L’oroscopo di venerdì 12 dicembre 2025: Mercurio ufficialmente in Sagittario

Marte è sollecitatissimo nell’oroscopo di venerdì 12 dicembre 2025 e i 12 segni zodiacali risentono di questa tensione: per fortuna c’è la Luna in Vergine a darci stabilità.

Ariete

Ti senti davvero buono e soprattutto amato, atteso addirittura caro Ariete proprio oggi, come il bonus bollette da 4,5 milioni di famiglie aiutate che sta per arrivare. Adesso che davvero tutti i pianeti sono in tuo aiuto tu senti che sia arrivato il momento di condividere un po' del tuo benessere. Va bene essere amati e anche amare di conseguenza non è per niente male.

Toro

Direi che è proprio ora di festeggiare Mercurio che finalmente dopo tanto tempo ti lascia in pace e tu puoi tornare ai tuoi pensieri più leggeri, creativi, improntati sul benessere. Oggi ti senti decisamente ricco di speranze e carico di iniziativa, il tutto senza alcuna ansia da prestazione. Ti senti proprio come Patrick Zaki che, a quattro anni esatti dalla liberazione in Egitto, è diventato papà!

Gemelli

Del prendere le vostre decisioni e soprattutto del metterle in atto oggi potreste essere più drastici del solito. Non vi prendete la briga di usare delle mezze misure o di fare per gradi dei passaggi importanti, soprattutto quando questi coinvolgono anche altre persone. Non ve ne frega proprio niente! Colpa di quel Marte così sollecitato proprio in opposizione al vostro segno zodiacale. Lo shock intorno a voi potrebbe essere come quello dei milioni di adolescenti australiani che oggi si sono svegliati senza social.

Cancro

Dopo i tanti giorni in cui Mercurio, il pianeta del pensiero, è stato proprio a tuo favore adesso si è spostato nel segno del Sagittario. Non è certo un problema per te che continui ad avere parole buone per tutti, pensieri ottimisti e comunitari e soprattutto tanta, tanta voglia di trovare degli accordi che mettano tutti in pace e armonia. Applaudi sapendo che Amazon ha trovato un accordo con il fisco italiano e pagherà 723 milioni di euro di tasse.

Leone

Con tutti i pianeti a tuo favore oggi e anche la Luna che amplifica la tua femminilità affascinante, fai brillare gli occhi di commozione e di meraviglia a tutte le persone che avranno la fortuna di starti vicino. Sei come il presepe luminoso di Manarola, ideato da Mario Andreoli, con oltre 250 figure che compongono la scena sui terrazzamenti delle Cinque Terre. Anche quest'anno si è acceso lasciando tutti a bocca aperta.

Vergine

La Luna ancora nel tuo segno zodiacale ti rende molto più suscettibile del solito, ma a fare la tua giornata saranno Venere, Mercurio e anche Marte tutti a tuo sfavore. Non avrai alcuna voglia di ascoltare dei consigli né tantomeno confessioni da chi ti sta intorno e le domande di qualsiasi genere ti infastidiscono come sta succedendo al presidente Trump, che ancora una volta ha trattato male una giornalista, dicendole che è odiosa, solo per aver fatto una domanda un po' pungente.

Bilancia

Oggi decidi proprio di festeggiare qualsiasi buon risultato, anche se non nello specifico buon risultato tuo, ma dato che sei di buon umore e senti che le persone intorno alla testa erano davvero la tua famiglia, ti senti di condividere davvero tutto. Sei un po' come Giorgia Meloni, fierissima dell'annunciare che la cucina italiana è diventata patrimonio dell'umanità e siamo i primi al mondo a ottenere questo riconoscimento.

Scorpione

È vero che forse non sei nel pieno delle tue facoltà intellettuali con questo Mercurio che ti abbandona, ma direi che negli ultimi tempi, proprio nelle ultime settimane, ci hai dato dentro parecchio con i pensieri profondi, le indagini e ogni genere di approfondimento esistenzialista. Un po' di pace direi che non ti farà per niente male. Ti senti circondato d'affetto come il babbino finalmente dimesso dall'ospedale.

Sagittario

Con Mercurio che è entrato nel tuo segno zodiacale, la Luna storta e Marte che ribalta tutte le tue certezze direi che oggi da te potrebbero venire fuori trovate geniali, esperimenti creativi e tanta, tanta fantasia molto coinvolgente. Da maestro quale sei potresti trasformarti in un intrattenitore senza perdere minimamente le tue competenze, un po' come fa il prete deejay della diocesi portoghese di Braga che con i suoi DJ set fa ballare migliaia di fedeli e non.

Capricorno

Con la Luna a tuo favore, senti che ci siano delle cose importanti da cambiare, ma questa volta non ne avrai alcuna paura. Tutto quello che è da lasciare andare sarà fatto senza grandi drammi, nonostante tu abbia impiegato tanto tempo e fatica a costruirlo. Hai proprio la sensazione che oggi l'universo ti parli chiaro e soprattutto ti dia anche una pacca sulla spalla. Sei ammirato dal sapere che il numero degli italiani in Islanda è quadruplicato negli ultimi 12 anni: hanno avuto il coraggio di cambiare completamente l'ambiente naturale intorno a loro e ti senti di averlo anche tu.

Acquario

Adesso che anche Mercurio è finalmente dalla tua parte, direi che possono tornare a galla tutte le tue meravigliose capacità intellettuali che userai anche per affascinare magneticamente chi vuoi conquistare. Praticamente nessuno avrà scampo! Tu nel frattempo ti senti divertente e brillante, pronto a cavartela in qualsiasi situazione, come il malvivente che a Lecce si è nascosto tra i personaggi del presepe vivente per non farsi trovare dalla polizia che lo stava cercando.

Pesci

Con la Luna e Venere entrambi a sfavore oggi sarete davvero poco romantici e sentimentali, prediligendo la concretezza più spiccia a qualsiasi genere di grandi promesse d'amore. Anzi, i film a lieto fine vi lasciano decisamente perplessi. La dolce metà dovrà trovare altri modi che non siano baci e coccole per convincervi a fare qualcosa. Per questo non trovate per nulla strano che il luogo del lavoro per eccellenza, la casa di Giulietta a Verona, sia diventata a pagamento.