggi, cari Gemelli, non vi sentite proprio gli amici dello Zodiaco divertenti e vivaci che vengono raccontati! Anzi, innervositi e anche un po' paranoici, potreste essere pesanti come l'ultimo shutdown americano, che è stato il più lungo di sempre con ben 43 giorni di chiusura. Anche con voi sarà davvero difficile trovare dei punti di incontro!

Cancro

Oggi, caro Cancro, senti proprio di meritarti dei grandi riconoscimenti per tutto il bene che fai alle persone che ti circondano, per l'ottimismo che hai imparato ultimamente a mettere in pratica e anche per la tua personale battaglia contro la voglia di tirarti indietro, che ultimamente stai vincendo alla grande. Insomma, direi che ti meriti qualcosa di più di una pacca sulla spalla e appoggi la proposta di intitolare il teatro dell'Ariston al maestro Beppe Vessicchio, appena scomparso.

Leone

Di sicuro non ti tratterrai dal dire e fare delle cose di evidente impatto, ma purtroppo, per colpa di Venere a sfavore e anche della Luna che non aiuta, non saranno sempre particolarmente eleganti. Forse oggi avresti bisogno di un responsabile della tua comunicazione, un po' come Trump, che ha fatto l'ennesima gaffe chiedendo al presidente siriano quante mogli abbia alle quali regalare un profumo.

Vergine

Con la Luna nel tuo segno zodiacale, ma Marte e Mercurio retrogrado a sfavore, oggi la possibilità che le tue emozioni si amplifichino per dieci è davvero altissima. Hai proprio l'impressione che ogni piccola goccia di sentimento sia un'ingestibile e inguaribile paura o agitazione, come Sarkozy che ha chiesto di uscire dal carcere per paura di essere avvelenato.

Bilancia

L'aria malinconica che ti porta la Luna nel segno della Vergine, ma la passione colorata e concreta di Venere in Scorpione, fanno di te oggi uno spettacolo pari all'aurora boreale che sta facendo passare notti magiche agli amanti di astronomia di tutto il mondo.

Scorpione

Se dovesse passare la mozione del Kindness Act, ovvero della legge per promuovere e premiare la gentilezza, tu oggi potresti addirittura candidarti per avere il bonus! Tutto questo grazie a Venere nel tuo segno zodiacale e alla Luna a favore, che ti ricordano quanto sia importante mettere i sentimenti e le emozioni — le tue e quelle degli altri — al primo posto. Conoscendoti, mi sembra un ottimo risultato!

Sagittario

Con Mercurio retrogrado congiunto a Marte nel tuo segno zodiacale, innescato dalla Luna storta, direi che la possibilità che le tue parole sembrino i coltelli taglienti di un cuoco giapponese è davvero altissima. Se ci tieni a restare in buoni rapporti con le persone che ti circondano, cuciti la bocca! Oppure fai come Jennifer Lawrence, che si è aperta un account TikTok in anonimo solo per litigare.

Capricorno

Oggi ti senti decisamente rinato, almeno dal punto di vista emotivo e sentimentale, come il cantante Luca Carboni, che dopo aver affrontato un brutto tumore è tornato sul palco di Milano con un grande successo! Insomma, anche tu, Capricorno, oggi senti che l'affetto intorno a te non manca proprio per niente, grazie a Venere e alla Luna a favore!

Acquario

Hai proprio l'impressione di sbagliare i tempi e i modi, soprattutto quando parli d'amore. Certo, la tua capacità di cogliere al volo le occasioni oggi e di non farti scappare l'opportunità di rivedere situazioni che sono rimaste uguali a se stesse per troppo tempo è davvero altissima, ma qualche volta sei un po' troppo rude. Potresti infilarti nella situazione sbagliata, come l'orso bruno in mezzo alla pista di atterraggio di un aeroporto giapponese.

Pesci

Nulla oggi che ti riguardi sarà troppo strano per essere vero! Tutti i pianeti che ti danno fastidio non faranno che amplificare la tua voglia di fuggire dalla realtà che ti circonda, letteralmente o metaforicamente parlando. Le stranezze saranno soltanto un modo per affermare la tua presa di distanza dalla realtà e dalle sue leggi, che in questo momento ti infastidiscono proprio. Non trovi assolutamente strano l'abbigliamento da Sherlock Holmes del quindicenne fotografato nel momento del furto al Louvre.