L’oroscopo di venerdì 13 marzo 2026: Sagittario e Pesci analizzano bene pensieri e sensazioni

Ariete

Con tutte queste energie innovative, a tuo favore, adori mostrare un nuovo look proprio come Zendaya, che si presenta, reduce dal matrimonio con Tom Holland, con un nuovo look decisamente sbarazzino. Essere audace, infatti, oggi non significa essere aggressiva, ma riprenderti le tue libertà, la tua indipendenza e la tua vitalità. Quello che può sembrare un cambiamento radicale, in realtà, è un ritorno alla leggerezza.

Toro

Oggi, con la Luna a tuo favore, senti davvero di poter arrivare ovunque, soprattutto se supportato dalle persone che ami, che siano i tuoi parenti, il tuo partner, i tuoi amici o le persone che hai incontrato nel tuo cammino e con le quali hai creato dei buonissimi e solidi rapporti. Oggi riscoprirai il piacere di condividere progetti e successi. Ti senti come la squadra di baseball italiana che batte gli USA a Houston: un vero successo.

Gemelli

Anche oggi ti consiglio di badare bene a quello che dici, a come lo dici e soprattutto a quanto ad alta voce tu lo possa dire. Questo perché Marte ti rende nervoso, ma anche incauto, un po' troppo spontaneo e sprovveduto. E Mercurio retrogrado non aiuta certo la diplomazia. Potresti ritrovarti come la russa che, senza togliere il microfono dalla bocca durante una seduta del Senato, chiede quale sia il nome del senatore democratico Nicita, ma gli dà un appellativo ben poco educato. Forse dimentica che Nicita vanta un curriculum economico di tutto rispetto tra la Bocconi e Yale.

Cancro

Con Venere e anche la Luna storte, oggi, caro Cancro, ti senti proprio messo da parte, in un angolo cancellato e dimenticato del tutto. Certo, forse la fai un po' troppo tragica, ma questa è la tua natura drammatica e ipersensibile. In effetti, però, l'affetto nei tuoi confronti sarà dimostrato molto meno del solito, oppure sei tu che non riesci ad accoglierlo come fai sempre. Ti senti un po' come Winston Churchill, che viene eliminato dalle banconote inglesi.

Leone

L'amore vince decisamente su tutto e oggi tu ne sei consapevole più che mai. Non ci sono problematiche, non ci sono limiti. E soprattutto non ci sono doveri che ci impongano un'unica strada nel vivere i nostri sentimenti. L'amore è la cosa più potente che ci sia e tu oggi ne sei proprio il portabandiera. Sei felice di leggere che in Italia è avvenuta la prima unione civile tra due sindaci gay? Ottimo!

Vergine

Con la Luna a tuo favore, ma in un periodo che è evidentemente particolarmente teso, potresti ritrovarti a piangere di commozione e di malinconia anche vedendo che sulle passerelle è tornato il cerchietto a zig zag, icona pop di tutte le adolescenti. Insomma, cara Vergine, vederti piagnucolare oggi sarà davvero molto, ma molto probabile, e anche tu non avrai alcuna soluzione per le tue emozioni.

Bilancia

Con la Luna e Venere, entrambi storti, è decisamente il momento di mettere fine alle situazioni che non ti soddisfano più, soprattutto dal punto di vista emotivo, relazionale, personale, passionale. Non significa certo essere drastici, ma è bene pensare di cambiare alcune dinamiche. Ti senti un po' come l'assemblea dei soci della famosa libreria milanese Hoepli, che dopo 156 anni ha dovuto decidere per la liquidazione.

Scorpione

Senti proprio, Scorpione, che questo sia il tuo momento e anche oggi, con la Luna nel segno del Capricorno, sei pronto a fare delle proposte che possono sembrare azzardate ma che sicuramente saranno dei grandi progetti futuri. Ti senti come chi sta proponendo l'alta velocità low cost a partire dalla tratta Milano-Torino: a breve sarà una realtà meravigliosa per tutti.

Sagittario

Con Marte e Mercurio, che ti fanno fare pensieri profondi ma ti portano anche ad analizzare con grande lucidità quelli che sono i tuoi diritti, sia personali sia sociali. Oggi potresti sentirti soddisfatta nel mettere in chiaro quello che pensi, come la manager che è stata risarcita con 50.000 euro per danni da discriminazione, dato che nella sua azienda le hanno chiesto di servire il caffè in quanto donna. Forse non sei particolarmente dolce, Sagittario, ma di sicuro non ti farai mettere i piedi in testa da nessuno.

Capricorno

La Luna nel tuo segno zodiacale ti ricorda quanto, soprattutto nei momenti difficili, sia davvero importante restare connessi con i tuoi bisogni, le tue emozioni e i tuoi valori più veri. È da lì che devi iniziare per ripartire, riprogrammare e ritrovare la tua strada. Oggi queste emozioni forti saranno ancora più vivide. Ti senti come Sal Da Vinci che, nonostante sia stato criticato da molti, adesso vede la sua canzone tradotta in varie lingue e anche oggetto di flash mob veramente spettacolari.

Acquario

Adori pazzamente quelle situazioni che ribaltano le tradizioni, le convenzioni, le aspettative e anche i luoghi comuni. In più, in questo periodo e con grande soddisfazione della tua voglia di indipendenza e trasgressione, sei pronto a cambiare punti di vista e ad iniziare nuove dinamiche. Non hai davvero paura di alcun cambiamento. Sei felice, per esempio, di leggere che la miglior baguette di Parigi la sforna un panettiere dello Sri Lanka.

Pesci

Se è vero che questo Mercurio così profondo, retrogrado nel tuo segno zodiacale, ti sta facendo fare dei pensieri immensi e filosoficamente strutturati, è anche vero che, grazie all'aiuto di Marte, questi pensieri diventano anche delle piccole trasgressioni personali: ti piace punzecchiare, pungolare, mettere pepe in tutte le conversazioni e in tutte le relazioni. Ad esempio, sorridi molto divertito quando vedi che negli Stati Uniti è spuntata una statua di Trump ed Epstein nella stessa posizione dei protagonisti del Titanic.