L’oroscopo di venerdì 13 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di venerdì 13 giugno 2025 attendiamoci sorprese e colpi di scena con Marte opposto a Urano. Tranquilli un’altra volta! Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Ariete

Amore: In amore sei nervoso come uno con l’addebito automatico sul conto che non parte. Meglio non discutere di sentimenti profondi oggi.

Lavoro: Nonostante la Luna, hai una marcia in più: spingi forte sui progetti personali e lascia da parte le trattative delicate.

Fortuna: I tuoi colpi di fortuna sono rimandati. Oggi sei più tipo da “paga esatta alla cassa” che da “vincita improvvisa”.

Il consiglio del giorno: Fai una camminata veloce di 30 minuti: scarichi la tensione e schiarisci le idee.

Voto: 6–

Toro

Amore: Romantico, tenero, perfino zuccheroso. Potresti scrivere bigliettini d’amore anche al tuo panettiere.

Lavoro: Con la mente lucida e il cuore leggero oggi riesci a chiudere affari e a evitare i drammi. Anche quelli digitali.

Fortuna: Sei tra i più favoriti dalle stelle: piccoli colpi di fortuna ti trovano ovunque, anche alla macchinetta del caffè.

Il consiglio del giorno: Concediti un massaggio rilassante o una sauna: la pace che senti fuori è anche dentro.

Voto: 9

Gemelli

Amore: L’amore vi pare una pubblicità di biscotti: dolce, sì, ma altrui. Vi serve più coinvolgimento.

Lavoro: Rallentate il multitasking. Concentratevi su una cosa sola per volta e vi sentirete meno dispersivi.

Fortuna: Oggi la fortuna non vi gira contro, ma semplicemente vi ignora un po’. Nulla di grave, resta neutrale.

Il consiglio del giorno: Iniziate la giornata con una colazione super: spremuta, pancake e playlist allegra.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: Ti rifugi nei ricordi belli per affrontare le piccole crepe di oggi. Le emozioni sono complesse ma autentiche.

Lavoro: Concentrato e attento, porti avanti i tuoi obiettivi nonostante la confusione emotiva.

Fortuna: Le stelle non brillano per te oggi. Meglio non sfidare il destino con iniziative improvvisate.

Il consiglio del giorno: Scrivi una lista di gratitudine: ti aiuterà a rimettere a fuoco la bellezza nascosta.

Voto: 5

Leone

Amore: Troppa energia e poca dolcezza: potresti sembrare più un coach di palestra che un partner romantico.

Lavoro: In ambito lavorativo sei un vulcano. Anche se la lava ogni tanto scotta, oggi conquista.

Fortuna: Hai fortuna quando segui l’istinto e non il bisogno di dimostrare qualcosa.

Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso breve, anche online. Ti darà slancio senza stressarti.

Voto: 7+

Vergine

Amore: Ti senti irresistibile e lo sei davvero. Le parole giuste ti escono con una naturalezza disarmante.

Lavoro: Sei lucida, sveglia e intuitiva. Perfetta per negoziare, concludere, convincere.

Fortuna: La giornata è costellata di piccole coincidenze fortunate. Occhi aperti.

Il consiglio del giorno: Regalati un profumo nuovo, fresco ed elegante. Come il tuo umore.

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Amore: Irritabile e intollerante: oggi anche le carezze sembrano strusciate involontarie.

Lavoro: Ti distrai facilmente e rispondi con sarcasmo. Meglio evitare riunioni o email importanti.

Fortuna: Non sei nel radar della fortuna oggi. Il tuo karma ha messo il “fuori ufficio”.

Il consiglio del giorno: Prenota una seduta di yoga rilassante o un bagno caldo con musica chill.

Voto: 5

Scorpione

Amore: Il romanticismo è ai minimi storici. Se ti si avvicinano troppo, potresti ringhiare.

Lavoro: Grazie a Mercurio, rispondi bene a critiche e attacchi. Il cervello lavora più del cuore.

Fortuna: Fortuna alterna: ti salva all’ultimo minuto, ma con modi poco eleganti.

Il consiglio del giorno: Ascolta un podcast crime per canalizzare la tua voglia di smascherare il mondo.

Voto: 6

Sagittario

Amore: Sei il mix perfetto tra fuoco e tenerezza. Chi ti incontra oggi resta bruciato e incantato.

Lavoro: Hai energia, grinta, entusiasmo. Perfetto per parlare in pubblico, vendere, motivare.

Fortuna: Il colpo di fortuna arriva quando segui l’impulso e non il piano.

Il consiglio del giorno: Organizza un aperitivo con amici vecchi e nuovi. Sarà esplosivo.

Voto: 8+

Capricorno

Amore: Emotivamente fragile, oggi sei più spigoloso del solito. Meglio stare nel proprio angolino.

Lavoro: Mercurio ti crea confusione mentale. Fai solo l’essenziale e rivedi bene ogni dettaglio.

Fortuna: Giornata sottotono. Se riesci a chiuderla senza danni, hai vinto.

Il consiglio del giorno: Fai una passeggiata in un parco con zero notifiche e zero pressioni.

Voto: 5 e mezzo

Acquario

Amore: Vuoi essere capito senza parlare. Non è proprio il giorno giusto per una dichiarazione.

Lavoro: Pretendi chiarezza da tutti, ma sei il primo a essere criptico. Frena i toni.

Fortuna: La fortuna oggi ha una linea sottile tra intuizione e testardaggine.

Il consiglio del giorno: Sfogati scrivendo un post (privato) in una nota sul telefono. Poi rileggilo domani.

Voto: 6

Pesci

Amore: Siete intuitivi, dolci e magnetici. Praticamente una poesia parlante con gli occhi grandi.

Lavoro: Anche sul lavoro sapete esattamente cosa dire, a chi e come. Meritate un applauso lento.

Fortuna: La vostra fortuna oggi è sottile, quasi poetica. Una frase al momento giusto vale oro.

Il consiglio del giorno: Comprate un quaderno speciale e iniziate a scriverci le vostre intuizioni.

Voto: 8